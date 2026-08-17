



Anul acesta ne întâlnim pentru a douăzeci și cincea oară la Zilele Culturale Partium: în perioada 17-23 august, Satu Mare va fi din nou locul în care experiențele comune, cultura, muzica și întâlnirile dintre oameni vor ocupa locul central.

Și de această dată pregătim un program bogat și variat. Pe parcursul săptămânii se vor succeda concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și evenimente culturale, în timp ce familiile vor avea parte de numeroase activități pentru copii și spectacole de teatru de păpuși. Nu vor lipsi atmosfera de târg, gastronomia și Curtea Vinului, iar în diferite puncte ale orașului vor avea loc, zi de zi, noi evenimente care vor completa sărbătoarea aniversară.

Însă Zilele Culturale Partium înseamnă, de 25 de ani, mult mai mult decât o serie de evenimente. Este o săptămână a reîntâlnirii, a familiei și grupurilor de prieteni care vor popula din nou spațiile festivalului. Anul acesta avem un motiv în plus pentru bucurie: împreună am ajuns la cel de-al 25-lea capitol din istoria PMN.

Zilele Culturale Partium ediția a 25-a – Program:

Luni, 17 august

Muzeul Județean Satu Mare

17:00 – Mohács 500 – Conferințe dedicate aniversării a 500 de ani de la Bătălia de la Mohács

La invitația Cercului „Sfântul Ștefan”, specialiști în istoria medievală vor prezenta antecedentele, desfășurarea și consecințele bătăliei de la Mohács, un eveniment considerat drept o tragedie națională. Programul conferințelor:

Horváth Richárd: Sistemul cetăților de apărare de la granița sudică a Ungariei la sfârșitul Evului Mediu

Pálosfalvi Tamás: Dilemele strategiei maghiare în perioada 1458–1526

C. Tóth Norbert: A întârziat? Nu a venit intenționat? Ioan Zápolya, voievodul Transilvaniei, în bătălia de la Mohács

Varga Szabolcs: Doi regi, o singură patrie. Regatul Ungariei între anii 1526–1541

Teatrul de Nord

19:00 – Deschiderea oficială a celei de-a 25-a ediții a Zilelor Culturale Partium – Expoziție dedicată celor 25 de ani de festival

Expoziția este alcătuită din fotografii realizate la primele 24 de ediții ale evenimentului, precum și din alte materiale și obiecte comemorative. Expoziția va putea fi vizitată pe întreaga durată a evenimentului, în foaierul Teatrului de Nord, înaintea spectacolelor și pe durate pauzelor.

Serile Teatrale Partium

REVIZOR / РЕВІЗОР, spectacol realizat după piesa Revizorul de Gogol, realizat de Teatrul Dramatic Maghiar al Regiunii Transcarpatia, Teatrul Cetății din Gyula, Teatrul Național din Budapesta și Teatrul Național din Győr. Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

Producție comună a Teatrului din Beregovo și a Teatrului Național din Budapesta.

„Revizorul” lui Gogol capătă o nouă înfățișare – această imagine fiind cea care surprinde cel mai bine spectacolul. Deși doar locul acțiunii și contextul sunt aduse mai aproape de prezent, personajele și situațiile create de ele rămân universale și actuale. Mecanismele prin care funcționează individul și societatea pe care o creează au rămas aproape neschimbate de-a lungul timpului. Ipocrizia, lăcomia și viclenia însoțesc permanent societatea umană și distrug armonia și ordinea la care aspiră minoritatea. Așadar, să nu ne lăsăm copleșiți, ci mai degrabă să râdem cu poftă – în primul rând de noi înșine!

(Intrarea la evenimentele și spectacolele din cadrul Serilor Teatrale Partium se face pe baza biletelor de intrare: https://www.entertix.ro/evenimente?s=Partiumi+magyar)

Marți, 18 august

Muzeul Județean Satu Mare

17:00 – Expoziția de artă plastică a lui Tibor Budaházi

Pictorul și graficianul Tibor Budaházi, originar din Satu Mare, stabilit în prezent la Zalaegerszeg și laureat al Premiului Prima Primissima (județul Zala, Ungaria), invită iubitorii artelor plastice la o vizită ghidată, într-o atmosferă relaxată, prin expoziția retrospectivă alcătuită din lucrările sale.

„Totul pentru ochi, totul pentru mâini!” – Atelier creativ pentru copii și adulți. Coordonator: Ágota Márk-Nagy, muzeograf-pedagog. Taxă de participare: 5 lei. Locație: curtea Muzeului Județean.

Casa Meșteșugarilor

18:00 – Vernisajul expoziției Departamentului de Arte Plastice al Universității Creștine Partium

Expoziția reunește o selecție a lucrărilor de diplomă realizate în cadrul departamentului, prezentând creativitatea, pregătirea profesională și viziunea artistică individuală a tinerilor artiști. Expoziția cuprinde numeroase domenii ale artelor vizuale, printre care grafica, fotografia, animația și grafica de multiplicare, oferind o imagine de ansamblu asupra diversității programului de studii artistice desfășurat în cadrul departamentului.

Scopul expoziției este de a oferi publicului Zilelor Culturale Partium posibilitatea de a cunoaște mai de aproape activitatea profesională a Departamentului de Arte Plastice al Universității Creștine Partium, precum și mediul artistic creativ și inspirator care caracterizează instituția.

