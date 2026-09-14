SĂRBĂTOARE. Ziua Pompierilor, celebrată solemn la Satu Mare

Pompierii sătmăreni au fost sărbătoriți pentru 178 de ani de curaj, devotament și misiuni în slujba comunității

Platoul din fața fostului Hotel Dacia din Satu Mare a găzduit luni festivitățile dedicate Zilei Pompierilor din România, un moment de recunoștință pentru cei care intervin atunci când fiecare secundă poate face diferența. Alocuțiuni, defilare, înaintări în grad și tehnică de intervenție au fost prezentate în centrul orașului.

Ceremonie dedicată pompierilor sătmăreni

Ziua Pompierilor din România a fost marcată la Satu Mare printr-o ceremonie dedicată celor care, zi de zi, sunt pregătiți să intervină în cele mai dificile situații.

Evenimentul de pe platoul din fața fostului Hotel Dacia a cuprins alocuțiuni, momente festive, înaintări în grad, defilarea pompierilor și o prezentare a tehnicii de intervenție aflate în dotarea salvatorilor sătmăreni.

Manifestarea a oferit și publicului ocazia de a vedea mai îndeaproape o parte din echipamentele și autospecialele folosite în misiunile desfășurate pentru protejarea vieții și a bunurilor.





Prefectul: „Siguranța ei a fost apărată de oameni care au ales să meargă înainte”

În mesajul transmis pompierilor, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat rolul esențial al acestora în protejarea comunității.

Prefectul a amintit că anul trecut a pus din nou la încercare capacitatea de reacție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, prin incendii, accidente rutiere, misiuni de căutare-salvare și intervenții pentru persoane aflate în pericol.

Totodată, pompierii au fost implicați în gestionarea situațiilor generate de perioadele cu risc hidrologic și de caniculă.

Potrivit prefectului, rezultatele obținute în astfel de misiuni nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul pregătirii constante, disciplinei și experienței acumulate în timp.

178 de ani în slujba semenilor

Consiliul Județean Satu Mare a transmis, cu această ocazie, un mesaj de apreciere pentru pompierii sătmăreni, subliniind responsabilitatea și profesionalismul cu care aceștia răspund situațiilor de urgență.

„De Ziua Pompierilor, le adresăm un gând bun și sincere mulțumiri tuturor pompierilor sătmăreni care, zi de zi, sunt pregătiți să intervină atunci când fiecare secundă contează”, a transmis instituția.

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a vorbit despre cei 178 de ani de curaj, devotament și responsabilitate și despre încrederea pe care comunitatea o acordă pompierilor în momentele dificile.

„Pompierii sătmăreni sunt oameni pe care comunitatea se poate baza în momente dificile, când fiecare secundă contează și când curajul, profesionalismul și solidaritatea pot salva vieți”, a transmis Cătălin Filip.

„Acolo unde este nevoie”

Și Primăria municipiului Satu Mare a transmis un mesaj de recunoștință pentru pompierii care intervin nu doar la nivel local, ci și în cadrul misiunilor de sprijin desfășurate în țară și peste hotare.

Reprezentanții administrației locale au evidențiat curajul, devotamentul și responsabilitatea celor care sunt prezenți de fiecare dată acolo unde este nevoie de intervenție.

La rândul său, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, le-a transmis pompierilor mulțumiri pentru profesionalismul și devotamentul demonstrate în misiunile de zi cu zi.

„Vă mulțumim pentru curajul, devotamentul și profesionalismul cu care răspundeți zi de zi celor mai dificile situații, intervenind în sprijinul comunității”, a transmis primarul municipiului Satu Mare.

O meserie în care fiecare secundă contează

Dincolo de festivități, defilare și prezentarea tehnicii, Ziua Pompierilor reprezintă un moment în care comunitatea își amintește cât de importantă este munca celor care intră în situații de risc pentru a-i salva pe ceilalți.

Incendii, accidente, intervenții în situații extreme sau misiuni de sprijin – toate presupun pregătire, disciplină și capacitatea de a lua decizii rapide.

La Satu Mare, aniversarea celor 178 de ani de tradiție a pompierilor români a fost, astfel, atât un moment festiv, cât și unul de recunoștință pentru oamenii care aleg să fie în prima linie atunci când alții au nevoie de ajutor.

La mulți ani tuturor pompierilor sătmăreni! Sănătate, putere și cât mai multe misiuni încheiate cu bine, alături de cei dragi!

178 de ani de la bătălia de la Dealu Spirii

Ziua Pompierilor din România nu este doar o dată înscrisă în calendarul instituțiilor statului, ci un moment de recunoștință pentru generațiile de pompieri care au ales să intre în pericol atunci când ceilalți încercau să se îndepărteze de el.

Semnificația zilei este legată de bătălia de la Dealu Spirii, din 1848, în care pompierii conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu au demonstrat că datoria și curajul nu sunt măsurate în funcție de numărul adversarilor, ci de tăria caracterului.

La Satu Mare, momentul aniversar a fost marcat printr-un ceremonial militar în cadrul căruia au avut loc alocuțiuni, înaintări în grad, defilarea cadrelor și prezentarea tehnicii de intervenție a pompierilor sătmăreni.



