Un accident rutier grav s-a produs în cursul dimineții de astăzi, în localitatea Domănești, județul Satu Mare. În urma impactului, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și-a pierdut viața, iar un tânăr de 21 de ani a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

La locul producerii accidentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje ale Detașamentului de Pompieri Carei. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj de descarcerare. În total, 11 cadre au participat la misiunea de salvare.

La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au identificat un autoturism implicat în accident și două victime. Din nefericire, pentru una dintre acestea, un bărbat de aproximativ 45 de ani, impactul a fost fatal. Victima nu mai prezenta semne vitale în momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la fața locului.

Cea de-a doua victimă este un tânăr în vârstă de 21 de ani, conducătorul autoturismului. Acesta a fost evaluat și a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluat și transportat pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Accidentul a mobilizat importante resurse de intervenție, în condițiile în care salvatorii au fost nevoiți să acționeze rapid pentru evaluarea victimelor și acordarea primului ajutor.

Deocamdată, împrejurările exacte în care s-a produs tragedia nu sunt cunoscute. Cauzele și circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către organele abilitate, care vor efectua cercetările necesare pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs evenimentul rutier.

Tragedia readuce, încă o dată, în atenție riscurile de pe șosele și consecințele dramatice pe care le poate avea un accident rutier.



