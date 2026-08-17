O femeie a ajuns la spital după impactul dintre două mașini

Locale 17.08.2026 19:38
O femeie a ajuns la spital după impactul dintre două mașini
Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a produs duminică, 16 august, în jurul orei 17:00, pe DN 1C, în localitatea Livada. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost alertați printr-un apel la 112.
Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, un bărbat de 35 de ani, din județul Bihor, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de mașina care circula în fața sa.
Autoturismul acestuia a intrat în coliziune cu cel condus de o femeie de 32 de ani, din municipiul Satu Mare.
În urma impactului, o femeie de 36 de ani, din județul Bihor, pasageră în autoturismul condus de bărbat, a fost rănită. Aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale necesare.
Ambii conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
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