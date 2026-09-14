Originar din Satu Mare, David Masculic a ajuns să fie recunoscut de una dintre cele mai importante publicații de profil din Europa pentru performanțele sale în domeniul investițiilor. Nominalizarea în „Real Deals Midmarket Future Leaders 2026” reprezintă o premieră pentru un profesionist provenit dintr-o firmă de Private Equity cu management 100% românesc și o nouă confirmare a valorii oamenilor formați în România

Numele unui sătmărean ajunge în aceste zile pe lista selectă a tinerilor profesioniști care modelează viitorul industriei europene de Private Equity. David Masculic, recent promovat Investment Director în cadrul Morphosis Capital, a fost inclus în prestigiosul „Real Deals Midmarket Future Leaders 2026”, top care reunește 40 dintre cei mai promițători lideri europeni cu vârsta sub 40 de ani din domeniul investițiilor și fuziunilor și achizițiilor.

Pentru Satu Mare, performanța are o semnificație aparte. Într-o industrie dominată de marile centre financiare ale Europei, un tânăr originar din municipiul de pe Someș a ajuns să fie remarcat la nivel continental pentru tranzacțiile și proiectele pe care le-a coordonat.

Clasamentul este realizat anual de publicația britanică Real Deals, una dintre publicațiile de referință ale industriei europene de Private Equity. Selecția reprezintă o recunoaștere importantă pentru profesioniștii aflați în plină ascensiune și pentru proiectele prin care aceștia contribuie la transformarea pieței europene de investiții.

Performanțele care l-au dus pe sătmărean în topul european

Nominalizarea lui David Masculic vine după mai mulți ani în care acesta s-a remarcat printr-o combinație de competențe financiare, analiză strategică și capacitate de execuție.

Unul dintre proiectele importante din parcursul său profesional a fost implicarea directă în exitul Morphosis Capital din rețeaua de retail Supermarket La Cocoș. David Masculic a coordonat procesul de analiză și vânzare, inclusiv activitățile de sell-side due diligence, realizând întregul demers cu resurse interne și fără apelarea la consultanță externă de M&A.

Un alt rezultat important este legat de platforma educațională din portofoliul Morphosis Capital, unde, în calitate de coordonator, a contribuit la realizarea unei achiziții strategice care a avut ca efect dublarea EBITDA companiei. Platforma are în vedere, în perioada următoare, o creștere de cinci ori a profitabilității.

În același timp, David Masculic a avut o contribuție importantă la dezvoltarea unui sistem propriu de identificare a oportunităților de investiții în regiunea Europei Centrale și de Est, contribuind inclusiv la extinderea activității către piața din Polonia, una dintre cele mai competitive piețe din regiune.

De la Satu Mare spre marile centre financiare ale Europei

În spatele performanței profesionale se află un parcurs academic construit cu aceeași ambiție.

David Masculic este absolvent al Universității Babeș-Bolyai și deține un master în Finanțe și Investiții la Rotterdam School of Management, în Olanda.

În ianuarie 2023, a devenit, potrivit informațiilor prezentate, cel mai tânăr deținător al prestigiosului titlu CFA din România, una dintre cele mai importante certificări internaționale din domeniul analizei financiare și investițiilor.





În 2021 s-a alăturat Morphosis Capital, iar evoluția sa profesională a fost una rapidă. Profilul său combină finanțele corporative cu competențele de Data Science, o combinație tot mai importantă într-o industrie în care deciziile de investiții se bazează pe volume tot mai mari de date și analize complexe.

De la ringul de dans din Satu Mare la lumea marilor investiții

Povestea lui David Masculic are însă și o componentă care îl apropie și mai mult de comunitatea sătmăreană.

Înainte de lumea finanțelor, acesta a cunoscut disciplina sportului de performanță, fiind sportiv al Royal Dance Club Satu Mare.

A concurat la dans sportiv și a devenit campion național la clasa D, experiență care i-a oferit, încă din adolescență, contactul cu competiția, disciplina, munca susținută și presiunea performanței.

Poate că există o legătură mai puternică decât pare între cele două lumi. Pe ringul de dans, fiecare mișcare trebuie executată cu precizie, fiecare greșeală poate schimba rezultatul, iar performanța se construiește prin ore de muncă. În lumea investițiilor, regulile sunt diferite, dar exigența rămâne aceeași.

De această dată, însă, ringul este unul european, iar miza este reprezentată de investiții de milioane și strategii de dezvoltare pentru companii.

O recunoaștere pentru un sătmărean, dar și pentru România

Nominalizarea lui David Masculic depășește astfel performanța individuală.

Este o recunoaștere care arată că talentul și profesionalismul format în România pot ajunge la același nivel cu cele din marile centre financiare europene.

Faptul că un profesionist originar din Satu Mare ajunge într-un clasament realizat la nivel european de o publicație britanică de specialitate este, implicit, și o poveste despre posibilitățile pe care le au tinerii plecați din orașele României atunci când își construiesc parcursul cu ambiție și perseverență.

Pentru comunitatea din Satu Mare, numele lui David Masculic reprezintă, în primul rând, o performanță locală care a trecut granițele.

De la ringul de dans al unui club sătmărean la cele mai importante mese ale investițiilor europene, drumul lui David Masculic este unul dintre acele exemple care demonstrează că un oraș din nord-vestul României poate da oameni capabili să concureze de la egal la egal cu profesioniști formați în Londra, Paris, Amsterdam sau Frankfurt.

Iar acum, numele unui sătmărean se află printre cele 40 considerate de Real Deals drept parte din noua generație de lideri ai Private Equity-ului european.