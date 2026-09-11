După ce în etapa trecută gazdele n-au reușit nici o victorie, obținând doar patru amărâte de puncte, situația s-a întors în favoarea lor. Chiar dacă oaspeții au obținut tot patru puncte zestrea amfitrionilor a fost de data aceasta de 19 puncte, zestre acumulată cu ajutorul celor 19 goluri înscrise și doar trei încasate. O altă caracteristică a etapei ar fi scăderea nivelului calitativ al jocurilor și, acolo unde scorul nu a luat proporții, încrâncenarea luptei pentru punctele puse în joc, cu precădere pe Arcul de Triumf și pe malul Dunării.





CFR - Farul 0-0 după o anihilare reciprocă; Botoșani - Sepsi 5-0, parcă e cam prea mare diferența de pe tabela de marcaj; UTA - Miercurea Ciuc 5-1 într-un meci în care ciucanii se încăpățânează să intre cu cel puțin cinci jucători din Ungaria în primul unsprezece la care se mai adaugă încă trei intrați pe parcurs; Dinamo - FCSB 2-1, victorie meritată după un arbitraj cu multe controverse, nu toate justificate; Petrolul - Corvinul 2-0, s-a ratat mult la poarta din dreapta (!); Galați - Rapid 0-1 c-așa-i datu! Voluntari - Argeș 1-0 cu efort minimum minimorum (ce se întâmplă la Pitești?); Craiova - „U” 4-0 tranchilizant.



Urmează o etapă în care șase dintre oaspete au poziții mai bune în clasament decât gazdele lor, dar asta s-ar putea să nu aibă tare mare influență din moment ce între locurile 5 și 15 sunt doar trei puncte diferență. Cele patru evadate nu pot fi prea sigure de pozițiile lor dacă ținem cont că mai avem o partidă restanță. Dacă la Dinamo, Rapid și Craiova lumea se aștepta la o comportare pozitivă, Petrolul surprinde prin rezultatele sale pozitive. La partea debusolatelor le avem pe Argeș, UTA și în parte FCSB. Despre clujence nu prea putem vorbi până la disputarea restanței de pe 8 octombrie. O victorie a „șepcilor roșii” le-ar putea propulsa de pe locul 14 până pe poziția a cincea.



FCSB - Ploiești (luni, ora 21) Derbiul etapei. Musai gazdele trebuie să bată. Altfel năcazul se abate peste bercenari și canapeaua se pătează cu rubiniu. Dacă prahovenii reușesc să depășească și acest hop (un punct ar fi sufucient) nu prea îi mai poți disloca din cuibul salamandrelor.



Hunedoara - Craiova (duminică, ora 20,30) Interesant meci. Castelanii păreau să pozeze inițial în surpriza campionatului. Nu prea a fost să fie. Campionii, pe de altă parte, se așteptau ca la ora asta să privească în jos spre locul doi. E cam invers. Cum săptămâna asta oltenii au liber din partea Europei vor aranja întreg arsenalul spre hunedoreni. Are Maxim atâta putere de absorbție a pericolului?



Rapid - Voluntari (sâmbătă, ora 21,30) La prima vedere ar trebui să fie o partidă ușoară pentru giuleșteni. Dar ce poate fi ușor în fața unor fotbaliști care atunci când pășesc pe gazonul de lângă calea ferată vor să demonstreze că au valoare și că ar trebui băgați în seamă atât de selecționeri (în funcție de vârstă) cât și de cotațiile de piață. Hai Rapid!



Miercurea Ciuc - Dinamo (vineri, ora 21) Se întânlnesc cei doi poli ai clasamentului. Nu numai din punctul acesta de vedere, ci și din diferența de valoare a lotului și a formei de moment, dinamoviștii ar trebui să zburde pe teren. Este momentul ca în primul lor unsprezece să fie testați și cei care au jucat mai puțin, în simbioză cu punctele statornice ale echipei.

Pitești - Botoșani (duminică, ora 15) La preț de matineu. Piteștenii se pare că se află pe o pantă descendentă. Cu cele doar patru goluri înscrise în opt etape mă și mir că au strâns 10 puncte. La moldoveni e viceversa. Șapte din cele 10 puncte acumulate sunt din ultimele trei etape.



Constanța - Arad (vineri, ora 18) Meciul de deschidere al etapei. Nu știu ce mă face să cred că textiliștii nu se vor întoarce cu traista goală. Acum dacă or fi puncte sau multe goluri încasate rămâne de văzut. Un duel Moțu' - Țăranu' (Sabău - Mihalcea) totdeauna trebuie să fie interesant și cu rezultat neașteptat.



Sf. Gheorghe - CFR (sâmbătă, ora 18,30) Și Sepsi se află în aceeași situație ca și Argeșul, adică 10 puncte cu doar patru goluri. Clujenii se pare că nu pun accent decât pe partidele cu adversari din București și Craiova, așa că un 1-0 pentru gazde pare plauzibil. Nu și pentru mine.



„U” - Galați (luni, ora 18) Cenușăreasa etapei. La citirea numelor echipei nu s-ar spune că ar fi un duel de supraviețuire dar la cât de strâns e clasamentul nimic nu poate fi predictibil pentru locurile 7-15. Galațiul joacă bine iar clujenii au trei etape fără punct câștigat. Asta după ce în patru etape au obținut patru victorii (au și o partidă restanță).



Opriți războaiele!