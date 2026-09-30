APEL! Biserica din lemn din Hurezu Mare strigă după ajutor!

Comunitatea încearcă să salveze unul dintre puținele monumente de lemn ale județului. Materialele au fost cumpărate, dar mai sunt necesari bani pentru plata meșterilor

Unele lucruri nu dispar dintr-o dată. Se pierd încet, an după an, până când, într-o zi, rămân doar fotografiile și amintirile. Biserica de lemn din Hurezu Mare se află într-un astfel de moment. Iar acum este nevoie de ajutor.

Una dintre cele șase biserici de lemn din județul Satu Mare, biserica-monument istoric din Hurezu Mare, are nevoie de o intervenție urgentă pentru ca degradarea să nu se transforme într-o condamnare definitivă a lăcașului.

Comunitatea locală nu a rămas indiferentă. În perioada următoare, împreună cu parohia și preotul satului, se încearcă realizarea unei intervenții de urgență la turnul bisericii, astfel încât acesta să poată trece cu bine peste iarna care urmează.

Materialele au fost cumpărate. Mai trebuie plătită munca meșterilor

Demersul a început deja, iar oamenii care s-au implicat au reușit să strângă banii necesari pentru materialele de care este nevoie, inclusiv pentru șindrilă.





Acum, însă, mai este nevoie de un efort pentru plata manoperei meșterilor care vor executa lucrările.

„În momentul de față banii pentru material s-au strâns, dar acum încercăm să strângem bani pentru manopera meșterilor”, este apelul transmis de Mădălina Varga, una dintre persoanele implicate în acest demers.

Planul este ca intervenția să fie realizată în luna octombrie, cel târziu în noiembrie, pentru ca turnul să nu mai fie expus unei alte ierni grele.

O biserică, mai mult decât lemn și șindrilă

Biserica din Hurezu Mare nu este doar o construcție veche.

Este un monument istoric, un loc în care s-au adunat generații de oameni și o parte din memoria unei comunități care, asemenea multor sate, încearcă să-și păstreze identitatea.





Pentru localnici, salvarea ei înseamnă păstrarea unei bucăți din istoria satului. Pentru județul Satu Mare, înseamnă păstrarea unuia dintre puținele sale monumente religioase construite din lemn.

Și tocmai de aceea, apelul nu este doar al comunității din Hurezu Mare.

Este un apel către toți cei care cred că monumentele vechi trebuie să aibă și un viitor, nu doar un trecut.

„Să nu lăsăm biserica să dispară”

Uneori, diferența dintre un monument salvat și o ruină poate fi făcută de oameni obișnuiți, fiecare contribuind după posibilități.

În cazul bisericii din Hurezu Mare, primul pas a fost deja făcut: banii pentru materiale au fost strânși. Mai rămâne însă manopera, iar timpul nu este de partea celor care încearcă să salveze turnul.

Cei care doresc să sprijine lucrările pot face donații în contul:

Parohia Hurezu Mare – preot Răzvan Moș

IBAN: RO64CECESM2336RON0231867

Pentru informații suplimentare și pentru cei care doresc să se implice:

Mădălina Varga – 0757 127 695

Poate că pentru cineva o donație înseamnă puțin. Pentru o biserică veche de lemn, poate însemna încă o iarnă trecută cu bine.

Să nu lăsăm biserica din Hurezu Mare să dispară.

Florin Cristian Mureșan



