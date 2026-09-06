Un ghiozdan pregătit pentru școală înseamnă mai mult decât rechizite: înseamnă încredere, demnitate și șansa unui copil de a păși în noul an școlar fără să simtă că îi lipsește ceva. Prin inițiativa susținută de Mircea Govor, solidaritatea social-democraților sătmăreni se transformă în ajutor concret pentru zeci de copii din județ





Organizația județeană PSD Satu Mare s-a reunit sâmbătă, la Lin Lake, pentru o acțiune caritabilă dedicată copiilor care se pregătesc să înceapă un nou an școlar. Inițiativa, susținută de președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a transformat o întâlnire a social-democraților într-un gest concret de solidaritate.

Zeci de ghiozdane complet echipate și rechizite vor ajunge la copii din municipiul Satu Mare, Tășnad, Craidorolț, Terebești și Sătmărel, astfel încât începutul școlii să fie mai ușor pentru elevii și familiile care au nevoie de sprijin.

Mircea Govor: solidaritatea trebuie să se vadă în fapte

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, social-democrații sătmăreni au ales să marcheze apropierea noului an școlar printr-o acțiune care a pus în centrul atenției nu politica, ci copiii și nevoile lor.

La Lin Lake, membrii organizației județene PSD Satu Mare s-au reunit pentru o acțiune caritabilă prin care au dorit să ofere un sprijin concret elevilor aflați la început de drum.

Mesajul transmis în cadrul inițiativei a fost unul simplu: pentru unele familii, pregătirea copilului pentru școală poate reprezenta o cheltuială dificil de suportat, iar un ghiozdan complet echipat poate însemna mai mult decât rechizite. Poate însemna încredere, demnitate și bucuria de a începe școala asemenea celorlalți copii.

În centrul acestei acțiuni s-a aflat Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, care a susținut ideea că solidaritatea nu trebuie să rămână doar la nivel de discurs, ci trebuie transformată în gesturi concrete.

Zeci de ghiozdane pentru copiii din județ

În cadrul inițiativei vor fi donate zeci de ghiozdane complet echipate pentru elevii din clasa pregătitoare din municipiul Satu Mare.

Sprijinul va ajunge și în comunitățile din Tășnad, Craidorolț și Terebești, iar copiii de la Școala din Sătmărel vor primi rechizite necesare pentru noul an școlar.

Acțiunea urmărește astfel să ajungă la copii din mai multe comunități și să ofere un ajutor direct acolo unde începutul de an școlar poate veni cu dificultăți financiare pentru familii.

Educația începe și cu șansa de a avea cele necesare

Pentru organizatorii acțiunii, educația înseamnă mai mult decât simplul acces la școală.

Înseamnă șansa fiecărui copil de a învăța, de a se dezvolta și de a-și construi propriul drum. Iar această șansă trebuie susținută și prin lucruri aparent simple, dar esențiale pentru un elev: un ghiozdan, caiete, rechizite și toate cele necesare pentru activitatea de zi cu zi.

Pentru un copil aflat la începutul parcursului școlar, faptul că are echipamentul pregătit poate contribui la sentimentul că este pregătit să facă parte din comunitatea școlară și că pornește la drum cu aceleași șanse ca ceilalți.

Social-democrații sătmăreni, mobilizați pentru copii

La acțiunea de la Lin Lake au participat numeroși reprezentanți ai organizației PSD Satu Mare și ai structurilor politice și administrative ale social-democraților.

Printre aceștia s-au numărat Adrian Micle, președintele PSD Municipiul Satu Mare, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare Roxana Petca și Cătălin Filip, Cristina Tămășan-Ilieș, președinta OFSD Satu Mare și viceprimarul municipiului Satu Mare, Bianca Șorian, președinta TSD Satu Mare, precum și consilierii județeni Cristian Dăscălescu și Sorin Stănean și consilierul local Mirela Suciu.

Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai structurilor de tineret și ai administrației și educației sătmărene: Mariana Sălăgean, inspector școlar general adjunct, Maria Ardelean, inspector pentru educație timpurie, Claudiu Tămășan, președintele TSD Municipiul Satu Mare, Sergiu Forțiu, Cristian Godeny, Mihnea Țăran, Adrian Feher, Alexandra Rusu, Iulian Pfau, Cristian Câmpan, Gheorghe Mare și Daniel Feher.

„Solidaritatea se măsoară în fapte concrete”

Inițiatorii acțiunii le-au mulțumit tuturor celor care s-au alăturat demersului și au contribuit la sprijinirea copiilor.

Mesajul transmis a fost că solidaritatea nu trebuie să rămână o simplă intenție sau o declarație frumoasă, ci trebuie să se transforme în acțiuni care produc efecte reale în comunitate.

În acest caz, rezultatul concret îl reprezintă ghiozdanele și rechizitele care vor ajunge la copii înainte de începerea noului an școlar.

Pentru Mircea Govor și PSD Satu Mare, acțiunea reprezintă și un mesaj despre responsabilitatea față de comunitate și despre importanța sprijinirii copiilor, indiferent de localitatea în care trăiesc.

Un început de școală cu mai multă încredere

Dincolo de întâlnirea social-democraților și de componenta de socializare a evenimentului, scopul principal a fost unul caritabil.

Copiii care vor primi sprijinul vor putea începe noul an școlar cu cele necesare, dar și cu sentimentul că în jurul lor există oameni și comunități care sunt gata să le întindă o mână de ajutor.

Iar acesta este, poate, cel mai important mesaj al acțiunii susținute de Mircea Govor: un copil nu trebuie să pornească la drum cu sentimentul că este singur sau că lipsurile familiei îl fac mai puțin important.

Pentru că fiecare copil merită șansa de a începe școala cu încredere, cu rechizitele necesare și cu speranța că educația îi poate deschide drumul către un viitor mai bun.

Mult succes tuturor elevilor în noul an școlar!



