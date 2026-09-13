Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Locale 13.09.2026 10:10
Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 10 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

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