Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, le-a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost alături de el și de familia sa în zilele dureroase care au urmat pierderii soției sale, Felicia

Copleșit de numărul celor care au venit să-și ia rămas-bun, Mircea Govor a mărturisit că fiecare gest de solidaritate, fiecare îmbrățișare și fiecare cuvânt primit i-au alinat, măcar pentru o clipă, durerea.

„M-a copleșit să vă văd atât de mulți alături de noi”

În mesajul său, Mircea Govor le-a mulțumit tuturor celor care au venit la priveghi și la înmormântarea Feliciei, dar și celor care, deși nu au putut fi prezenți, i-au transmis mesaje, l-au sunat sau s-au rugat pentru familia sa.

„Vă mulțumesc din inimă tuturor celor care ați venit să vă luați rămas-bun de la soția mea, Felicia, și să fiți alături de mine și de familia noastră în aceste momente dureroase. M-a copleșit să vă văd atât de mulți alături de noi”, a transmis deputatul sătmărean.

Acesta a mărturisit că fiecare gest de apropiere a însemnat enorm pentru el în aceste zile.

„Fiecare mână strânsă, fiecare îmbrățișare și fiecare cuvânt rostit cu blândețe mi-au alinat, măcar pentru o clipă, durerea”, a mai spus Mircea Govor.

Mulțumiri pentru cei care i-au fost alături

Deputatul a transmis mulțumiri colegilor și prietenilor din Parlamentul României, europarlamentarului prezent, prefectului și echipei Instituției Prefectului, conducerii și echipei Consiliului Județean Satu Mare, precum și primarului, viceprimarilor și echipei Primăriei Municipiului Satu Mare.

De asemenea, Mircea Govor le-a mulțumit primarilor și viceprimarilor din județ, consilierilor județeni și locali, directorilor instituțiilor deconcentrate, reprezentanților organizațiilor locale și județene ale PSD, membrilor asociațiilor de seniori și ai celorlalte asociații care au fost alături de familie, precum și tuturor colegilor și prietenilor care au participat la momentele de rămas-bun.

„Nu am puterea să răspund fiecăruia acum”

Mesajul său s-a adresat și celor care nu au putut ajunge, dar au transmis un gând bun familiei.

„Vă mulțumesc și vouă, celor care nu ați putut fi prezenți, dar ne-ați purtat în gând și în rugăciune, ne-ați scris sau ne-ați sunat. Am citit mesajele voastre. Chiar dacă nu am puterea să răspund fiecăruia acum, să știți că au ajuns la mine”, a transmis Mircea Govor.

„Nu voi uita niciodată sprijinul vostru”

În finalul mesajului, deputatul le-a mulțumit în mod special sătmărenilor care i-au fost alături în ceea ce el numește „cea mai grea zi a vieții” sale.

„Dragi sătmăreni, vă mulțumesc pentru că ați fost lângă mine în cea mai grea zi a vieții mele. Când am privit în jur și v-am văzut acolo, am simțit că nu trebuie să port singur această durere. Nu voi uita niciodată sprijinul vostru.”

Mircea Govor a încheiat mesajul cu un ultim gând pentru soția sa, Felicia:

„Vă mulțumesc pentru dragostea și respectul cu care ați însoțit-o pe scumpa mea soție, Felicia, pe ultimul drum.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”



