In Memoriam - Dr. Dragoș Mircea Medic primar obstetrică-ginecologie

Locale 29.08.2026 17:26
In Memoriam - Dr. Dragoș Mircea Medic primar obstetrică-ginecologie
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Cu profundă tristețe în suflet, plângem trecerea în neființă a domnului dr. Dragoș Mircea, fost coleg și medic primar, un profesionist desăvârșit și un om de o aleasă omenie.

Mircea, așa cum îi spuneam toți, iubitor de oameni și de frumos, a fost un coleg de excepție, un bun profesionist care a lăsat în urmă nu doar o carieră remarcabilă, ci și amintirea unui om cald și empatic.

🙏 Zbor lin în lumină, drag coleg Dr. Dragoș Mircea, acolo „unde nu este durere, nici întristare, nici suspin”, acolo unde sufletul tău luminos va continua să inspire și să mângâie pe mulți dintre cei care te-am cunoscut.

Cu recunoștință și respect, ne înclinăm în fața amintirii sale și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.
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