Un biciclist de 59 de ani a ajuns la spital după ce a fost acroșat de o autoutilitară pe Drumul Național 1F, în Săcășeni

Accidentul rutier s-a produs marți, 29 septembrie, pe DN1F, în localitatea Săcășeni. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un șofer de 32 de ani, din județul Cluj, ar fi pierdut controlul asupra autoutilitarei, pe fondul unor preocupări care i-ar fi distras atenția, și a acroșat un biciclist de 59 de ani, din județul Sălaj. În urma impactului, biciclistul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Impact pe DN1F, în Săcășeni

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Tășnad au fost sesizați prin apel 112, la ora 11:32, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 1F, în localitatea Săcășeni.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 32 de ani, din județul Cluj, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Biciclistul circula regulamentar

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, conducătorul autoutilitarei ar fi fost distras de alte preocupări în timpul conducerii, iar vehiculul a acroșat un biciclist de 59 de ani, din județul Sălaj.

Biciclistul se deplasa regulamentar în momentul producerii evenimentului.

În urma impactului, acesta a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul

Polițiștii i-au testat cu aparatul etilotest pe cei implicați în eveniment, iar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.