Teatrul de Nord – Serile Teatrale Partium

19:00 – Ansamblul de Dans Popular Szamoshát - 10 ani de existență – Spectacol aniversar

În cadrul spectacolului festiv va urca pe scenă Ansamblul de Dans Popular Szamoshát, precum și formațiunile sale de copii și juniori: Apró Szamoshát și Kis Szamoshát. Invitat special: Ansamblul de Dans Popular Bokréta din Orașu Nou. În cadrul galei aniversare, aproape 80 de dansatori își vor arăta talentul prin coregrafii variate, evocând bogata tradiție a dansului popular și cele mai frumoase momente din cei zece ani de activitate ai Ansamblului Szamoshát. Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Formația Tokos. Îi așteptăm cu drag pe toți iubitorii de dans popular, și nu nuami!

Centrul Nou, Groapa de Evenimente – Aleea Coposu

21:30 – Experiențe cinematografice Partium

M-am îndrăgostit de tine

comedie romantică Ungaria, 93 min., 2026 ( AP12)

Regia: Dániel Tiszeker

Eszter (Vivien Rujder) o actriță de succes, interpretează rolul principal într-o comedie romantică plasată în anii ’90, alături de fustangiul Bálint (Tamás Szabó Kimmel). În viața reală însă, cei doi actori care joacă cuplul de îndrăgostiți pe ecran, nu se suportă. La finalul filmărilor, Eszter suferă un accident și, în urma unei lovituri la cap, își pierde memoria. Ca și cum acest lucru nu ar fi suficient, povestea filmului se îmbină în mintea ei cu realitatea: Eszter este convinsă că trăiește în anii ’90, că este coafeză și că este îndrăgostită de Bálint, pe care îl consideră iubire vieții ei. Medicul ei curant (Lia Pokorny) recomandă ca această iluzie să fie menținută, pentru a-i proteja echilibrul emoțional. Însă, pe măsură ce timpul trece, toți își dau seama că recreerea aparentă a anilor ’90 este mult mai dificilă decât părea să fie. Situația este complicată și mai mult de firea imprevizibilă a lui Bálint, dar și de logodnicul lui Eszter (Barna Bányai Kelemen), care dorește să-și recupereze cât mai curând logodnica și să organizeze nunta.

Programul „Experiențe cinematografice Partium” este susținut de compania Lebăda SRL.

Miercuri, 19 august

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

18:00 – Prințul Rigócsőr – Teatrul de Păpuși Kacagó

Frumoasa, dar îngâmfata prințesă nu vrea să se căsătorească și, pe deasupra, se poartă urât nu doar cu pretendenții, ci și cu credinciosul ei căluț, Ludwig. În timpul ceremoniei de pețire îi ironizează și îi ridiculizează toți candidații, inclusiv pe acel prinț care, în taină, îi cucerește inima. Prințul Rigócsőr hotărăște să dea o lecție de viață alesei sale. Până la sfârșitul poveștii, prințesa se schimbă…

Casa Vécsey (Muzeul de Artă)

17:00 – Expoziție retrospectivă de artă plastică din lucrările lui László Paulovics. Expoziția reunește lucrări din ultima perioadă de creație a lui László Paulovics, artist originar din Satu Mare, distins cu titlul de Cetățean de Onoare al orașului, trecut în neființă în anul 2024. Sunt prezentate, de asemenea, materiale memoriale care ilustrează parcursul său artistic și obiecte ce evocă atmosfera atelierului în care a creat.

„Totul pentru ochi, totul pentru mâini!” – Atelier creativ pentru copii și adulți. Coordonator: Ágota Márk-Nagy, muzeograf-pedagog. Taxă de participare: 5 lei. Locație: curtea Muzeului Județean.

Teatrul de Nord – Serile Teatrale Partium

15:30 – Focuri și cenușă de Kovács Levente. - lansare de carte în bufetul Teatrului de Nord

Satu Mare. Moderatorul discuției cu autorul: Bessenyei Gedő István, directorul artistic al Tru-

pei Harag György.

19:00 – Janovics, Spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Cluj, Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

Inspirat din viața lui Jenő Janovics, pe baza textului semnat de Miklós Vecsei H. și NikolettNémeth, precum și a improvizațiilor trupei, spectacolul Janovics nu este o biografie în sensul clasic al cuvântului. Montarea lui Attila Vidnyánszky Jr. evocă nu doar destinul unei personalități excepționale, ci și spiritul unei epoci apuse și marile întrebări ale artei.

În centrul acțiunii se află Jenő Janovics – inovator al teatrului și pionier al cinematografiei clujene, care a continuat să creeze cu o remarcabilă forță și convingere chiar și în vremurile tulburi ale istoriei.

Atmosfera spectacolului este în același timp profund legată și de patrimoniul cultural al Clujului, ridicând întrebări actuale despre artă, vocație și demnitatea umană.

Centrul Nou, Groapa de Evenimente – Aleea Coposu

21:30 – Experiențe cinematografice Partium

Egykutya (Tot un drac)

film artistic Ungaria, 97 min., 2025 ( AP16)

Regia: Kristóf Deák

În cele 97 de minute tensionate și pline de răsturnări de situație ale filmului Egykutya (Tot un drac), patru vechi prieteni se reîntâlnesc după zece ani de pauză, în urma unei invitații misterioase la cină, pentru a descoperi secretul care îi leagă. Povestea se desfășoară pe parcursul unei singure nopți furtunoase, într-o singură locație, dezvăluind patru destine care au pornit din același punct, dar au urmat drumuri complet diferite.

