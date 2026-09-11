Timp de două zile, copiii și tinerii sunt invitați să descopere sporturi, să participe la demonstrații și competiții și să își găsească pasiunea pentru mișcare. Evenimentul „Alege un sport!”, ajuns la cea de-a doua ediție, aduce în centrul municipiului cluburi, antrenori, campioni și numeroase discipline sportive

Satu Mare a început, vineri dimineața, să respire prin sport. Piața 25 Octombrie, Pasajul Corneliu Coposu și Piața Libertății au devenit, pentru două zile, spații dedicate mișcării, energiei și descoperirii unor noi pasiuni. De la fotbal, baschet și handbal până la scrimă, judo, karate, șah, ciclism, volei, atletism sau padel, copiii și tinerii au ocazia să vadă, să încerce și să afle mai multe despre sporturile pe care le pot practica în timpul liber.

Startul evenimentului

Vineri, de la ora 10.00, a fost dat startul oficial celei de-a doua ediții a evenimentului „Alege un sport!”, în prezența primarului municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, și a viceprimarului Raul Băbțan.

Mesajul transmis de administrația locală a fost unul cât se poate de clar: sportul trebuie să fie cât mai aproape de copii, iar alegerea unei discipline sportive poate reprezenta primul pas spre un stil de viață activ, sănătos și echilibrat.

„Alege un sport!” transformă Satu Mare într-o mare arenă sportivă. Așteptăm copiii de toate vârstele să descopere sporturile pe care le pot practica și bucuria de a face mișcare”, a transmis primarul Kereskenyi Gabor.

La rândul său, viceprimarul Raul Băbțan i-a îndemnat pe copii și tineri să profite de această oportunitate și să descopere activitatea sportivă care li se potrivește.





„Îi așteptăm pe copiii și tinerii de toate vârstele să descopere sporturile pe care le pot practica în Satu Mare, să-și găsească pasiunea și să trăiască bucuria mișcării! Sportul înseamnă sănătate, disciplină și încredere!”, a declarat viceprimarul municipiului Satu Mare.

Un eveniment în care sportul poate fi încercat, nu doar privit

Organizat de CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare, evenimentul își propune să aducă sportul mai aproape de comunitate și să le ofere copiilor și părinților o imagine cât mai clară asupra posibilităților existente în municipiu.

Timp de două zile, reprezentanții cluburilor și ai asociațiilor sportive sunt prezenți pentru a oferi informații, pentru a răspunde întrebărilor și, mai ales, pentru a-i ajuta pe cei mici să descopere disciplina care li se potrivește.

Nu este vorba doar despre demonstrații. Copiii au posibilitatea să interacționeze cu antrenori și instructori, să testeze anumite activități și să vadă, într-un cadru accesibil și prietenos, ce înseamnă practicarea unui sport.

În cadrul evenimentului sunt reprezentate numeroase discipline: fotbal, baschet, handbal, ciclism, karate, judo, scrimă, tenis de masă, șah, majorete, volei, atletism, tenis de picior, padel și brazilian jiu-jitsu.

Vineri, demonstrații și parada cluburilor sportive

Prima zi, dedicată descoperirii sporturilor, este destinată în special școlilor, claselor interesate și familiilor. Pe parcursul zilei au loc demonstrații sportive și activități interactive, iar după-amiaza centrul orașului intră și mai mult în atmosfera evenimentului.

Unul dintre momentele importante ale zilei este Parada Cluburilor Sportive, programată de la ora 17.00, cu pornire din fața Hotelului Dacia.

În Pasajul Corneliu Coposu sunt programate demonstrații de scrimă, judo, karate, dans, majorete, tenis de masă și șah. Activitățile se desfășoară atât pe timpul zilei, cât și în intervalul 17.30–20.00, când publicul va putea urmări o serie de demonstrații pregătite de cluburile participante.





În Piața 25 Octombrie, programul este la fel de bogat. Baschetul, fotbalul, handbalul, voleiul, atletismul, tenisul cu piciorul și padelul vor fi prezente pe parcursul zilei, iar seara este rezervată, printre altele, unei demonstrații de baschet acrobatic susținute de FaceTeam.

Pe tot parcursul programului, spectatorii vor putea urmări și momente de acrobație și freestyle football susținute de Hamza Nabil și FreestyleFC.

Sâmbătă, sportul intră în competiție

Dacă prima zi este dedicată descoperirii și inițierii, sâmbătă este ziua competițiilor. Copiii și tinerii vor avea ocazia să își testeze abilitățile în cadrul unor întreceri individuale și pe echipe.

Programul începe la ora 14.30, cu Open Cross 3 km, competiție destinată participanților de 17 ani și peste, cu startul din fața Hotelului Dacia.

De la ora 15.00 este programat Cross-ul pentru copii, cu categorii de vârstă U8, 9–12 ani și 13–16 ani.

Tot de la ora 15.00, în Piața 25 Octombrie, se desfășoară competiția de baschet 3×3, pentru categoriile U10, 11–14 ani și 15–18 ani.

În Pasajul Corneliu Coposu, între orele 16.00 și 19.00, copiii și adolescenții își pot demonstra îndemânarea la tenis de masă, pe categorii de vârstă.

De la ora 17.00 intră în competiție și iubitorii ciclismului, cu un concurs organizat de Pro Racers, precum și echipele de handbal, împărțite pe categorii corespunzătoare claselor I–IV, V–VIII și IX–XII.

Tot sâmbătă, în zona Poștei din Pasajul Corneliu Coposu, iubitorii sportului minții sunt invitați la competiția de șah, dedicată categoriilor U12 și 13–18 ani.

Iar pentru cei care preferă spectacolul sportiv, acrobațiile și demonstrațiile de freestyle football vor continua în Piața 25 Octombrie pe durata programului.

Două zile pentru o alegere care poate deveni pasiune

Dincolo de demonstrații, competiții și atmosfera de sărbătoare, „Alege un sport!” transmite un mesaj simplu: copiii au nevoie de mișcare, iar orașul trebuie să le ofere cât mai multe oportunități pentru a o practica.

Evenimentul le permite celor mici să vadă mai multe discipline într-un singur loc și să descopere că sportul nu înseamnă doar performanță și medalii. Înseamnă sănătate, disciplină, prietenie, încredere în propriile forțe și, poate cel mai important, bucuria de a face parte dintr-o echipă.

Pentru părinți, cele două zile reprezintă și o oportunitate de a afla ce cluburi și asociații sportive activează în Satu Mare și ce alternative există pentru timpul liber al copiilor.

Astfel, pentru două zile, centrul municipiului devine un loc în care mingea, bicicleta, sabia de scrimă, tabla de șah, fileul de volei sau tatamiul spun aceeași poveste: mișcarea poate fi începutul unei pasiuni.

Iar pentru un copil care încă nu știe ce sport i se potrivește, „Alege un sport!” poate fi exact locul de unde începe să-l descopere.

Programul detaliat al evenimentului:







