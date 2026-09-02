L 19 locuri la buget și 5 locuri cu taxă pentru cei care aleg să studieze Automatică, Informatică Aplicată și Sisteme Inteligente, fără să plece din Satu Mare

Pentru absolvenții de liceu din Satu Mare care își doresc o carieră în IT, robotică, inteligență artificială sau automatizări, dar nu vor să plece din oraș pentru facultate, există o oportunitate care merită luată în calcul: extensia din Satu Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN).

În această toamnă, Facultatea de Automatică și Calculatoare UTCN scoate la concurs, la Satu Mare, 19 locuri bugetate și 5 locuri cu taxă, pentru domeniul Automatică, Informatică Aplicată și Sisteme Inteligente.





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Aceeași facultate, același nivel de pregătire, fără să pleci la Cluj

Unul dintre cele mai importante avantaje pentru tinerii sătmăreni este că alegerea extensiei locale nu înseamnă alegerea unei variante „mai mici” sau mai puțin valoroase.

Studenții de la Satu Mare beneficiază de aceeași programă și de profesori ai UTCN care predau și la Cluj-Napoca, iar la finalul studiilor primesc diploma UTCN, recunoscută identic cu cea obținută la Cluj-Napoca.

Diferența este că, în primii ani de facultate, un tânăr poate rămâne acasă. Asta înseamnă costuri mai mici pentru familie, mai puțin timp pierdut pe drum și posibilitatea de a urma o facultate de top fără să fie obligatorie mutarea într-un alt oraș.

Pentru multe familii, este un avantaj important. Pentru tineri, poate fi chiar primul pas spre o carieră construită aici, în Satu Mare.

IT-ul viitorului nu înseamnă doar programare

Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, însă acest lucru nu înseamnă că domeniul IT sau cel al tehnologiei își pierde viitorul. Din contră, se schimbă competențele de care industria are nevoie.

La Automatică și Calculatoare, pregătirea merge dincolo de simpla scriere de cod. Studenții intră în contact cu robotica, inteligența artificială aplicată, securitatea cibernetică, automatizările industriale, sistemele embedded, software-ul și hardware-ul.

„Inteligența artificială scrie cod, dar nu înțelege de ce un sistem trebuie să funcționeze exact așa și nu altfel. La Facultatea de Automatică și Calculatoare formăm ingineri care gândesc sistemul în ansamblu, de la senzor până la decizie”, explică decanul Vlad Mureșan.

Este, de fapt, diferența dintre un simplu utilizator al tehnologiei și omul care înțelege cum funcționează tehnologia și este capabil să o proiecteze, să o controleze și să găsească soluții atunci când apar probleme.

O alegere pentru cei care vor să construiască viitorul

Laboratoarele și proiectele studenților UTCN acoperă tehnologii care sunt deja prezente în industrie: de la robotică și sisteme inteligente până la aplicații de inteligență artificială și automatizări.

Iar parcursul absolvenților Facultății de Automatică și Calculatoare arată că o astfel de pregătire poate deschide uși atât în marile companii de tehnologie, cât și în cercetare, antreprenoriat sau cariere internaționale.

Pentru un tânăr din Satu Mare, însă, primul pas poate fi făcut chiar aici.

Înscrierile pentru admiterea de toamnă au început

Candidații se pot înscrie online, în perioada 1-4 septembrie, până la ora 15:00. Testul grilă la matematică este programat în 7 septembrie, de la ora 9:00, și durează trei ore.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 8 septembrie, iar confirmarea locurilor se desfășoară în perioada 9-11 septembrie. Rezultatele finale sunt programate pentru 11 septembrie, ora 23:00.

Taxa de admitere este de 400 de lei și se achită o singură dată, indiferent de numărul de facultăți sau opțiuni alese.

Pentru liceenii care încă își caută drumul, mesajul este simplu: nu trebuie să pleci din Satu Mare pentru a începe o carieră în tehnologie la nivel înalt. Poți începe chiar de aici.

Extensia UTCN Satu Mare înseamnă acces la pregătire inginerească de nivel universitar, diplomă UTCN și șansa de a transforma pasiunea pentru tehnologie într-o profesie. Iar pentru cei care vor să fie parte din lumea IT, automatică și inteligență artificială, admiterea de toamnă poate fi momentul în care începe acest drum.



