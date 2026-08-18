



Două accidente rutiere s-au produs în cursul zilei de 17 august în județul Satu Mare, unul în municipiul Satu Mare și celălalt pe DN 19, la Huta Certeze. În urma celor două evenimente, patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

Primul accident a fost semnalat la ora 09:06, la intersecția străzilor Grigore Ureche și Anton Pann din municipiul Satu Mare.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, un tânăr de 23 de ani, din Medieșu-Aurit, aflat la volanul unui autoturism în cadrul cursurilor pentru obținerea permisului de conducere, ar fi pătruns în intersecție fără să respecte semnificația indicatorului „STOP”.

Autoturismul a intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 36 de ani, din Satu Mare, care efectua transport de persoane în regim taxi. În urma impactului puternic, taxiul s-a răsturnat pe plafon.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane: instructorul auto, un bărbat de 58 de ani din Medieșu-Aurit, două femei de 43 și 62 de ani, din comuna Păulești, care se aflau în taxi, precum și șoferul taxiului, în vârstă de 36 de ani. Toți cei patru răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii și instructorul auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Accident pe DN 19, la Huta Certeze

Câteva ore mai târziu, la 13:35, polițiștii din Negrești-Oaș au fost sesizați prin 112 despre un alt accident, produs pe DN 19, în localitatea Huta Certeze.

Un bărbat de 69 de ani, din județul Bihor, care conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi pătruns pe contrasens. Autoutilitara a intrat în coliziune cu un ansamblu format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, condus din sens opus de un bărbat de 60 de ani, din județul Sălaj.

În urma impactului, șoferul de 69 de ani a fost rănit și transportat la spital. Pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii, acestuia i-au fost recoltate probe biologice. Șoferul de 60 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs accidentele.