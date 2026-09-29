Sătmărenii sunt invitați vineri, 2 octombrie, la o nouă ediție a evenimentului „Nocturna bibliotecilor”, o seară dedicată lecturii, culturii, întâlnirilor și comunității.

O noapte în care biblioteca prinde viață

Biblioteca Județeană Satu Mare se alătură și în acest an evenimentului național „Nocturna bibliotecilor”, organizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, în parteneriat cu bibliotecile publice din România și Republica Moldova.

Ediția din 2026 are loc vineri, 2 octombrie, sub tema „Biblioteca, inima comunității”, iar instituția sătmăreană își deschide porțile începând cu ora 17:00.

De la expoziții și lansări de carte la muzică și film

Programul pregătit pentru această ediție este unul divers și se adresează vizitatorilor de toate vârstele.

Sătmărenii vor putea participa la evenimente culturale și evocări, întâlniri cu personalități locale, expoziții de pictură și fotografie, activități creative pentru copii și adulți, lansări și prezentări de cărți și reviste literare în limba română și maghiară.

Programul mai include povești de viață, proiecții de film, recitaluri de muzică ușoară și clasică, jocuri dedicate dezvoltării comunicării și conștiinței de sine, expoziții de carte și alte surprize pregătite de organizatori.

Biblioteca, mai mult decât rafturi cu cărți

Tema din acest an pune accent pe rolul bibliotecii ca spațiu de întâlnire între oameni, generații și comunități.

Organizatorii transmit că biblioteca reprezintă un loc în care se păstrează memoria comunității, se descoperă patrimoniul local, se cultivă dialogul și se construiesc noi forme de solidaritate și participare.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Fundației Vodafone România.

Partenerii ediției din acest an sunt Școala de Arte Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare, Grupul cultural româno-maghiar „Sine ira et studio”, Asociația Seniorilor Sătmăreni, Cenaclul Cronograf, Asociația Clubul Creatorilor „Afirmarea”, revistele literare „Acolada” și „Szamos”, precum și Trupa Inedit Satu Mare, coordonată de profesorii Sorin Berindei și Sergiu Berindei.

Sătmărenii sunt așteptați la Nocturnă

„Nocturna bibliotecilor 2026 – Biblioteca, inima comunității” își propune să readucă biblioteca în centrul vieții comunității și să demonstreze că aceasta nu este doar un spațiu în care se păstrează cărți, ci unul în care oamenii se întâlnesc, comunică și își construiesc împreună viitorul.

Sătmărenii sunt invitați să își rezerve seara de 2 octombrie pentru o întâlnire cu lectura, arta, muzica, filmul și poveștile comunității.