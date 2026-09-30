Două medalii naționale pentru CS Satu Mare – Cetate Ardud!

Viitoarea generație de luptători promite





L David Boboc, vicecampion național U11 la 32 kg. Darian Boboc a cucerit bronzul la 24 kg, iar Edwin Utcza a încheiat competiția pe locul VII

Rezultate foarte bune pentru tinerii luptători de la CS Satu Mare – Cetate Ardud la Finala Campionatului Național U11 de lupte greco-romane, desfășurată în perioada 25–27 septembrie, la Târgoviște.

Clubul sătmărean a fost reprezentat de trei sportivi, iar bilanțul este unul care dă motive de optimism: două medalii naționale, un loc în apropierea podiumului și, mai ales, confirmarea faptului că la Satu Mare și Ardud se formează o nouă generație de luptători.

Competiția de la Târgoviște a reunit cei mai buni sportivi din țară la categoria de vârstă Under 11, iar tinerii sătmăreni au intrat în concurs cu ambiția de a demonstra că munca depusă la antrenamente poate fi transformată în rezultate.

David Boboc, vicecampion național la 32 de kilograme

Cea mai importantă performanță a delegației de la CS Satu Mare – Cetate Ardud îi aparține lui David Boboc.

Tânărul luptător a reușit să ajungă până în finala categoriei 32 kg, unde a cucerit medalia de argint, devenind astfel vicecampion național U11.

Este un rezultat important pentru David, dar și pentru club, mai ales ținând cont de nivelul ridicat al unei finale naționale, unde au fost prezenți cei mai buni sportivi ai categoriei de vârstă.

Darian Boboc, medalie de bronz

O altă performanță frumoasă a fost reușită de Darian Boboc, care a urcat și el pe podium.

Sportivul sătmărean a încheiat competiția pe locul al III-lea la categoria 24 kg, cucerind medalia de bronz.

Astfel, frații Boboc au plecat de la Târgoviște cu câte o medalie națională, un bilanț excelent pentru clubul sătmărean.

Locul VII pentru Edwin Utcza

La categoria 40 kg, Edwin Utcza a avut, la rândul său, o evoluție bună, terminând competiția pe locul VII.

Chiar dacă nu a reușit să urce pe podium, clasarea sa în prima parte a ierarhiei naționale reprezintă un rezultat încurajator pentru un sportiv aflat la început de drum.

„Avem generații care vin din urmă cu potențial spre marea performanță”

Antrenorul Claudiu Blaga s-a declarat mulțumit de evoluția sportivilor și consideră că rezultatele obținute la Târgoviște confirmă existența unor generații tinere cu potențial.

„Rezultate foarte bune pentru sportivii noștri! Avem generații care vin din urmă cu potențial spre marea performanță! Mulțumim Primăriei Ardud pentru sprijinul acordat”, a declarat, pentru Dincolo de Sport, antrenorul Claudiu Blaga.

Două medalii care dau speranțe pentru viitor

Argintul lui David Boboc și bronzul cucerit de Darian Boboc reprezintă o nouă confirmare a muncii depuse la nivel juvenil de CS Satu Mare – Cetate Ardud.

Pentru cei trei copii care au reprezentat clubul la Târgoviște, această finală națională înseamnă experiență acumulată și un pas înainte în dezvoltarea lor sportivă.

Iar pentru club, rezultatele sunt un semnal clar că următoarea generație de luptători sătmăreni vine puternic din urmă.