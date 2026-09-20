DURERE. Un ultim omagiu adus Feliciei Govor

Felicia Govor va fi condusă pe ultimul drum. După 45 de ani alături de soțul ei, familia își ia rămas-bun

O veste cumplită a îndoliat familia Govor și i-a lăsat pe cei apropiați în fața unei despărțiri greu de cuprins în cuvinte. Felicia Govor a plecat dintre cei dragi după 45 de ani de viață alături de soțul său, lăsând în urmă o familie greu încercată, dar și amintirea unei soții devotate, a unei mame iubitoare și a unei bunici care și-a înconjurat copiii și nepoții cu dragoste.

Cuvintele sunt de prisos

Sunt momente în viață în care cuvintele devin prea puține pentru a putea descrie durerea unei pierderi. Pentru familia Govor, unul dintre aceste momente a venit odată cu trecerea la cele veșnice a Feliciei Govor, soția lui Mircea Govor și mama lui Răzvan Govor.

Vestea a adus durere nu doar în familia îndoliată, ci și în rândul celor care au cunoscut-o, al prietenilor și al celor care au fost apropiați de familia Govor.

În aceste zile, familia se pregătește pentru despărțirea de cea care, timp de 45 de ani, a fost alături de Mircea Govor. O viață construită împreună, cu momente bune și grele, cu bucurii, încercări și o familie care a crescut în jurul lor.

Pentru cei rămași, despărțirea nu înseamnă doar pierderea unei persoane dragi, ci și începutul unei perioade în care amintirile devin cele mai importante repere.

45 de ani împreună, o viață construită în doi

Mesajul transmis de Mircea Govor după moartea soției sale este unul profund personal și vorbește despre legătura construită în cei 45 de ani de viață împreună.

„Felicia, iubita mea soție, a plecat dintre noi, lăsând în urmă un gol imens și o durere pe care cuvintele nu o pot cuprinde”, își începe acesta mesajul de adio.

Pentru Mircea Govor, Felicia nu a fost doar soția sa, ci omul care i-a fost alături de-a lungul unei vieți întregi. În mesajul său, acesta o descrie drept „sprijin, liniște și putere”, dar și drept sufletul familiei lor.

„Ai fost sufletul familiei noastre, o soție devotată, o mamă iubitoare și o bunică fără de pereche, care și-a înconjurat copiii și nepoții cu o dragoste nemărginită”, transmite Mircea Govor.

Cuvintele sale vorbesc despre o familie construită de-a lungul deceniilor și despre rolul pe care Felicia l-a avut în viața celor apropiați.

După 45 de ani împreună, pierderea ei lasă un gol greu de umplut. Pentru soț, copii și nepoți, despărțirea înseamnă pierderea unui om care a reprezentat un punct important al familiei.

„Iubirea adevărată nu se sfârșește”

În mesajul său, Mircea Govor vorbește și despre imposibilitatea de a spune un adevărat „adio” persoanei alături de care a împărțit 45 de ani de viață.

„Vei rămâne în fiecare amintire, în copilul și nepoții noștri, în tot ceea ce am construit împreună și, mai presus de toate, în inima mea, până la sfârșitul zilelor mele”, spune acesta.

Pentru familia rămasă în urmă, amintirile devin acum legătura cu Felicia. Sunt anii petrecuți împreună, familia construită, momentele împărtășite și toate lucrurile care au căpătat o altă valoare odată cu această pierdere.

Mesajul lui Mircea Govor este, în același timp, o declarație de iubire și o mărturie despre cei 45 de ani în care Felicia i-a fost alături.

În fața unei asemenea despărțiri, el spune că iubirea nu dispare odată cu plecarea celui drag, ci rămâne în amintiri și în sufletele celor care au împărțit viața cu acesta.

Un ultim „mulțumesc” pentru anii împreună

Mesajul transmis de Mircea Govor este și un ultim gest de recunoștință pentru soția sa.

„Îți mulțumesc pentru viața pe care ai împărțit-o cu mine, pentru familia noastră, pentru dragostea ta și pentru toate clipele care au devenit acum cea mai de preț moștenire a noastră.”

Sunt cuvinte care concentrează în câteva rânduri o viață întreagă. O viață în care cei doi au trecut împreună prin momente diferite, au crescut o familie și au ajuns să împartă nu doar bucuriile, ci și greutățile.

Pentru cei rămași, aceste amintiri vor deveni de acum înainte parte din memoria familiei.

La finalul mesajului, Mircea Govor îi transmite soției sale un ultim gând:

„Drum lin spre lumină, scumpa mea soție Felicia mea! Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze între cei drepți! Te voi iubi și te voi purta în suflet pentru totdeauna.”

Mesaj sfâșietor din partea fiului Răzvan, a nurorii Mariana și a nepoților Raul și Rareș

Mami dragă ai plecat atât de fulgerător, fără să ne dai timp să ne pregătim pentru o asemenea despărțire… și ai lăsat în urma un gol imens și o durere greu de suportat si spus în cuvinte.

