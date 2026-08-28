CĂRTURARUL IOAN BIANU, OMAGIAT LA 170 DE ANI DE LA NAȘTERE

Miercuri, 2 septembrie, de la ora 11, în Aula Academiei Române se va desfășura sesiunea dedicată lui Ioan Bianu, cărturar autentic, care se prezenta simplu „Bibliotecarul”, deși erudiția sa, scrierile sale, viziunea instituțională și pozițiile academice înalte îl îndreptățeau să folosească titluri mai sonore.









Ioan Bianu, este personalitatea care a trăit efectiv pentru instituția pe care a întemeiat-o – în care nu doar a muncit timp de 51 de ani, ci chiar a locuit cu modestie, dăruindu-i timpul și energiile sale,

În acest context vor lua cuvântul: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române; prof. ing Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei Române; Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba; prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române; lect. dr. Robert Coravu, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București; Dan-Florin Aldea, primarul comunei Valea Lungă; și alți reprezentanți ai locurilor natale ale celui omagiat, iar la ora 12:30 va avea loc, în sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române, vernisajul expoziției „Ioan Bianu – 170 de ani de la naștere”, precum și lansarea volumului „Dincolo de rafturi. Povestea lui Ioan Bianu”.