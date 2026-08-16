Tășnadul a fost, în weekendul 15–16 august, unul dintre principalele puncte de atracție pentru iubitorii de muzică, tradiție și distracție din județul Satu Mare. Ediția din acest an a Tășnadul Estival a adus în centrul orașului artiști locali și invitați, formații, ansambluri folclorice și concerte care au atras un public numeros pe parcursul celor două zile. Unul dintre momentele importante ale evenimentului l-a constituit și prezența deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care a urcat pe scenă alături de primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău. Deputatul sătmărean le-a transmis tuturor tășnădenilor și oaspeților acestora gândurile sale bune, apreciind atmosfera de sărbătoare și modul în care comunitatea a reușit să transforme centrul orașului într-un veritabil punct de întâlnire pentru oameni de toate vârstele.





AMI a încheiat în forță prima zi

Prima zi a festivalului, sâmbătă, 15 august, a fost dedicată unui program artistic divers, în care artiștii și formațiile locale au avut un rol important.

Pe scenă au urcat Alin Mitrasca, Hepenupa, Szalkabanda și Magyar Banda, oferind publicului o succesiune de momente muzicale care au pregătit atmosfera pentru marele recital al serii.

De la ora 23:00, scena a fost ocupată de AMI, artista încheind prima zi a Tășnadul Estival 2026 într-o atmosferă plină de energie. Publicul a cântat și a dansat, demonstrând că prima seară de festival a fost una pe măsura așteptărilor.





Duminica a adus muzică, dans și tradiție

Cea de-a doua zi a festivalului a început de la ora 18:00 și a continuat seria spectacolelor din centrul orașului.

Publicul a avut parte de momente susținute de Marian Buzilă, Eduard Cotoară, dar și de ansamblurile folclorice tășnădene și artiștii locali.

Prin cântec și dans, aceștia au contribuit la atmosfera de sărbătoare și au pregătit scena pentru cele două mari momente ale serii: recitalul Lavinia Goste & Marius Zorilă și concertul susținut de Ștefan Bănică Jr.





Mircea Govor, mesaj pentru tășnădeni și invitații lor

Un moment aparte al serii l-a reprezentat urcarea pe scenă a deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, alături de primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău.

Deputatul a transmis un mesaj de suflet tuturor tășnădenilor, dar și celor care au ales să vină la Tășnad pentru a se bucura de eveniment.

Mircea Govor le-a urat tuturor să aibă parte de zile frumoase, de sănătate, bucurie și cât mai multe astfel de momente în care comunitatea să fie împreună, subliniind importanța evenimentelor care aduc oamenii laolaltă și pun în valoare orașul și locuitorii săi.

Alături de primarul Adrian Farcău, deputatul sătmărean a transmis astfel un mesaj de apreciere pentru comunitatea tășnădeană și pentru toți cei care au contribuit la organizarea festivalului.





Lavinia Goste și Marius Zorilă au adus folclorul în centrul Tășnadului

La ora 21:00, scena a aparținut Laviniei Goste și lui Marius Zorilă, unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an.

Vocea Laviniei Goste și virtuozitatea lui Marius Zorilă au adus în fața publicului frumusețea folclorului românesc, într-un recital care a transformat centrul Tășnadului într-o adevărată sărbătoare a tradiției.

Momentul lor a reprezentat o punte între generații și a demonstrat, încă o dată, că muzica populară și tradițiile românești continuă să aibă un loc important în marile evenimente ale comunității.





Ștefan Bănică Jr. a încheiat apoteotic festivalul

De la ora 22:45, toate privirile s-au îndreptat către scena din centrul Tășnadului, unde a urcat Ștefan Bănică Jr.

Unul dintre cei mai apreciați și longevivi artiști români a oferit concertul care a reprezentat punctul culminant al celor două zile de festival.

Ștefan Bănică a adus la Tășnad energia, ritmul și atmosfera care l-au consacrat, iar publicul s-a bucurat de un spectacol în care muzica, nostalgia și buna dispoziție s-au împletit într-o seară memorabilă.

Prezența artistului a transformat finalul festivalului într-un adevărat spectacol, confirmând că Tășnadul Estival a devenit unul dintre evenimentele importante ale verii în orașul-stațiune.