Drama cu accente de comedie are la bază piesa cu același titlu scrisă de Lóránt Varga, lucrare și-a început parcursul de succes în montarea teatrală a companiei PopUp Produkció. Spectacolul a fost prezentat de peste o sută de ori și a fost urmărit de mii de spectatori, evoluând permanent pe baza reacțiilor publicului.

Distribuția de pe scenă – Laura Döbrösi, Alexa Bakonyi, Dalma Tenki și Károly Tóth – revine și în versiunea cinematografică. Scenariul este semnat de András Vörös, în colaborare cu Lóránt Varga. Producător: Endre Mentes. Muzica este compusă de Barna Szőke, originar din Târgu Mureș. Regizorul Kristóf Deák a câștigat Premiul Oscar în 2017 pentru scurtmetrajul Mindenki (Sing).

Programul „Experiențe cinematografice Partium” este susținut de compania Lebăda SRL.

Joi, 20 august

Catedrala Romano-Catolică, Satu Mare

09:00 – Sfântă Liturghie festivă, celebrată de Preasfinția Sa și Excelența Sa SchönbergerJenő, episcop diecezan. După încheierea liturghiei va avea loc depunerea de coroane la statuia Sfântului Rege Ștefan.

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

10:00 – Scufița Roșie și lupul motociclist – spectacolul Teatrului de Păpuși Kacagó

Scufița Roșie merge veselă, cântând, spre casa bunicii prin pădurea însorită. Pe drum însă este oprită de locuitorii prietenoși ai pădurii – Mama Veveriță, Iepurașul și Ursulețul Lackó – care au nevoie de ajutor. Scufița Roșie îi ajută, iar, așa cum spune proverbul, „bine faci, bine găsești”. Prietenii ei îi sar imediat în ajutor atunci când, în casa bunicii, își face apariția lupul flămând.

18:00 – Cine a furat perna Mamei Holle? – spectacolul Teatrului de Păpuși Kacagó

Acest spectacol de păpuși adaptează celebra poveste a Mamei Holle. Bori, fetița harnică, și iepurașul Gyuszi pornesc spre casa Mamei Holle. Pe drum se întâlnesc cu Cuptorul și apoi cu Mărul Vorbitor, ale cărui crengi aproape se rup sub greutatea merelor coapte. Atunci îl observă pe Lupul Roșu, care pune la cale o nouă poznă. În cele din urmă însă totul se termină cu bine.

Casa Meșteșugarilor – Serile Teatrale Partium

18:00 – Pasiune și fidelitate – recital susținut de Laczkó Tekla. Regia: Tóth-Páll Miklós. Producție a Asociației Ady Endre.

Casa Meșteșugarilor

17:00 – Sângele și-a chemat sângele – vernisaj de expoziție

Prezentarea romanului grafic realizat de Lóránd Bob despre Bătălia de la Capua (1348), organizată cu ocazia aniversării a 700 de ani de la nașterea regelui Ludovic cel Mare de Anjou.

Filarmonica „Dinu Lipatti”

20:00 – Concertul Orchestrei Simfonice a Muzicienilor Maghiari de Peste Hotare

Program: Franz Liszt – Les Préludes, Franz Liszt – Dansul morții, Béla Bartók – Imagini maghiare, Béla Bartók – Concertul pentru pian nr. III. Solist: Berecz Mihály, Concertmaestru: Béres Melinda, Dirijor: Vashegyi György

Concertul este organizat cu sprijinul Fondului Cultural Național al Ungariei, organizator: Sysart Kft.

Centrul Nou, Groapa Evenimentelor – Aleea Coposu

21:30 – Experiențe cinematografice Partium

Szenvedélyes nők (Femei pasionale)

comedie romantică Ungaria, 115 minute, 2025 (AP16)

Regia: Herendi Gábor

Lilla, trecută de patruzeci de ani, lucrează ca terapeut de cuplu, dedicându-și întreaga viață familiei. Tocmai de aceea este luată prin surprindere când soțul o părăsește pentru o tânără manichiuristă. Fiica ei, Zsófi, și mama sa, Vilma – cândva o actriță celebră – hotărăsc să o scoată din depresie și din autocompătimire și o conving să înceapă din nou să iasă la întâlniri.

Lilla nu a mai fost singură de zeci de ani, așa că la început se împotrivește și încă speră în secret că soțul se va întoarce. Pentru a o ajuta, mama ei pune la cale un plan și își înbită fiica și nepoata la casa de vacanță de la țară, unde îi face cunoștință cu un jurnalist fermecător care lucrează la autobiografia Vilmei. Situația se complică și mai mult atunci când iubitul lui Zsófiîncearcă și el să-i găsească un nou partener și apare pe neașteptate un coleg foarte vorbăreț, care încurcă și mai tare lucrurile.

Partenerul programului „Experiențe cinematografice Partium” este compania Lebăda SRL.

Vineri, 21 august

Turnul Pompierilor – Scena Mamut Invest

10:00 – Sănătate pentru tine! – Spectacol muzical interactiv pentru copii susținut de Formația de Povești Muzicale Kispárna

Programul reunește cântece care promovează protecția mediului și un stil de viață sănătos. Prin jocuri interactive și distractive, copiii descoperă importanța colectării selective a deșeurilor, a compostării, a plantării florilor și a copacilor, a reciclării, precum și a grijii față de animale și plante. În timpul spectacolului prind viață Detectivul Tomberon, Zâna Măseluță și vrăjitoarea cea bună care pregătește ceaiuri vindecătoare.

