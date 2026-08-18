



Cea de-a 25-a ediție aniversară a Zilelor Culturale Partium acordă și în acest an o atenție deosebită familiilor și, mai ales, copiilor. În perioada 17-23 august, în fiecare zi de festival, copiii sunt așteptați în mai multe locații din Satu Mare cu spectacole de teatru de păpuși, programe muzicale pentru copii, ateliere de creație, povești, jocuri sportive și de îndemânare, precum și numeroase activități interactive.

Printre cele mai populare programe pentru copii se numără și în acest an spectacolele de teatru de păpuși. Teatrul de Păpuși Kacagó vine cu trei povești cunoscute: Prințul Rigócsőr, Scufița Roșie și lupul motociclist și Cine a furat perna Mamei Holle?. În weekend, ștafeta este preluată de Teatrul de Păpuși Völgyhajó și Teatrul de Păpuși Batyu, astfel încât cei mici vor putea urmări, printre altele, spectacolele Cenușăreasa, Un ceaun plin cu povești populare, Pityi Palkó, și Povești fermecate.

Nici muzica nu va lipsi: vineri, concertul interactiv al formației Kispárna Mesezenekar atrage atenția, într-un mod ludic, asupra protecției mediului și a unui stil de viață sănătos, iar copiii vor putea cânta, se vor putea juca și mișca împreună cu personajele lor preferate din povești.

Pe tot parcursul săptămânii, familiile sunt așteptate cu numeroase activități creative și educative. În curțile muzeelor vor avea loc programe de pedagogie muzeală, ateliere de creație și activități practice, iar în Grădina Romei, jocurile populare pentru copii, țesutul, împletirea de mărgele, decorarea turtelor dulci, macramé-ul, prelucrarea pielii și numeroase alte activități de păstrare a tradițiilor vor oferi momente plăcute și utile petrecute în familie.

Și copiii pasionați de activități sportive și de mișcare sunt așteptați ș ei cu surprize. Programul destinat lor cuprinde un concurs de îndemânare pe bicicletă, escaladă, un concurs de șah, o demonstrație de scrimă, o demonstrație a școlii de dresaj canin, iar Asociația Freelife îi așteaptă pe cei interesați cu programul său de adopții. La cortul Mathias Corvinus Collegium, copiii vor putea „călători înapoi în timp” în curtea regelui Matia, unde vor descoperi lumea Renașterii prin intermediul unor jocuri și activități interactive.

Vor organizat, de asemenea, târgul de carte Bookmar pentru copii care va pregăti ateliere de povești, activități muzicale, întâlniri cu autori de cărți pentru copii și programe creative. Printre invitații festivalului se numără Dániel András, Finy Petra, precum și numeroși alți creatori care, prin forme ludice, îi apropie pe cei mai mici de bucuria lecturii.

Program:

Marți, 18 august

Muzeul Județean Satu Mare

17:00 – „Totul pentru ochi, totul pentru mâini!” – Atelier creativ pentru copii și adulți.





Miercuri, 19 august

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

17:00 – Atelier de pictură de artă populară maghiară – organizat de Lebăda

18:00 – Prințul Rigócsőr – Teatrul de Păpuși Kacagó

Casa Vécsey (Muzeul de Artă)

17:00 – „Totul pentru ochi, totul pentru mâini!” – Atelier creativ pentru copii și adulți.

Joi, 20 august

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

10:00 – Scufița Roșie și lupul motociclist – spectacolul Teatrului de Păpuși Kacagó

18:00 – Cine a furat perna Mamei Holle? – spectacolul Teatrului de Păpuși Kacagó

Vineri, 21 august

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

10:00 – Sănătate pentru tine! – Spectacol muzical interactiv pentru copii susținut de Formația de Povești Muzicale Kispárna



Grădina Romei – Programe permanente

10:00–20:00 – Limonadă caritabilă, organizată de Serviciul de Ajutor Maltez





Grădina Romei – Insula Tinerilor

18:00 – Tatuaje temporare cu sclipici gratuite, organizate de Organizația de Femei a UDMR.

