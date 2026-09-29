Un bărbat de 53 de ani a fost oprit de polițiști luni seara, pe strada Avram Iancu din municipiul Carei.

Oprit la un control de rutină

La data de 28 septembrie, în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Avram Iancu, au oprit pentru control un autoturism.

La volan se afla un bărbat de 53 de ani, din municipiul Carei.

Alcooltestul a indicat 0,55 mg/l

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit actele necesare, iar cercetările au fost continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În funcție de rezultatele cercetărilor, urmează să fie stabilite măsurile legale care se impun.