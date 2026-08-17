Ferragosto de Sătmar: să ne țină buzunarele!

A devenit deja o tradiție. După Sfânta Mărie Mare, parcă se apasă pe un buton și județul intră în modul distracție. Se întorc oamenii de prin Italia, Spania, Germania, Anglia și de pe unde i-a mai purtat viața, iar Sătmarul îi întâmpină cum știe el mai bine: cu muzică, mese întinse și suficiente motive pentru a deschide portofelul. Că motive de cheltuit se găsesc la tot pasul! Iar primul weekend din „Ferragosto-ul de Satu Mare” ne-a arătat cam ce urmează.

La Satu Mare, tineretul a dat ATAC-ul la concertul privat al unui manelist celebru. N-ai fi avut loc să arunci un ac. Dacă mai găseai un centimetru pătrat liber, probabil că era deja rezervat.

La doi pași, mai spre Cetate, Antonia și Vunk au umplut platoul sâmbătă seara. Cu sau fără tequila, am zice... important e că lumea a cântat, a dansat și s-a simțit bine.

Duminică, Vlăduța Lupău a dat lovitura la Ardud. Atâta lume a venit să-i cânte și să-i asculte numele Măriei, încât traficul din zonă a început să aibă propriul program artistic. Mașini, oameni, voie bună și, probabil, ceva nervi pentru cei care aveau treabă prin zonă.

Mai spre Zalău, la doi pași de Ardud, a fost Festivalul Vinului și al Viței de Vie. Vinul era vedeta pe afiș, dar, ca să fim sinceri, berea n-a stat deloc pe tușă. S-a băut și s-a petrecut după toate regulile nescrise ale unui weekend de august.

Am făcut apoi un mic ocol pe la kilometrul zero și am ajuns la Tășnad, unde distracția a avut și parfum de... Bănică. Veta lui Ștefan Bănică a venit la petrecere, iar stațiunea n-a ratat ocazia să arate că încă știe să primească oaspeți.

Nici Careiul n-a stat cu mâinile-n sân. Ceatăra, Ansamblul fraților Pașca, a împlinit 25 de ani și a dat petrecere mare, cu folclor și voie bună, la Castel. Un sfert de secol de tradiție nu se sărbătorește oricum!

Și dacă tot vorbim de folclor autentic, duminică a fost inflație de Mureșani la Oțeloaia. Toți trei: Nicolae, Petrică și Nicușor. Trei nume cu lipici la public și un spectacol de nota 10 pe lacul de la Oțeloaia.

Codrenii au fost acolo, mândri de tradițiile lor, iar atmosfera a fost exact cum trebuie să fie într-o asemenea zi: multă lume, multă muzică și mult suflet. Și atenție: ăsta a fost doar începutul!

Urmează weekendul de 22-23 august, când chef de chef va fi în Capitala Țării Oașului. La Poiana Codrului, vor fi sărbătoriți sticlarii, iar la Satu Mare vin Zilele Partium, cu un program care promite din nou aglomerație, muzică și, evident, cheltuieli.

Printre invitați îl vom avea și pe Karda Györgyi, ajuns la venerabila vârstă de 87 de ani. Asta da rezistență la Ferragosto! Așa că, dragi sătmăreni, doar să ne țină buzunarele! Pentru că motive să le golim se găsesc.

Și să nu uităm un lucru important: Adevărat a înviat... SamRock-ul! Festivalul celor cu plete, al celor care încă mai știu ce înseamnă rock-ul adevărat și al ascultătorilor de metal de calitate revine și el în peisaj. Dar despre asta, într-o bursă viitoare... pardon, într-o ediție viitoare. Că mai e până în weekendul 29-30 august.

Ferragosto-ul sătmărean abia începe!