Sala festivă a Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc al II-lea”

17:00 – În zona furtunii – Reconfigurarea politicii mondiale și spațiul de acțiune al maghiarilor din Bazinul Carpatic

Dezbatere publică cu expertul în securitate Robert C. Castel.

Asociația Rákóczi din județul Satu Mare și Cercul „Sfântul Ștefan” din Satu Mare îi invită pe cei interesați la o dezbatere deosebit de actuală și captivantă. Invitatul special este cunoscutul expert în securitate Robert C. Castel, care va discuta, alături de Árpád Csorján și profesorul de istorie Zoltán Gnandt, despre cele mai importante provocări globale și regionale ale prezentului.

În centrul discuției se vor afla cele mai recente evoluții ale războiului ruso-ucrainean, liniile geopolitice care stau la baza conflictului și fragilizarea arhitecturii globale de securitate. Cu ajutorul lui Robert C. Castel vom analiza modul în care acest război de durată modifică echilibrul geopolitic mondial și ce provocări directe sau indirecte generează pentru comunitatea maghiară.

O atenție deosebită va fi acordată și regiunii noastre: vom analiza ce înseamnă această nouă ordine mondială pentru România și care sunt perspectivele și posibilitățile de acțiune, din punct de vedere al securității și geopoliticii, pentru comunitățile maghiare din Transilvania și Partium aflate în vecinătatea conflictului. Cum își poate păstra stabilitatea comunitatea noastră națională într-o zonă de interferență a intereselor marilor puteri?

(Eveniment susținut de Asociația Rákóczi.)

Teatrul de Nord – Serile Teatrale Partium

19:00 – Cazul băiatului Noszty cu Mari Tóth, Spectacolul Teatrului Weöres Sándor din Szombathely, Text: Kálmán Mikszáth, Kata Gyarmati, Regia: Csaba Horváth

O poveste de dragoste dulce-amăruie și o radiografie precisă a societății. Adaptată după romanul lui Kálmán Mikszáth, piesa pornește de la un fapt divers: protagonistul este un tânăr nobil care își pierduse averea și o seduce o moștenitoare milionară întoarsă din America. Pentru el contează averea, iar pentru ea tocmai aceasta este ceea ce dorește să-și protejeze.

Falsificarea cambiilor, aranjamentele de culise și căsătoria ca mijloc de îmbogățire se desfășoară în atmosfera aparent senină, dar profund decadentă a lumii micii nobilimi. Dincolo de dorința de ascensiune socială și integrare, spectacolul pune în lumină marile întrebări ale societății maghiare aflate la răscruce de epoci, într-o montare deopotrivă critică și nostalgică, în care personajele sunt prinse ca într-o pânză de păianjen de mecanismele sociale.

Grădina Romei – Programe permanente

10:00–20:00 – Limonadă caritabilă, organizată de Serviciul de Ajutor Maltez

Pe durata festivalului, Serviciul de Ajutor Maltez amenajează în curtea sediului său un spațiu prietenos și interactiv, cu programe dedicate tuturor vârstelor. Vizitatorii vor putea descoperi lumea jocurilor de societate datorită colaborării cu TestPlay, care, pe durata weekendului, își mută activitatea în curtea Serviciul de Ajutor Maltez. Limonada caritabilă este elementul central al acțiunii: fondurile strânse în acest an vor fi folosite pentru sprijinirea copiilor defavorizați la începutul noului an școlar.

16:00–20:00 – Târgul Produselor Locale

Producătorii locali își prezintă produsele realizate cu profesionalism și pasiune, contribuind la păstrarea meșteșugurilor și gusturilor tradiționale. Toți sunt dedicați utilizării ingredientelor naturale și sănătoase, protejând astfel atât mediul, cât și consumatorii. Târgul este organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Satului Sătmărean, inițiatoarea și administratorul mărcii Produs Sătmărean.

Grădina Romei – Scena Ardealul

18:00 – Concert Midnight Stories

Midnight Stories este o formație acustică din Satu Mare, alcătuită din cinci membri. Repertoriul ei include atât reinterpretări, cât și compoziții proprii, inspirate din stiluri precum blues, rock, R&B, country și soul.

21:00 – Concert AKELA

Formația AKELA a fost una dintre cele mai populare trupe de thrash/heavy metal din Ungaria în anii 1990. Numele formației provine de la Akela, conducătorul haitei de lupi din Cartea Junglei de Rudyard Kipling. Emblema trupei este un lup care mârâie, simbolistica lupului apărând frecvent în versurile lor. Formația AKELA este cunoscută și pentru stilul vocal și versurile inconfundabile ale solistului László Katona „Főnök”, laureat al Premiului eMeRTon, precum și pentru temele inspirate din luptele vieții cotidiene. După mai multe schimbări de componență în anii 2000, formația și-a continuat activitatea, iar din 2019 concertează din nou în mod regulat, interpretând întregul repertoriu într-o sonoritate metal.

Grădina Romei – Curtea Vinului– Scena M-SYS

18:50 – Deschiderea celei de-a V-a Cupe Partium

Sponsorul competiției este Farmacia Catena.

