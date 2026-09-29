Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a deschis ieri, 28 Septembrie, anul universitar 2026–2027, în sala arhiplină a Palatului Cultural din Arad, printr-o festivitate care a reunit studenți, cadre didactice, reprezentanți ai Bisericii, ai instituțiilor publice, parteneri ai universității și reprezentanți ai mediului antreprenorial.

Înaintea festivității de la Palatul Cultural, ceremonia religioasă și depunerile de coroane la statuia marelui corifeu Vasile Goldiș au reprezentat un moment de recunoștință și de cinstire a memoriei celui care a făcut diferența prin viziunea și curajul său. Pentru comunitatea UVVG, acest gest este mai mult decât o tradiție – este o datorie sufletească și o onoare. Universitatea menține această tradiție ca pe o moștenire de valori care este păstrată vie și transmisă mai departe generațiilor care se formează astăzi.

Mesajul general transmis la acest început de an, în deosebi studenților din anul I, a fost unul despre comunitate, responsabilitate și încredere în generația care vine. Rectorul UVVG, prof.univ.dr.habil. Coralia Adina Cotoraci, a adresat un gând de bun venit noilor studenți și a mulțumit tuturor celor care au contribuit la admiterea noii generații, de la echipele implicate în promovarea universității până la personalul care, dincolo de ceea ce se vede, face posibilă buna desfășurare a vieții academice. Rezultatele unei universități sunt, înainte de toate, rezultatul unei echipe în care fiecare om contează.

În discursul său, a subliniat un mesaj central: „mergem mai departe!” Chiar dacă lumea se află într-o schimbare constantă, UVVG își menține tradiția și valorile pe care a fost fondată. Evocându-l pe rectorul fondator, profesorul universitar Aurel Ardelean, a făcut referire la responsabilitatea de a duce mai departe moștenirea universității, pentru că „o universitate nu trăiește doar prin istoria sa, ci prin oamenii care îi dau sens în fiecare zi.”

Rectorul UVVG a mai vorbit și despre responsabilitatea universității de a forma profesioniști în contextul provocărilor moderne și i-a îndemnat pe studenți să valorifice oportunitățile de cercetare, antreprenoriat, voluntariat și mobilitate internațională. Universitatea își dorește să rămână un spațiu în care performanța academică este însoțită de respect, cercetarea și inovarea sunt încurajate, iar colaborarea dintre generații deschide noi perspective. În același timp, UVVG își propune să consolideze parteneriatele internaționale și oportunitățile de mobilitate și cercetare, rămânând conectată la evoluțiile mediului academic european.

O temă importantă care s-a regăsit în discursurile invitaților, atent pregătite pentru bobocii UVVG, a fost aceea că universitatea nu este separată de orașul în care funcționează. Studenții care aleg Aradul pentru a se forma profesional devin, în anii petrecuți aici, parte din comunitatea arădeană. În acest sens, prezența reprezentanților Bisericii, instituțiilor și administrației, partenerilor și antreprenorilor a reprezentat un semn al sprijinului de care educația are nevoie și al responsabilității comune pentru formarea viitorilor profesioniști.

Într-o universitate în care sunt reprezentate zeci de țări, acest spirit de comunitate a fost exprimat spectaculos prin parada steagurilor țărilor de origine ale studenților. Dimensiunea internațională a comunității UVVG a fost una dintre imaginile cele mai puternice ale festivității. Până acum, la UVVG, studenții internaționali, respectiv absolvenții, au provenit din 59 de țări. Pentru acești tineri, Aradul a fost orașul în care și-au construit, într-o perioadă importantă a vieții lor, relații, experiențe și începutul unui parcurs profesional. Iar pentru comunitatea arădeană, prezența lor a însemnat și continuă să însemne o deschidere către lume.

În cadrul festivității, decanii facultăților au transmis mesajele lor pentru noul an universitar și au acordat diplome de Profesor Emerit, într-un moment dedicat recunoașterii valorii academice și contribuției profesorilor la comunitatea universitară.

Rectorul UVVG a anunțat, de asemenea, continuarea programelor de burse pentru studenți și instituirea unei noi burse – RE:GENERATION, reafirmând preocuparea universității pentru susținerea tinerilor și pentru crearea unor oportunități reale de dezvoltare.

Festivitatea s-a încheiat într-o notă artistică, printr-un program susținut de Filarmonica de Stat Arad și un recital al actriței Oltea Blaga.



