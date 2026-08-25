



Cartierul Micro 15 din municipiul Satu Mare urmează să treacă printr-un amplu proces de regenerare urbană, în cadrul unui proiect cu o valoare totală de 32.610.762,92 lei, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Investiția are ca termen de finalizare data de 30 noiembrie 2028.

Proiectul prevede modernizarea spațiilor publice, reconfigurarea aleilor și trotuarelor, extinderea pistelor pentru bicicliști și amenajarea unor zone noi pentru recreere, sport și socializare.

O intervenție importantă vizează cele 126 de garaje existente, care ocupă o suprafață de 2.123 de metri pătrați și urmează să fie demolate. În urma reorganizării zonei vor fi amenajate 232 de locuri de parcare, dintre care 16 destinate persoanelor cu dizabilități.

Totodată, proiectul prevede amenajarea unei suprafețe de 24.020 de metri pătrați de spațiu verde, plantarea unor arbori și elemente vegetale decorative, precum și instalarea unui sistem de irigații prin aspersie și picurare.

În zona centrală a cartierului vor fi realizate locuri de joacă pentru copii, un teren de fitness în aer liber și spații de relaxare dotate cu pergole, pavilioane și mobilier urban modular. Facilitățile vor fi adaptate diferitelor categorii de vârstă.

Investiția mai cuprinde instalarea unei rețele Wi-Fi, a unui sistem de supraveghere video și modernizarea iluminatului public. Platformele pentru deșeuri vor fi împrejmuite, iar în zonele intens circulate vor fi montate cișmele cu apă potabilă și coșuri de gunoi.

Pe strada Arinului va fi amenajată și o stație de autobuz, pentru a evita blocarea circulației în momentul opririi mijloacelor de transport public.

Prin proiect, autoritățile estimează că zona regenerată va atrage aproximativ 300 de utilizatori zilnic și va îmbunătăți condițiile de viață pentru locuitorii cartierelor Micro 15, Micro 14 și Micro 16, dar și pentru cei din zona străzii Careiului.