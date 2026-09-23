



Polițiștii sătmăreni au desfășurat, în data de 22 septembrie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic. În urma activităților derulate la nivelul județului au fost aplicate, cumulat, peste 260 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 140.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, o primă componentă a acțiunilor a vizat menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cadrul acestor activități, polițiștii au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 50.000 de lei.

Acțiunile au avut drept obiectiv menținerea siguranței cetățenilor și prevenirea incidentelor care ar putea afecta ordinea publică în comunitățile din județ.

Peste 200 de sancțiuni în cadrul acțiunilor din trafic

O atenție deosebită a fost acordată și circulației pe drumurile publice. Polițiștii au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, concomitent cu acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale.

În urma acestora au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 90.000 de lei.

Astfel, potrivit bilanțului comunicat pentru data de 22 septembrie, cele două categorii de activități au dus la aplicarea a peste 260 de sancțiuni, iar valoarea cumulată a amenzilor a depășit 140.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni au vizat atât ordinea și siguranța publică, cât și prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță pe drumurile din județul Satu Mare.