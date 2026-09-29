Comisiile de evaluare au verificat până acum 26 de localități, iar suprafețele calamitate depășesc 39.000 de hectare. Porumbul și floarea-soarelui sunt culturile cel mai grav afectate

Seceta pedologică lasă urme tot mai grele în agricultura județului Satu Mare. Peste 39.000 de hectare de culturi au fost deja verificate de comisiile de evaluare, iar porumbul și floarea-soarelui se numără printre culturile care au înregistrat cele mai mari pierderi. Verificările continuă în teren, în timp ce autoritățile încearcă să finalizeze cât mai rapid situația pagubelor și documentația necesară pentru sprijinirea fermierilor afectați.

Peste 39.000 de hectare, deja evaluate

Evaluarea pagubelor produse de seceta pedologică la culturile agricole continuă în județul Satu Mare. Până la 29 septembrie 2026, comisiile județene au constatat pagube pe o suprafață totală de 39.043 de hectare.

Activitatea de verificare în teren a fost devansată față de termenul inițial de 15 octombrie, pentru ca fermierii ale căror culturi au fost calamitate integral să poată elibera și pregăti terenurile pentru culturile de toamnă.

Până acum, 38 de primării au transmis rapoarte operative privind suprafețele afectate, iar 26 dintre acestea au fost deja evaluate în perioada 18 august – 25 septembrie.

Porumbul și floarea-soarelui, cele mai afectate

Cele mai mari suprafețe afectate sunt cele cultivate cu porumb. Comisiile au constatat pagube pe 15.876 de hectare, cu grade de calamitare cuprinse între 50% și 90%.

Floarea-soarelui ocupă locul următor, cu 13.590 de hectare afectate, în cazul cărora gradul de calamitare este cuprins între 45% și 85%.

Au mai fost constatate pagube la 665 de hectare de soia, 40,2 hectare de cartofi și 11,53 hectare de ovăz. Alte 8.860 de hectare sunt cultivate cu sorg, lucernă, pășuni și alte culturi.

Evaluările continuă în alte șase localități

În această săptămână, comisiile urmează să se deplaseze la alte șase primării, urmând ca verificările să continue până la acoperirea tuturor celor 38 de unități administrativ-teritoriale care au raportat pagube.

Instituția Prefectului le-a solicitat primăriilor să centralizeze cât mai complet suprafețele calamitate, pentru ca verificările din teren să se desfășoare rapid și fără întârzieri.

Suprafețele care nu au fost incluse în situațiile centralizatoare inițiale vor fi evaluate ulterior, după finalizarea verificărilor la toate unitățile administrativ-teritoriale care au raportat în termen.

Termenul final pentru depunerea înștiințărilor de către fermieri și transmiterea rapoartelor operative de către primării rămâne 15 octombrie 2026.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că devansarea evaluărilor s-a dovedit necesară și a cerut primarilor rigoare în centralizarea datelor, astfel încât dosarele să poată fi finalizate și transmise ministerelor pentru acordarea sprijinului destinat fermierilor afectați.

Producătorii agricoli trebuie, totodată, să mențină nerecoltată o zonă tampon de minimum 5% din suprafața afectată, care să fie pusă la dispoziția comisiilor de evaluare.