Ai fost cea mai bună soție, mamă, soacră și bunică, un suflet bun și iubitor, care ne-a dăruit atât de multă dragoste.

Iti vom purta mereu recunoștință pentru grija, bunătatea și dragostea pe care ni le-ai oferit, iar pentru nepoții tăi ai fost o bunică minunată de neînlocuit. I-ai iubit enorm, iar ei au avut norocul să cunoască iubirea sinceră și necondiționată a unei bunici care ar fi făcut orice pentru ei. Suntem siguri că dragostea ta va rămâne pentru totdeauna în sufletele lor.

Vei rămâne veșnic in inimile noastre și în toate amintirile frumoase pe care ni le-ai lăsat.

Drum lin spre lumină, suflet bun!

Nu te vom uita niciodată”, a fost mesajul transmis de fiul Răzvan, de nora Mariana și de nepoții Raul și Rareș.

De remarcat că Felicia a avut o relație extraordinară cu soția lui Răzvan ,Mariana iar pe nepoții ei i-a iubit mai mult decât orice pe lumea asta.Raul și Rareș erau lumina ochilor ei iar pierderea pentru ei este de nedescris.

O pierdere grea pentru familie

Felicia Govor a fost și mama lui Răzvan Govor, administratorul companiei media Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV. Vestea trecerii sale la cele veșnice a adus astfel durere și în familia extinsă, dar și în colectivul celor două instituții media.

„Uneori, oricât am încerca să găsim cuvintele potrivite, ele nu sunt suficiente pentru a alina durerea pierderii unei mame”, se arată în mesajul transmis de colectivul Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV.

Pentru Răzvan Govor, pierderea mamei reprezintă una dintre cele mai grele despărțiri. În mesajul transmis, colegii săi își exprimă solidaritatea și compasiunea față de acesta și față de întreaga familie.

„În aceste momente cumplite, întregul colectiv al Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV este alături de Răzvan Govor, căruia îi transmitem întreaga noastră compasiune și îi dorim putere să treacă peste această pierdere nemărginită”, se mai arată în mesaj.

Familiei Govor îi sunt transmise sincere condoleanțe în aceste momente de profundă durere.

Marți seara, priveghiul

După anunțul trecerii la cele veșnice a Feliciei Govor, familia a stabilit programul ceremoniilor funerare. Priveghiul va avea loc marți, începând cu ora 18:00. Familia îi așteaptă alături pe rude, prieteni și pe toți cei care au cunoscut-o pe Felicia Govor și care doresc să îi aducă un ultim omagiu.

Va fi primul dintre momentele în care cei apropiați se vor putea reuni pentru a-și lua rămas-bun și pentru a fi alături de familia îndoliată. În astfel de momente, prezența celor care au cunoscut-o și au apreciat-o reprezintă un gest de respect pentru cea care a plecat și, în același timp, o formă de sprijin pentru cei rămași.

Miercuri, slujba de înmormântare

Ceremonia de înmormântare este programată pentru miercuri, de la ora 13:00, la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului. Aici va avea loc slujba de înmormântare, iar familia, rudele, prietenii și toți cei care doresc să fie prezenți își vor putea lua ultimul rămas-bun de la Felicia Govor.

Va fi momentul în care familia o va conduce pe ultimul drum, după o viață în care a fost soție, mamă și bunică.

Pentru Mircea Govor, despărțirea vine după 45 de ani în care Felicia i-a fost alături. Pentru copii și nepoți, rămâne pierderea mamei și bunicii. Pentru rude și prieteni, rămâne despărțirea de un om cunoscut și apropiat.

Amintirea rămâne

Moartea unui om drag schimbă pentru totdeauna viața celor care rămân. În locul prezenței de zi cu zi rămân fotografiile, amintirile și cuvintele. În cazul Feliciei Govor, familia va păstra memoria unei femei care a fost timp de 45 de ani alături de soțul său și care a avut un rol important în viața copiilor și nepoților.

Mesajul lui Mircea Govor exprimă cel mai clar această legătură: Felicia va rămâne în amintirile familiei, în copiii și nepoții lor și în tot ceea ce au construit împreună. Este poate și motivul pentru care, în fața unei asemenea despărțiri, cuvintele nu pot spune totul. Rămân iubirea, amintirile și recunoștința pentru anii împărțiți împreună.

Un ultim drum, înconjurată de cei dragi

Felicia Govor va fi condusă pe ultimul drum în această săptămână. Marți, de la ora 18:00, va avea loc priveghiul, iar miercuri, de la ora 13:00, la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului, va avea loc ceremonia de înmormântare.

Familia, rudele, prietenii și toți cei care au cunoscut-o sunt așteptați să fie alături de cei îndoliați și să îi aducă un ultim omagiu.

Pentru familia Govor urmează zile de mare încercare. O soție, o mamă și o bunică va lipsi de acum din viața de zi cu zi, însă amintirea ei va rămâne în familia pe care a construit-o și în inimile celor care au iubit-o.

Colectivul Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV transmite sincere condoleanțe familiei Govor și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o pe Felicia.

Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină.

Drum lin spre lumină, Felicia Govor!