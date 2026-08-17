Intervenție la accident rutier grav în Huta Certeze









În localitatea Huta Certeze s-a produs un accident rutier în care sunt implicate o autoutilitară și un camion.





În urma impactului, o persoană, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a rămas încarcerată. La fața locului intervine Secția de Pompieri Negrești-Oaș, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, precum și cu un echipaj de prim ajutor.





Pompierii militari au acționat pentru descarcerarea victimei și acordarea primului ajutor medical. Persoana va fi evaluată medical și, ulterior, va fi transportată la o unitate medicală.





Pompierii militari asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.