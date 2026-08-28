(Sursă Foto: https://afnews.ro/2025/06/04/acad-ioan-aurel-pop-deschide-expozitia-ioan-bianu-ctitor-al-bibliotecii-academiei-romane/)
Seria manifestărilor va continua în județul Alba, în perioada 5–6 septembrie 2026,
cu ceremonii religioase ortodoxe și greco-catolice, oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și de Preafericitul Părinte Claudiu, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catolică; programul incluzând și reuniunea intitulată „Întoarcerea la rădăcini” – prilej de rememorare, prin mărturiile locuitorilor și ale celor născuți, asemenea lui Ioan Bianu, în satul Făget.
Printre vorbitori se vor afla și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, dar și Dan-Florin Aldea, primarul comunei Valea Lungă.
(Sursă Foto: https://www.viata-libera.ro/magazin/256749-remember-ioan-c-bianu,-creatorul-scolii-nationale-de-biblioteconomie)
Evenimentele se vor încheia în ziua de 6 septembrie 2026,
în municipiul Alba Iulia,
prin organizarea simpozionului intitulat „Ioan Bianu – personalitate a culturii române. 170 de ani de la nașterea sa”, eveniment care se va desfășura la sediul administrativ al județului Alba – Atrium Centurionum, urmat de o expoziție realizată în colaborare cu Consiliul Județean Alba și de o sesiune de comunicări științifice.
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Biblioteca Academiei Române,
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Sursă text: COMUNICAT DE PRESĂ: Cărturarul Ioan Bianu, omagiat la 170 de ani de la naștere