O partidă de pescuit începută pe râul Someș, în zona Jibou, se transformă într-o adevărată luptă de rezistență. După aproape trei ore de drill, un tânăr din Zalău reușește să aducă la mal un somn de aproximativ 2,25 metri și peste 65 de kilograme.

Trei ore de luptă cu „monstrul” Someșului

Someșul oferă din nou o captură spectaculoasă. Un tânăr pescar din Zalău reușește, în această dimineață, să prindă în zona Jibou un somn uriaș, de aproximativ 225 de centimetri lungime și cu o greutate de peste 65 de kilograme, potrivit SălajulLiber.ro.





Peștele este prins la spinning, iar partida se transformă rapid într-o confruntare de forță. Lupta cu somnul durează aproximativ trei ore, timp în care peștele trage puternic, schimbă brusc direcția și încearcă să scape în apele Someșului.

După un drill extrem de solicitant, tânărul pescar reușește în cele din urmă să aducă exemplarul la mal.

O captură rară pentru zona Jibou

Dimensiunile somnului sunt impresionante: aproximativ 2,25 metri și peste 65 de kilograme. Pescarii care cunosc zona spun că o asemenea captură este extrem de rară, scrie SălajulLiber.ro.





Potrivit acestora, în ultimii zece ani nu ar mai fi fost prins la spinning, în zona Jibou, un somn de asemenea dimensiuni.

O astfel de partidă presupune nu doar echipament potrivit, ci și multă răbdare și rezistență. Forța unui exemplar de peste doi metri îl transformă într-un adversar dificil chiar și pentru un pescar experimentat.

Pentru tânărul din Zalău, cele trei ore de luptă se încheie cu o captură pe care, cu siguranță, nu o va uita prea curând: 225 de centimetri de somn și peste 65 de kilograme.

Someșul a mai oferit, astfel, o surpriză de proporții.