19:00 – Concert Tárkány Művek

Formația Tárkány Művek, laureată a Premiului Junior Prima, condusă de țambalistul și compozitorul Bálint Tárkány-Kovács, revoluționează îmbinarea tradiției cu muzica modernă. Farmecul formației este completat de vocile Bori Fekete și Júlia Viszkeleti, acordurile de chitară a lui Zsolt Rónai, precum și de acompaniamentul plin de energie oferit de Márton Fekete și Péter Molnár la violă și contrabas. Muzica formației își are rădăcinile în tradiția muzicală maghiară, integrând în același timp influențe de jazz, pop și rock. „Tradiția nu este trecutul, ci cultura vie care ajunge până în prezent”, afirmă Bálint Tárkány-Kovács.

22:30 – Concert Magyar Banda

Magyar Banda, înființată în 2020, este una dintre cele mai dinamice și elegante formații ale noii generații de muzică populară maghiară. Membrii săi colaborează în mod constant cu artiști consacrați precum Márta Sebestyén, András Berecz, Muzsikás și Ansamblul Folcloric de Stat al Ungariei. Melodiile lor se remarcă prin libertatea improvizației și respectul profund pentru tradiție. Colaborează frecvent cu interprete invitate, precum Bori Hegedűs și IzabellaCaussanel, concertele lor pline de energie atrăgând un public numeros în întreaga Ungarie.

Grădina Romei – Grădina Berii

18:00 – Campionat FIFA organizat de Shade Net Cafe

Sunteți pregătiți pentru o adevărată competiție în echipă? În cadrul Zilelor Culturaale Partiumvă așteptăm la un turneu FIFA 2 contra 2, organizat în parteneriat cu Shade Net Cafe. Formați cea mai bună echipă, puneți la punct strategia perfectă și demonstrați că sunteți cei mai buni pe terenul virtual! Fie că este vorba despre goluri spectaculoase, joc de echipă sau dueluri intense, fiecare meci aduce o nouă provocare. Dacă aveți mentalitatea unui campion, înscrieți-vă și demonstrați că meritați titlul! Înscrieri: 0759 101 022

Grădina Romei – Insula Tinerilor

18:00 – Tatuaje temporare cu sclipici gratuite, organizate de Organizația de Femei a UDMR.

Grădina Romei – Târgul de Carte Bookmar

09:00 – Márk Mogyorósi – Atelier itinerant de povești

10:00 – Relaxare prin povești pentru părinți, adulți și cadre didactice, coordonată de Judit Képes. Locație: sala de conferințe de la etaj al Bibliotecii Județene Satu Mare. Numărul locurilor este limitat, iar participarea necesită saltea de yoga.

17:00 – Prezentarea cărților și a activității artistei Zsófia Koháriné Kabai, specializată în pictarea marginilor cărților.

Sâmbătă, 22 august

Grădina Romei – Programe permanente

09:00 – Concursul de gătit „Veress Ádám” Competiție pe echipe pentru desemnarea celor mai gustoase bucate gătite la ceaun în stil sătmărean.

09:00–13:00 – Concurs de îndemânare pe bicicletă, organizat de Asociația Carpatină Ardeleană – Filiala Satu Mare

​09:00–10:00 – Înregistrarea participanților la fața locului

​10:00–13:00 – Startul competiției; participanții parcurg individual traseul

​13:00 – Festivitatea de premiere

Categorii de vârstă: 4–6 ani, 7–9 ani și 10–12 ani (în funcție de vârsta împlinită). Organizatorii așteaptă înscrierea echipelor formate din două persoane – un adult (mamă, tată, bunică, bunic etc.) sau un frate/soră mai mare și un copil cu vârsta între 4 și 12 ani. Câștigătoare vor fi echipele care finalizează traseul în cel mai scurt timp și cu cele mai puține greșeli. Participați împreună la această competiție și transformați cea de-a 25-a ediție a Zilelor Culturale Partium într-o amintire de neuitat pentru întreaga familie!

10:00–20:00 – Limonadă caritabilă, organizată de Serviciul de Ajutor Maltez.

11:00–20:00 – Târgul Produselor Locale, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Satului Sătmărean.

11:00–18:00 – Ateliere de meșteșuguri și tradiții, organizate de Asociația Borókagyökér: jocuri populare pentru copii, prepararea tăițeilor de casă, țesut, confecționare de bijuterii din mărgele, vopsire cu pigmenți naturali, prelucrarea pielii, macramé și decorarea turtelor dulci.

11:00 – Alimentație sănătoasă în viața de zi cu zi, folosind preparate tradiționale, prezentată de consultantul în nutriție Ilona Ilyés.

11:00–17:00 – Adoptă un cățeluș!, organizat de Asociația Freelife.

10:00–12:00 – Demonstrație a Școlii de Dresaj Canin Doxity, cu exerciții de obediență, agilitate și protecție.

12:00–20:00 – Escaladă pe perete, organizată de Salvamont.

14:00–18:00 – Concurs de șah pentru juniori, destinat copiilor cu vârste între 10 și 14 ani.

17:00 – Demonstrație de scrimă, organizată de Satu Mare Fencing. Participanții vor avea ocazia să încerce acest sport.

Grădina Romei – Scena Ardealul

11:00 – Antrenament BODYART, susținut de Simona Niște, instructor național BODYART România și trainer ELITE.

12:30 – Open Wings Studio

Open Wings Studio nu este doar un club modern de dans, ci o adevărată familie și o comunitate care încurajează exprimarea artistică, oferind tinerilor o rampă de lansare pentru a-și urma talentul și visurile.