Grădina Romei – Târgul de Carte Bookmar

09:00 – Márk Mogyorósi – Atelier itinerant de povești



Sâmbătă, 22 august

Grădina Romei – Programe permanente

09:00–13:00 – Concurs de îndemânare pe bicicletă, organizat de Asociația Carpatină Ardeleană – Filiala Satu Mare

10:00–20:00 – Limonadă caritabilă, organizată de Serviciul de Ajutor Maltez.

11:00–18:00 – Ateliere de meșteșuguri și tradiții, organizate de Asociația Borókagyökér

11:00–17:00 – Adoptă un cățeluș!, organizat de Asociația Freelife.

10:00–12:00 – Demonstrație a Școlii de Dresaj Canin Doxity, cu exerciții de obediență, agilitate și protecție.

12:00–20:00 – Escaladă pe perete, organizată de Salvamont.

14:00–18:00 – Concurs de șah pentru juniori, destinat copiilor cu vârste între 10 și 14 ani.

17:00 – Demonstrație de scrimă, organizată de Satu Mare Fencing



Grădina Romei – Scena Ardealul

12:30 – Open Wings Studio

Grădina Romei – Curtea Vinurilor Partium – Scena M-SYS

10:00 – Cenușăreasa – spectacol interactiv de marionete cu actor, prezentat de Teatrul de Păpuși Völgyháló

11:30 – Un ceaun plin cu povești populare, spectacolul Teatrului de Păpuși Völgyhajó

12:30 – Pityi Palkó

16:00 – Spectacol de dansuri populare

Grădina Romei – Insula Tinerilor

17:00 – Tatuaje temporare cu sclipici, împletituri, machiaj și coafuri pentru băieți, organizate de Organizația de Femei a UDMR.

Grădina Romei – Cortul MCC

10:00–17:00 – Pășește în curtea regelui Matia!

Grădina Romei – Târgul de Carte Bookmar

09:00–11:00 – Atelier de pictare a marginilor cărților pentru adulți și adolescenți, coordonat de Zsófia Koháriné Kabai

09:00 – Spectacol muzical „Kufli” pentru copii, susținut de András Dániel

18:00 – Întâlnire cu scriitoarea Betti Kollár (pentru adolescenți)



Grădina Romei – Cortul Rețelei de Consultanți Agricoli Partium

15:00 – Programul „Micul Apicultor” - Prezentare interactivă și degustare de miere.

Duminică, 23 august

Grădina Romei – Programe permanente

10:00–20:00 – Limonadă caritabilă

11:00 – Ateliere de meșteșuguri și tradiții

12:00–20:00 – Escaladă pe perete, organizată de Salvamont.

Grădina Romei – Insula Tinerilor

11:00 - Să ne mișcăm inteligent! Activitate coordonată de Brigitta Badár, kinetoterapeutspecializat în recuperarea pediatrică.

Grădina Romei – Târgul de Carte Bookmar

09:00 – Întâlnire cu scriitoarea Petra Finy pentru copii.

10:30 – Întâlnire cu scriitorul Ádám Rényi pentru elevii de liceu.

16:00 - 17:00 Atelier de pictură pe marginea cărților (edge painting), susținut de Koháriné Kabai Zsófia



Grădina Romei – Cortul Consilierilor Agricoli din Partium

14:00 Programul „Micul Apicultor” – prezentare interactivă și degustare de miere

Grădina Romei, Curtea Vinului Partium – Scena M-SYS

10:00 – Purcelușul din poveste – spectacolul Teatrului de Păpuși Batyu

11:30 – Povești fermecate – spectacol de teatru de păpuși și elemente culinare, prezentat de Teatrul de Păpuși Batyu.

An de an, organizatorii își propun ca Zilele Culturale Partium să fie un festival pentru întreaga familie, în care fiecare generație să își găsească programul preferat. De aceea, și în acest an aniversar, pe parcursul întregii săptămâni sunt pregătite numeroase programe pentru copii, care, dincolo de divertisment, pun accent pe experiențele trăite împreună, bucuria creației și conservarea tradițiilor.

Programul detaliat este disponibil pe www.partiuminapok.ro și pe paginile de socializare ale festivalului.