



Teatrul de Nord Satu Mare a anunțat deschiderea oficială a stagiunii 2026–2027, cea de-a 58-a din istoria instituției. Noua stagiune promite un program bogat și variat, conceput pentru gusturile și așteptările unui public cât mai larg.

Reprezentanții teatrului au anunțat că spectatorii vor avea ocazia să urmărească nu mai puțin de opt premiere. Noile producții își propun să aducă pe scenă momente de umor, muzică și emoție, dar și povești care ridică întrebări și invită publicul la reflecție.

„Ne propunem să râdem, să ridicăm întrebări, să cântăm, să intuim răspunsuri, să ne înduioșăm, poate chiar să ne întristăm, să zâmbim, iar apoi să o luăm de la început”, au transmis reprezentanții Teatrului de Nord.

Echipa instituției se declară nerăbdătoare să se reîntâlnească cu spectatorii sătmăreni și îi invită să urmărească anunțurile privind spectacolele și programul viitoarei stagiuni.

Informațiile vor fi publicate pe canalele oficiale de comunicare ale teatrului, pe pagina de Instagram @teatruldenord, precum și pe site-ul mihairaicu.ro.