18:00 – Concert Funkorporation

Formația clujeană Funkorporation, înființată în 2011, interpretează o combinație originală de garage funk, jazzy soul și pop balcanic. Muzica lor este caracterizată de linii de bas energice, instrumente de suflat și armonii vocale deosebite. Trupa este invitată constant la cluburi și festivaluri din România și Ungaria.

21:00 – Concert Magna Cum Laude

Magna Cum Laude, formație pop-rock și funk-rock fondată în 1999 la Gyula, este una dintre cele mai apreciate trupe din Ungaria, recompensată cu multiple discuri de aur și platină, precum și cu Premiul Petőfi pentru Muzică. Succesul național a venit odată cu hiturile Vidékisanzon și Pálinka Dal. De-a lungul carierei, formația a lansat numeroase albume de succes.

Grădina Romei – Curtea Vinurilor Partium – Scena M-SYS

10:00 – Cenușăreasa – spectacol interactiv de marionete cu actor, prezentat de Teatrul de Păpuși Völgyháló

„O, dacă aș putea merge și eu la bal!” – oftează Cenușăreasa. Miracolele se întâmplă atunci când credem în noi și avem curajul să visăm. Poate că o pasăre binevoitoare ne poate purta oriunde, căci ea simbolizează însăși fericirea, iar colivia ei este inima omului. În această montare de inspirație siciliană, fiecare spectator devine parte din poveste.

11:30 – Un ceaun plin cu povești populare, spectacolul Teatrului de Păpuși Völgyháló, condimentat cu păpuși, muzică și multă voie bună.

Luați un grup de copii dornici de joacă, adăugați broaște, soldați, oameni sărmani și personaje de basm într-un ceaun uriaș, apoi lăsați-le să fiarbă împreună. Se va transforma oare într-o supă de piatră sau într-un colăcel fermecat? Oricare ar fi rezultatul, poftă bună la povești!

12:30 – Pityi Palkó

Spectacol inspirat din tradiția teatrului popular de bâlci, prezentat de Teatrul de Păpuși Bóbita, potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți. Ce faci dacă într-o dimineață aparent obișnuită te trezești cu un presentiment ciudat, orașul este cuprins de o liniște apăsătoare și până și ceasul mătușii Mari a încetat să mai ticăie? Să se fi oprit timpul? Pityi Palkó pornește spre Muntele de Sticlă pentru a descoperi cine este vinovat.

16:00 – Spectacol de dansuri populare

Evoluează: Ansamblul de Dans Popular Szamoshát, Ansamblul Bokréta din Orașu Nou, Ansamblul Szatmár (Mátészalka), Grupul de dans popular Széri Kukurók, Grupul de dans popular Gyöngyvirág din Berveni

19:00 – Concert Balkan VIP

BALKAN VIP, format din Márton Lovas și Ábel Krokovay, este una dintre cele mai promițătoare formații ale noii generații de muzică pop din Ungaria. Activă din 2023, trupa funcționează nu doar ca un duo muzical, ci și ca un proiect artistic complex, acordând o atenție deosebită videoclipurilor și conceptelor vizuale proprii, premiate inclusiv în cadrul Festivalului Videoclipurilor Muzicale.

Muzica lor îmbină într-un mod original influențe folk, rock, psihedelice și pop.

22:30 – Concert Góbé

Góbé, formație fondată la Budapesta în 2007, este una dintre cele mai originale trupe maghiare de world music și folk fusion. Alcătuită din foști elevi ai Liceului de Muzică Béla Bartók, trupa reinterpretă cu îndrăzneală muzica tradițională din Bazinul Carpatic. Stilul lor îmbină cântecele populare autentice cu rock, pop, jazz, precum și influențe electronice și hip-hop, păstrând în același timp predominanța instrumentelor acustice. În aproape două decenii de activitate au concertat pe numeroase scene și festivaluri din întreaga Europă.

Grădina Romei – Grădina Berii

16:00 – Slam Poetry Open MIC

Satu Mare, scena de slam poetry revine! Nest pornește din nou microfoanele tuturor celor care au ceva de spus. Fie că este prima voastră încercare, fie că sunteți deja slammeriexperimentați, sunteți bineveniți. Nu există restricții de limbă – puteți urca pe scenă în orice limbă. Lăsați-vă creativitatea liberă, scrieți un text memorabil și împărtășiți-l cu publicul!

Înscrieri: pe paginile de Facebook sau Instagram ale Nest.

20:00 – Campionat de Beer Pong

Aveți o echipă de doi pregătită pentru provocare? Campionatul de Beer Pong revine în cadrul Zilelor Cultirale Partium! Precizia, colaborarea și strategia vor decide câștigătorii. Fie că sunteți jucători experimentați, fie că încercați pentru prima dată, competiția promite distracție și spirit de echipă. Înscrieri: 0759 101 022.

Grădina Romei – Insula Tinerilor

17:00 – Tatuaje temporare cu sclipici, împletituri, machiaj și coafuri pentru băieți, organizate de Organizația de Femei a UDMR.

Grădina Romei – Cortul Centrului „Fericitul János Scheffler”

10:00–13:00 – Program pentru bebeluși și mămici și colț de informare

Angajații centrului îi așteaptă pe părinții cu copii mici într-o atmosferă familială. Vor fi organizate activități distractive pentru bebeluși și copii mici, iar părinții vor beneficia de informații utile și discuții informale.

Grădina Romei – Cortul MCC

10:00–17:00 – Pășește în curtea regelui Matia!

