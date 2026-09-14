Peste 40 de sportivi de la diverse cluburi din țară și din străinătate au luat startul în concursul de caiac aflat la ediția a XII-a

În 12 și 13 septembrie, râul Someș a devenit locul de desfășurare a unei competiții sportive care a adus la Satu Mare sportivi de la mai multe cluburi din România. Someș Cup 2026, organizată de Asociația Club Sportiv Caiac SMile cu susținerea Federației Române de Kaiac-Canoe și a Consiliului Județean Satu Mare, a reunit la start peste 40 de sportivi, alături de antrenori, tehnicieni, arbitri, voluntari, susținători și membri ai familiilor acestora.

Timp de două zile, sportivii și-au testat tehnica și pregătirea desfășurată într-un cadru urban. Pentru comunitatea locală, Someș Cup a fost și o invitație de a privi râul dintr-o altă perspectivă: ca pe un loc pentru sport, mișcare și evenimente.

Competiția s-a desfășurat în paralel cu festivalul ”Alege un sport”, o inițiativă care a pornit din dorința de a aduce sportul mai aproape de comunitate, dar și să încurajeze alegerea unui stil de viață activ și sănătos. De altfel, după încheierea probelor competitive din cadrul Someș Cup, antrenorii și beneficiarii asociației Caiac SMile au participat la demonstrațiile de fotbal, baschet, handbal, ciclism, karate, judo, scrimă, tenis de masă, șah, majorete, volei, atletism, tenis de picior, padel și brazilian jiu-jitsu desfășurate în centrul orașului și chiar au participat la cross-uri și scrimă adaptată.

Someșul, transformat în arenă sportivă

Organizarea competiției pe râul Someș a pus în valoare unul dintre cele mai importante repere naturale ale municipiului Satu Mare și a oferit sporturilor nautice un cadru neobișnuit de apropiat de public.

„Someș Cup, este un eveniment prin care, în fiecare an, aducem oamenii mai aproape de sporturile de apă. Someșul face parte din identitatea orașului și poate deveni un spațiu activ pentru sport și recreere. Faptul că am avut alături sportivi din România și din străinătate ne bucură și ne arată că putem construi la Satu Mare evenimente sportive cu o deschidere tot mai mare”, spune Ionuț Stancovici, președintele Asociației Club Sportiv Caiac SMile.

Performanță, experiență și întâlniri între sportivi

Cei aproximativ 40 de participanți direcți au format un grup divers, din care au făcut parte sportivi, antrenori, tehnicieni, arbitri, voluntari și membri ai echipei de organizare. Participarea sportivilor din toate colțurile țării a adus un plus de valoare competiției și au creat un context pentru schimb de experiență între participanți.

Dincolo de clasamente și rezultate, cele două zile au însemnat întâlniri între sportivi și cluburi, experiențe împărtășite și o ocazie pentru practicanții români ai sporturilor nautice de a intra în contact cu sportivi din alte țări.

La eveniment au fost prezenți și membri ai familiilor și comunității locale, care au putut urmări competiția și descoperi mai îndeaproape un sport care nu are, de regulă, un loc atât de vizibil în spațiul urban.

Un eveniment care pune Satu Mare pe harta sportului nautic

Someș Cup 2026 a avut o componentă importantă și din perspectiva promovării județului Satu Mare. Sportivii și echipele venite din alte județe au avut ocazia să descopere orașul. Prin desfășurarea competiției într-un spațiu public și prin participarea unor sportivi din afara țării, evenimentul a contribuit la promovarea municipiului Satu Mare ca destinație capabilă să găzduiască competiții sportive cu deschidere națională.

„Satu Mare are nevoie de evenimente care să-i aducă pe oameni în spațiile orașului și să arate ce poate oferi comunitatea. Someș Cup ne-a dat ocazia să facem asta prin sport. Am avut sportivi veniți de la distanță, public local… ne dorim ca această competiție să crească de la un an la altul și să continue să fie un reper pentru sporturile nautice din regiune”, spune Ionuț Stancovici.

Sportul care aduce comunitatea aproape de Someș

Someș Cup 2026 a adus în același loc performanța sportivă, comunitatea locală și un spațiu natural reprezentativ pentru Satu Mare. Pentru copii și tineri, întâlnirea cu sportivii și contactul direct cu o competiție pot fi o primă ocazie de a descoperi sporturile nautice. Pentru cei care practică deja aceste discipline, evenimentul a oferit un cadru de competiție și schimb de experiență.

În același timp, organizarea unei competiții pe Someș transmite un mesaj simplu: râul poate fi un spațiu viu al orașului, folosit pentru sport, recreere și evenimente care aduc oamenii împreună.

Someș Cup 2026 a fost organizată de Asociația Club Sportiv Caiac SMile și Federația Română de Kaiac-Canoe și s-a desfășurat cu susținerea Consiliului Județean Satu Mare

Despre Asociația Club Sportiv Caiac SMile

Asociația Club Sportiv Caiac SMile promovează sportul, incluziunea și accesul la activități sportive pentru persoane cu dizabilități și persoane din grupuri vulnerabile. Organizația dezvoltă proiecte de sport adaptat, accesibilizare și educație prin mișcare și organizează activități și competiții în mai multe regiuni din România.



