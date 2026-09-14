Un tânăr de 25 de ani a fost oprit de polițiști în Călinești-Oaș, iar etilotestul a indicat o valoare alarmantă

Un tânăr de 25 de ani, din localitatea Lechința, a fost prins de polițiști conducând un autoturism sub influența alcoolului, în noaptea de 11 septembrie. Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor, fiind deschis un dosar penal.

Oprit în trafic, în toiul nopții

Incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, pe Drumul Județean 109L, în localitatea Călinești-Oaș.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu atunci când au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Lechința.

Verificarea de rutină s-a transformat rapid într-o problemă penală pentru conducătorul auto, după ce polițiștii au constatat că acesta ar fi consumat alcool înainte de a urca la volan.

1,19 mg/l alcool în aerul expirat

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Este o valoare care depășește cu mult limita de la care conducerea unui vehicul sub influența alcoolului poate atrage răspunderea penală, astfel că polițiștii au demarat cercetările în acest caz.

Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului

În urma rezultatului testării, polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care tânărul a ajuns să conducă autoturismul după ce consumase alcool, precum și să dispună măsurile legale care se impun.

Cazul este încă în faza cercetărilor, iar până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.