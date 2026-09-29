Pe 1 octombrie, „greva de la pompă”?

Un afiș viral, care a intrat și pe pagina noastră de facebook, cheamă românii să nu alimenteze. Benzina și motorina au trecut deja praguri psihologice, dar povestea cu 13–15 lei litrul rămâne, deocamdată, la categoria „se spune că…”

Pe rețelele de socializare circulă un afiș care îi îndeamnă pe români ca, pe 1 octombrie, să nu alimenteze la nicio stație de carburant din România.

Mesajul este simplu și direct: o zi fără alimentare, pentru ca piața să „simtă” protestul. Iar în centrul afișului stă avertismentul că prețul carburanților ar putea ajunge la 13–15 lei litrul.

De unde vine afișul? Aici începe partea interesantă a poveștii. Imaginea nu indică un organizator, o asociație, un partid, un sindicat sau o organizație care să-și asume oficial apelul. Cel puțin din ceea ce apare pe materialul care circulă online, avem un mesaj care se propagă din distribuire în distribuire.

Zvonul are însă și puțin „combustibil” real. Pentru că, de data aceasta, zvonul s-a lipit de o realitate care îi ustură deja pe șoferi la buzunar.

Pe 25 septembrie, motorina standard a trecut pragul de 11 lei/litru la unele stații, iar benzina a depășit 10 lei/litru în marile rețele. La 29 septembrie, datele agregate indică o medie națională de aproximativ 10,03 lei/litru pentru benzina standard și 10,95 lei/litru pentru motorina standard.

Așadar, când cineva scrie pe Facebook „13–15 lei”, șoferul care tocmai a făcut plinul nu mai râde chiar atât de tare.

Dar atenție: 13–15 lei nu este, în acest moment, un preț oficial anunțat pentru 1 octombrie. Este un scenariu vehiculat în spațiul public de analistul economic Adrian Negrescu, în condițiile unei eventuale noi creșteri puternice a cotațiilor petroliere.



O zi fără benzinărie. Și apoi?

Aici intrăm în teritoriul unde noi de aici de la bursă preferăm să ridicăm sprânceana, nu să dăm verdictul.

Dacă mii sau sute de mii de șoferi chiar nu alimentează într-o zi, stațiile vor observa, evident, o scădere a vânzărilor în acea zi. Cât de mult ar influența însă prețul de la pompă? Asta este deja o chestiune economică mult mai complicată decât un mesaj distribuit pe rețelele sociale.

Prețul carburantului este influențat de mai mulți factori, inclusiv cotațiile internaționale, costurile de aprovizionare, fiscalitatea și condițiile comerciale. De altfel, Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor la pompă și modul în care schimbările din piață se reflectă în prețurile plătite de consumatori.

Pe 1 octombrie, România ar putea avea parte de o situație aproape filozofică: șoferul care vrea să protesteze nu alimentează, șoferul care nu poate rămâne fără carburant alimentează, iar cel care are rezervorul plin de pe 30 septembrie… privește liniștit spectacolul.

Deocamdată, afișul circulă. Mesajul se distribuie. Prețurile sunt sus. Iar cifra de 13–15 lei a intrat deja în conversațiile românilor.

Dacă pe 1 octombrie benzinăriile vor fi pustii, vom afla că românii s-au mobilizat. Dacă vor fi pline, vom afla că românii au preferat să nu rămână fără benzină.

Până atunci, Bursa zvonurilor alimentează doar curiozitatea. Cu benzină, fiecare după posibilități. Adică tot de 50 de lei mai faceți plinul?



P.S. Bursa prezintă circulația afișului și contextul economic al prețurilor, fără a face apel la participarea sau neparticiparea la protest. Numai zic…

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