







Joi, 27 august 2026, între orele 14:30 și 22:00, zona Groapa din Centrul Nou devine locul unde circuitele electrice, arta și roboții se pun în mișcare pentru o cauză reală.





Tinerii din echipa de robotică B-Robo #19115 organizează festivalul „The STEAM Hive”, transformând strada într-un spațiu de testare unde copiii preiau controlul. Cei mici vor asista la meciuri demonstrative live, cu roboți, vor programa, vor asambla mecanisme și vor proiecta în 3D, experimentând chiar și cum se construiește identitatea unui brand. Totul este gândit prin acțiune pură și joc: de la momente artistice și zone pline cu piese LEGO, până la transformări prin pictură pe față și un spațiu de relaxare, intrarea fiind liberă.





Dincolo de ecrane și tehnologie, miza zilei este una vitală. Toate fondurile strânse prin tombola caritabilă merg direct către proiectul „Casă pentru Viitor” al Asociației Stea. Scopul este clar și esențial pentru comunitate: construirea primului centru de zi pentru copiii de până în 6 ani din Sătmărel. Donația minimă pentru un bilet la tombolă este de 20 de lei și pune în joc premii de peste 1000 de lei oferite de partenerii și cafenelele locale.

Salut Adrian!

Te rog, cand poti sa ne pui un articol in online.





Vino să descoperi tehnologia viitorului și să pui o cărămidă la o cauză extraordinară!