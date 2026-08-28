CĂRTURARUL IOAN BIANU, OMAGIAT LA 170 DE ANI DE LA NAȘTERE

Locale 28.08.2026 16:03
CĂRTURARUL IOAN BIANU, OMAGIAT LA 170 DE ANI DE LA NAȘTERE
https://afnews.ro/2025/06/04/acad-ioan-aurel-pop-deschide-expozitia-ioan-bianu-ctitor-al-bibliotecii-academiei-romane/
Miercuri, 2 septembrie, de la ora 11, în Aula Academiei Române se va desfășura sesiunea dedicată lui Ioan Bianu, cărturar autentic, care se prezenta simplu „Bibliotecarul”, deși erudiția sa, scrierile sale, viziunea instituțională și pozițiile academice înalte îl îndreptățeau să folosească titluri mai sonore. 

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            Ioan Bianu, este personalitatea care a trăit efectiv pentru instituția pe care a întemeiat-o – în care nu doar a muncit timp de 51 de ani, ci chiar a locuit cu modestie, dăruindu-i timpul și energiile sale,  
         În acest context vor lua cuvântul: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române; prof. ing Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei Române; Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba; prof. univ. dr. Ioan Cristescu,  director general al Muzeului Național al Literaturii Române; lect. dr. Robert Coravu, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București; Dan-Florin Aldea, primarul comunei Valea Lungă; și alți reprezentanți ai locurilor natale ale celui omagiat, iar la ora 12:30 va avea loc, în sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române, vernisajul expoziției „Ioan Bianu – 170 de ani de la naștere”, precum și lansarea volumului „Dincolo de rafturi. Povestea lui Ioan Bianu”.    

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(Sursă Foto: https://afnews.ro/2025/06/04/acad-ioan-aurel-pop-deschide-expozitia-ioan-bianu-ctitor-al-bibliotecii-academiei-romane/)


Seria manifestărilor va continua în județul Alba, în perioada 5–6 septembrie 2026,

cu ceremonii religioase ortodoxe și greco-catolice, oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și de Preafericitul Părinte Claudiu, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catolică; programul  incluzând și  reuniunea intitulată „Întoarcerea la rădăcini” – prilej de rememorare, prin mărturiile locuitorilor și ale celor născuți, asemenea lui Ioan Bianu, în satul Făget.

       Printre vorbitori se vor afla și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, dar și Dan-Florin Aldea, primarul comunei Valea Lungă. 


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(Sursă Foto: https://www.viata-libera.ro/magazin/256749-remember-ioan-c-bianu,-creatorul-scolii-nationale-de-biblioteconomie)

Evenimentele se vor încheia în ziua de 6 septembrie 2026, 

în municipiul Alba Iulia, 

prin organizarea simpozionului intitulat „Ioan Bianu – personalitate a culturii române. 170 de ani de la nașterea sa”, eveniment care se va desfășura la sediul administrativ al județului Alba – Atrium Centurionum, urmat de o expoziție realizată în colaborare cu Consiliul Județean Alba și de o sesiune de comunicări științifice.

            Contact

Biblioteca Academiei Române, 

Compartiment Comunicare, Relații Publice

 e mail: comunicare_media@biblacad.ro

Sursă text: COMUNICAT DE PRESĂ: Cărturarul Ioan Bianu, omagiat la 170 de ani de la naștere


Partener Media:  UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFEESIONIȘTI DIN ROMÂNIA image-1787921904-4b93fa88.png

          

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