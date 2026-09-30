Nicolae Cornea Mare și celelalte persoane aflate sub control judiciar au contestat măsura dispusă de procurori, însă instanța a amânat judecarea cererii pentru 5 octombrie

Primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, și celelalte trei persoane față de care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a dispus controlul judiciar au contestat măsura în instanță. Cererea a fost analizată miercuri, 30 septembrie, la Tribunalul Satu Mare, însă judecarea cauzei a fost amânată. Noul termen a fost stabilit pentru 5 octombrie, la ora 13.30, în sala 2.





Instanța a amânat judecarea contestației

Potrivit soluției pe scurt, Tribunalul Satu Mare a încuviințat cererea de amânare și a stabilit un nou termen pentru judecarea cauzei.

„Amână judecarea cauzei și acordă termen la data de 5 octombrie, sala 2, ora 13.30”, se arată în soluția instanței.





Contestația vizează măsura controlului judiciar dispusă la data de 28 septembrie 2026 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare față de patru inculpați: primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, un director de școală, un director adjunct de școală și administratorul unei societăți comerciale.

Dosarul vizează presupuse fapte legate de programul „Masă Caldă”

Potrivit procurorilor, dosarul penal vizează mai multe infracțiuni de fals, obținere ilegală de fonduri și delapidare.

În cadrul măsurii controlului judiciar a fost dispusă și interdicția exercitării profesiei în exercitarea căreia, potrivit anchetatorilor, s-ar fi săvârșit faptele cercetate.





Din cercetările efectuate până în prezent ar fi rezultat că, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026, la Școala Gimnazială Socond și Școala Gimnazială Stâna ar fi funcționat un mecanism repetitiv în legătură cu implementarea Programelor Naționale Pilot „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă”.

Anchetatorii susțin că ar fi fost raportată în mod nereal prezența unor elevi și că unii copii ar fi fost menținuți artificial în evidențele școlare, deși nu ar fi frecventat efectiv cursurile. Potrivit procurorilor, scopul ar fi fost obținerea din fonduri publice a contravalorii unui număr mai mare de meniuri decât cel corespunzător beneficiarilor prezenți și meniurilor livrate efectiv.

48.192 de meniuri, facturate fără a fi livrate, potrivit anchetei

Conform probatoriului administrat până în acest moment, procurorii susțin că mecanismul investigat ar fi dus la obținerea necuvenită a sumei totale de 751.435,468 lei.

Această sumă ar corespunde unui număr de 48.192 de meniuri despre care anchetatorii afirmă că au fost facturate, dar nu au fost livrate beneficiarilor.





Potrivit anchetei, informațiile privind numărul beneficiarilor și al meniurilor ar fi fost introduse succesiv în documentele întocmite atât la nivelul unităților de învățământ, cât și al societății furnizoare, astfel încât documentele să se susțină reciproc și să creeze aparența realității cantităților facturate și a sumelor solicitate la decontare.

Ancheta continuă

Cercetările în acest dosar sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească situația de fapt și contribuția fiecărei persoane implicate.





Urmărirea penală este efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Activitățile procesuale desfășurate în cursul urmăririi penale au ca scop administrarea probelor cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale prevăzute de lege.



