ALCOOL. Prins cu 0,55 mg/l alcool în aerul expirat, la volan pe o stradă din Carei

Locale 29.09.2026 13:15
ALCOOL. Prins cu 0,55 mg/l alcool în aerul expirat, la volan pe o stradă din Carei

Un bărbat de 53 de ani a fost oprit de polițiști luni seara, pe strada Avram Iancu din municipiul Carei.

Oprit la un control de rutină

La data de 28 septembrie, în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Avram Iancu, au oprit pentru control un autoturism.

La volan se afla un bărbat de 53 de ani, din municipiul Carei.

Alcooltestul a indicat 0,55 mg/l

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit actele necesare, iar cercetările au fost continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În funcție de rezultatele cercetărilor, urmează să fie stabilite măsurile legale care se impun.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand