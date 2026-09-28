Medalie de bronz pentru spadasinele de la CSM Olimpia la Budapesta

Sport 28.09.2026 22:31
Medalie de bronz pentru spadasinele de la CSM Olimpia la Budapesta

Scrimă


La Budapesta s-a desfășurat cea de-a treia etapă a Cupei Ungariei la spadă, competiție la care sportivele sătmărence au concurat pentru prima dată sub culorile CSM Olimpiei.

La categoria cadeți feminin, în care au participat 115 sportive, Kurtinecz Johanna a avut o evoluție foarte bună și a urcat pe treapta a treia a podiumului. Johanna a câștigat toate cele șase asalturi din faza grupelor, calificându-se pe tabloul principal din postura de favorită numărul 4. A obținut apoi alte patru victorii, înainte de a fi învinsă în semifinale, cu 15–8, de Szentes Dalma (Vasas). Astfel, sportiva CSM Olimpiei a cucerit medalia de bronz.

În concursul cadetelor, Denisa Crișan s-a clasat pe locul 17, Kurtinecz Júlia pe 25, iar Tankóczi Fruzsina, de la CS Satu Mare, pe locul 52.

La junioare, unde au fost înscrise 120 de sportive, Kurtinecz Júlia a încheiat competiția pe locul 9. Cu șase victorii în grupe, aceasta a intrat pe tabloul principal ca favorită numărul 6. În optimile de finală, Júlia a fost învinsă cu 13–10 de Bedő Luca (Vasas).

Celelalte sportive ale CSM Olimpiei au ocupat următoarele poziții: Kurtinecz Johanna – 45, Denisa Crișan – 53, Haller Anna – 66, Ilyés Jázmin – 73.

În competiția masculină, Molnár Dávid (CS Satu Mare) s-a clasat pe locul 26 la cadeți, dintr-un total de 123 de participanți, iar la juniori a ocupat locul 53, în competiția cu 148 de sportivi la start.

 

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