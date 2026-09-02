Când foamea de tunsoare e mare, orice loc devine salon de coafură. Chiar și locul de joacă.

În Satu Mare, imaginația unor concetățeni pare să nu mai aibă limite. Nici măcar cele ale bunului-simț. Un sătmărean, probabil rămas fără programare la frizer sau pur și simplu hotărât să reinventeze industria beauty, a găsit soluția perfectă: s-a dus într-un loc de joacă pentru copii și s-a tuns direct pe… leagăn.

Da, ați citit bine. Nu pe scaun de frizerie, nu în baie, nu măcar pe o bancă. Pe leagăn!

Probabil omul a considerat că serviciile clasice sunt depășite. La ce bun o frizerie când ai la dispoziție un leagăn, puțin aer curat și, eventual, câțiva copii care se uită mirați la noul concept de „barbershop outdoor”?

Poate data viitoare vine și cu oglinda prinsă de tobogan, prosopul pe balansoar și o mașină de tuns alimentată de la iluminatul public.

Iar dacă totul merge bine, administrația locală ar putea lua în calcul o nouă destinație pentru locurile de joacă: centre multifuncționale pentru copii, adulți și sătmăreni care refuză să mai respecte orice noțiune de normalitate.

Totuși, rămâne o întrebare: oare cât costă o tunsoare făcută pe leagăn și dacă primești și o rundă gratuită de dat în balans?