Ești pregătit pentru o adevărată aventură în timp? Călătorește împreună cu noi în trecut, fii oaspetele regelui Matia și descoperă fascinanta lume a Renașterii, unde te așteaptă meșteșugari, muzicieni și faimoasa Armată Neagră! De ce ai nevoie pentru magie? Ia-ți lanterna, micșorează-te cât poți de mult și pornește la drum! La fiecare stație vei avea de trecut diferite probe, iar pentru fiecare reușită vei primi o ștampilă. Adună-le în carnetul tău de ucenic și urcă treptat în ierarhie. La final vei afla ce rang meriți în curtea regelui Matia. Vârsta recomandată: 6–14 ani.

Grădina Romei – Târgul de Carte Bookmar

09:00–11:00 – Atelier de pictare a marginilor cărților pentru adulți și adolescenți, coordonat de Zsófia Koháriné Kabai

09:00 – Spectacol muzical „Kufli” pentru copii, susținut de András Dániel

11:00 – Întâlnire cu scriitorul Márk Mogyorósi

15:00 – Întâlnire cu scriitoarea Petra Finy (pentru adulți)

16:30 – Întâlnire cu scriitorul Ádám Rényi (pentru adulți)

18:00 – Întâlnire cu scriitoarea Betti Kollár (pentru adolescenți)

19:00 – Silent Book Party, organizată de Editura Cărturești

Grădina Romei – Cortul Rețelei de Consultanți Agricoli Partium

Organizat în colaborare de Asociația pentru Dezvoltarea Satului Sătmărean și Rețeaua Consultanților Agricoli Partium.

12:00 – Atelier despre plante medicinale și aromatice - „Sănătate prin condimente” – tradițiile gastronomice ale strămoșilor noștri și obiceiurile de condimentare, de la huni până în prezent.

15:00 – Programul „Micul Apicultor” - Prezentare interactivă și degustare de miere.

18:00 – Lansare de carte - „Memoria bucătăriilor rurale” – prezentarea unui volum de rețete.

Cartea reunește 300 de rețete tradiționale din bucătăria sătmăreană și transcarpatică. Publicația a apărut în limbile maghiară, română, ucraineană și engleză, contribuind la promovarea patrimoniului gastronomic al regiunii.

După lansare va avea loc o masă rotundă la care editorii, autorii și partenerii proiectului vor discuta despre realizarea volumului și despre importanța păstrării gastronomiei tradiționale rurale.

Program permanent: jocuri interactive cu premii.

Baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium

09:00–17:00 – Cupa Partium, ediția a V-a – prima zi, sponsor principal: Catena.

Academia de Fotbal Partium – Terenul mic

10:00 – Turneul memorial „János Romász”

Conform tradiției, colegii, prietenii și cunoscuții îl comemorează și în acest an pe jurnalistul sportiv János Romász, mare susținător al echipei Ferencváros și al fotbalului sătmărean.

La turneu participă echipele: UDMR Satu Mare, Primăria Municipiului Satu Mare, Presa FC

Duminică, 23 august

Grădina Romei – Programe permanente

09:00 – Concursul gastronomic „Veress Ádám” - Competiție pe echipe pentru desemnarea celui mai gustos preparat din pește sau vânat gătit la ceaun, în stil sătmărean.

10:00–20:00 – Limonadă caritabilă, organizată de Serviciul de Ajutor Maltez.

11:00–20:00 – Târgul Produselor Locale, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Satului Sătmărean.

11:00 – Ateliere de meșteșuguri și tradiții, organizate de Asociația Borókagyökér: olărit; sculptură în lemn; pictură pe mobilier; prepararea tăițeilor tradiționali; țesut; decorarea turtelor dulci; jocuri populare pentru copii.

12:00–20:00 – Escaladă pe perete, organizată de Salvamont.

14:00–18:00 – Concurs de șah, destinat participanților cu vârste între 14 și 99 de ani.

Grădina Romei – Insula Tinerilor

11:00 - Să ne mișcăm inteligent! Activitate coordonată de Brigitta Badár, kinetoterapeutspecializat în recuperarea pediatrică.

Grădina Romei – Târgul de Carte Bookmar

09:00 – Întâlnire cu scriitoarea Petra Finy pentru copii.

10:30 – Întâlnire cu scriitorul Ádám Rényi pentru elevii de liceu.

15:00 – Lansarea volumelor „Bunica explică” și „Acasă din nou”, cu tematică sătmăreană, susținută de Adrienn Csepelyi, pentru publicul adult.

16:00–17:00 Atelier de pictură pe marginea cărților (edge painting), susținut de KohárinéKabai Zsófia

17:00 Întâlnire cu scriitorul Grecsó Krisztián

Edituri prezente: Cărturești, Talentum, Maxim, Saxum, Sziget, Koinónia, Interlib, Editura 21. Század, poveștile de relaxare ale lui Képes Judit, Editura Publio.

Grădina Romei – Cortul Consilierilor Agricoli din Partium

14:00 Programul „Micul Apicultor” – prezentare interactivă și degustare de miere

16:00 Atelier de preparare a sării condimentate

Program permanent: jocuri distractive cu premii.

Grădina Romei – Scena Ardealul

17:00 Magia Operetei – spectacol susținut de soliștii și corpul de balet ai OrfeumHungarikum

Spectacolul traversează mai multe genuri muzicale: publicul va putea redescoperi operete îndrăgite, celebre musicaluri și șlagăre nemuritoare, completate de momente de dans pline de energie, interpretate de tinerii de la Valcer Dance Studio din Debrecen.

