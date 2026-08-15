Ansamblul Ceatăra din Carei marchează un sfert de veac de activitate printr-un spectacol aniversar care aduce pe aceeași scenă generații de dansatori, foști și actuali membri ai ansamblului, soliști și invitați din mai multe zone folclorice.

25 de ani înseamnă mult pentru un ansamblu folcloric. Înseamnă sute de oameni care au trecut prin formație, generații de copii care au învățat să danseze și să cânte, spectacole, festivaluri, turnee și, mai ales, o muncă neîntreruptă pentru păstrarea unei tradiții.

Pentru Adrian Gheorghe Pașca, fondatorul Ansamblului Ceatăra, aniversarea este mai mult decât o simplă sărbătoare. Este o privire înapoi asupra unui drum început aproape întâmplător și continuat prin pasiune, încăpățânare și multă muncă.

„Este un sfert de veac”, spune Adrian Pașca, care recunoaște că nu a pornit la drum cu gândul de a construi ceea ce avea să devină Ceatăra. Povestea a început în familie, alături de frații săi, din dorința de a cânta împreună. Prima apariție pe scenă, în 2001, a fost sub formula „Frații Pașca”, iar ulterior a existat și denumirea „Triodor”.

Numele Ceatăra a apărut mai târziu și avea să rămână definitiv. Alegerea nu a fost întâmplătoare: ansamblul și-a asumat promovarea zonei Codrului și a muzicii tradiționale specifice acestei regiuni.

Un spectacol aniversar cu mai multe generații

Spectacolul aniversar este programat sâmbătă, 15 august, de la ora 19.00, pe terenul de lângă manej, în Parcul Dendrologic din Carei, în zona Castelului.

Organizatorii pregătesc peste trei ore de spectacol, în care vor urca pe scenă atât membrii actuali ai ansamblului, cât și foști soliști și dansatori.

Printre invitați se numără Oana Bozga, Ana Holdiș și Radu Ciordaș, alături de Ansamblul Crenguța, Ansamblul Folcloric Maghiar „Rechțete”, Ansamblul Folcloric Măgura Cernești din Maramureș, Răzvan Roșu și Glasul Moților, Ionuț Dobra, Călin Borșe, precum și alți interpreți și colaboratori.





Va fi prezentată și o premieră: un joc codrenesc din zona Homoroade , preluat din dansurile observate la localnici și adaptat pentru scenă cu preocuparea de a păstra cât mai mult din autenticitatea lui.

De asemenea, copiii și adolescenții din ansamblu vor avea un rol important. Ceatăra reunește astăzi în jur de 100 de membri, de la copii până la adulți, iar în cei 25 de ani prin ansamblu au trecut peste 500 de oameni.

Pentru Adrian Pașca, tocmai această continuitate este una dintre cele mai mari satisfacții.

„Dacă lăsăm o verigă din acest lanț, vom avea probleme”

Una dintre ideile centrale ale discuției este nevoia de a transmite tradiția către generațiile tinere.

În opinia fondatorului Ceatăra, faptul că astăzi copiii sunt implicați în festivalurile și spectacolele folclorice este esențial. Dacă generațiile tinere nu mai învață dansurile, muzica și portul tradițional, există riscul ca o parte importantă a identității culturale să se piardă.





Experiențele ansamblului în străinătate au întărit această convingere. Adrian Pașca povestește despre întâlniri cu oameni din alte țări care i-au spus că, în anumite comunități occidentale, tradițiile populare nu mai sunt transmise copiilor.

În acest context, Ceatăra își asumă o direcție clară: promovarea folclorului autentic, chiar dacă această alegere este mai dificilă decât orientarea spre formule comerciale.

„Folclorul autentic a fost, este și va fi în continuare o valoare”, este una dintre concluziile lui Adrian Pașca.

Dincolo de spectacol: munca pentru autenticitate

Pentru Ceatăra, tradiția nu înseamnă doar costume și dansuri spectaculoase. Ansamblul încearcă să păstreze particularitățile repertoriului și ale instrumentelor tradiționale.

Un exemplu este formula instrumentală formată din vioară, braci și gordonă, pe care Adrian Pașca o explică în emisiune și pe care o consideră esențială pentru specificul muzical al formației.

Pasiunea pentru instrumente merge chiar mai departe. În perioada pandemiei, când activitatea artistică a fost puternic afectată, Pașca și-a transformat sala de repetiții în atelier și a construit manual instrumente, printre care braciuri și gordoane.

Este încă o dovadă că, în cazul său, folclorul nu este doar o activitate scenică, ci un mod de viață.

De la Dumitru Iederan la generațiile de astăzi

Parcursul artistic al lui Adrian Pașca a fost influențat și de întâlnirea cu Dumitru Iederan, de la care a învățat și care i-a insuflat dragostea pentru zona Codrului.

Deși familia Pașca are origini moțești, în zona Poiana Horea și Albac, Adrian Pașca spune că s-a simțit apropiat de cultura Codrului pentru că aici s-a născut, a crescut și a învățat muzica.





Această alegere a devenit în timp o adevărată misiune: promovarea unei zone folclorice care, în opinia sa, nu este încă suficient de cunoscută la nivel național.

Ceatăra a dus muzica din Codru în numeroase festivaluri din țară și din străinătate, iar reacțiile publicului au confirmat, de fiecare dată, forța acestui repertoriu.

Un moment rămas puternic în memoria lui Adrian Pașca este un turneu la Geneva, unde interpretarea „Danțului mare” a ridicat întreaga sală în picioare.

Pentru un artist, spune el, acesta este cel mai important lucru: să transmită emoție.

Peste 500 de oameni au trecut prin Ceatăra

În cei 25 de ani, ansamblul a format și a influențat sute de oameni. Unii au rămas în lumea artistică, devenind soliști sau continuând activitatea în domeniul folclorului.

Printre numele amintite se află Florin Borubei, Denisa Vasile, Aida Negrea, Alexandra Deac, Andrei Benea, Laura Antal, Andreea Abrudean, Georgiana Gordea și alți foști membri și colaboratori.

Pentru fondatorul ansamblului, faptul că foștii elevi revin atunci când sunt invitați este una dintre cele mai frumoase confirmări că munca de peste ani nu a fost în zadar.

Un spectacol pentru toată lumea

Evenimentul aniversar de la Carei va avea acces liber. Organizatorii pregătesc și scaune și băncuțe pentru persoanele în vârstă, cu sprijinul administrației locale.

Așteptările sunt ca la spectacol să participe câteva sute de oameni, inclusiv prieteni și familii ale membrilor ansamblului.

Pentru Adrian Pașca, însă, adevărata miză nu este numărul spectatorilor, ci faptul că, după 25 de ani, Ceatăra continuă să existe și să transmită mai departe ceea ce a primit la rândul său de la generațiile anterioare.

„Am făcut sacrificii multe ca să ajungem la 25 de ani”, spune fondatorul ansamblului, explicând că un astfel de proiect nu se construiește ușor.

În spatele unui nume cunoscut stau ani de repetiții, deplasări, investiții, compromisuri și multă muncă.

Iar dacă există un obiectiv pentru următorii 25 de ani, acesta este simplu: tradiția să meargă mai departe.

La Carei, pe 15 august, Ceatăra își sărbătorește primul sfert de veac. Nu doar printr-un spectacol, ci printr-o întâlnire a generațiilor și printr-o pledoarie pentru ceea ce Adrian Pașca consideră esențial: folclorul autentic, dus mai departe fără a-și pierde identitatea.