21:00 Concert Harmonies

Doi dintre membrii fondatori ai unei formații bine cunoscute revin pe scenă cu un nou suflu. Două voci care se completează perfect, Bianka și Henrik, formează de trei ani trupa Harmonies. Cunoscuți și ca artiști ai postului Magyar Sláger TV, aceștia își transformă fiecare concert într-o experiență memorabilă prin spectacolele lor live pline de energie.

Grădina Romei, Curtea Vinului Partium – Scena M-SYS

10:00 Purcelușul din poveste – spectacolul Teatrului de Păpuși Batyu

Versiunea în versuri a basmului Cei trei purceluși și lupul, scrisă de Albert Péter, care semnează și regia spectacolului. Doi frați, Lili și Lulu, urcă în pod pentru a căuta fotografiile vechi ale bunicilor. Obiectele uitate din podul prăfuit prind însă viață prin jocul lor. Un spectacol vesel și interactiv, în care imaginația, joaca și magia poveștilor oferă o experiență de neuitat tuturor generațiilor.

11:30 Povești fermecate – spectacol de teatru de păpuși și elemente culinare, prezentat de Teatrul de Păpuși Batyu.

O gospodină harnică spală, gătește și face curățenie toată ziua, însă munca înaintează greu, deoarece fiecare obiect din jurul ei îi amintește de o poveste. Oala se transformă într-un rege bătrân, lingura de lemn într-o prințesă, peria într-un arici, iar ciorapul într-un iepure. Povești bine cunoscute prind viață într-un mod jucăuș cu ajutorul obiectelor de zi cu zi.

15:30 Recital de cântece susținut de Clubul Pensionarilor „Prietenia” al UDMR

16:00 Spectacol de dansuri populare

19:00 Concert acustic Aurora

Formația maghiară de punk Aurora a reinterpretat în versiune acustică numeroase piese cunoscute, punând în valoare latura lor melodică. În aceste concerte intime și înregistrări de studio, instrumentele acustice cu coarde iau locul ritmurilor energice specifice formației.

22:30 Concert Hot Jazz Band

Distinsă cu Premiul Kossuth, Hot Jazz Band este cea mai prezentă trupă maghiară de jazz în turnee din Partium și Transilvania, sărbătorind peste 40 de ani de activitate. Melodiile din filmele cu Karády, Kabos, Jávor și Latabár sunt și astăzi îndrăgite de publicul vorbitor de limba maghiară. La acest concert, atmosfera nostalgică va fi completată de participarea solistei Kassai Hajnal, originară din Satu Mare. Vă invităm să vă bucurați de aceste melodii evergreen în interpretarea Hot Jazz Band.

Grădina Romei – Curtea Berii

16:00 Șpriț politic. Savurați un șpriț alături de reprezentanții UDMR! Veți avea ocazia de a-i întreba pe primarului Gábor Kereskényi, city managerul Csaba Maskulik, președintele Consiliului Județean Csaba Pataki, administratorul public al județului Attila Kovács, precum și membrii grupului parlamentar: Máté Kovács, Lóránd Turos, Lóránd Magyar și SzabolcsNagy.

18:00 Poartă-ți creativitatea! – atelier de personalizare a sacoșelor din pânză, coordonat de artista grafică Juhász Kíra Cintia.

Proiectează și creează-ți propria sacoșă textilă unică! La fața locului vei avea la dispoziție matrițe de linogravură și culori din care poți alege liber, realizând exact accesoriul care ți se potrivește. Noi îți oferim sacoșa și materialele, iar tu aduci creativitatea. La finalul zilei vei pleca acasă nu doar cu o creație originală și practică, ci și cu amintirea unei experiențe de neuitat la Zilele Culturale Partium.

Baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium

09:00–17:00 – Cupa Partium V – ziua a doua, sponsor principal: Catena.

Centrul Nou – Scena Tarr Beton

20:00 – Concert Korda György și Balázs Klári

Cei doi artiști își datorează succesul îmbinării perfecte dintre șlagărele nemuritoare și stilul consacrat al Festivalului Cântecului de Dans. Repertoriul lor cuprinde atât melodii nostalgice din muzica ușoară maghiară, cât și reinterpretări moderne pop și disco, pe care le prezintă în mod regulat pe scenele marilor arene și festivaluri. Korda György și Balázs Klári sunt unul dintre cele mai iubite și emblematice cupluri artistice din Ungaria, încântând publicul de mai multe decenii cu același succes. S-au cunoscut în 1980, iar de atunci sunt de nedespărțit atât în viața personală, cât și pe scenă.

22:00 – Concert Carson Coma

Pornită din scena underground rock din Budapesta, Carson Coma a devenit până în 2025 una dintre cele mai cunoscute și influente formații din Ungaria. La concertul din arenă din 2024 a fost lansată piesa Frida Kahlo, realizată împreună cu Beton Hofi, care a depășit 3 milioane de ascultări pe Spotify, iar anul s-a încheiat cu un turneu de zece concerte. În noiembrie 2025, trupa și-a lansat cel de-al cincilea album de studio, Purgatórium, care marchează începutul unei noi etape artistice. Albumul creează o punte între genuri muzicale, generații și comunități, abordând teme personale și sociale – de la dualitatea schimbării și a atașamentului, la dinamica iubirii și până la reflecții contemporane asupra identității maghiare și a masculinității.