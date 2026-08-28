Primăria orașului Ardud anunță finalizarea proiectului care a urmărit construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, proiect finanțat prin programul național PNRR în cadrul apelului PNRR/2022/C10/I1.3 (Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice). Prin intermediul componentei Fondul local C10.I.2 s-au construit locuințe nZEB plus pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, eficiente energetic, care vor atrage tineri specialiști în domeniile menționate raportat la cererile și necesitățile de la nivel local.

NUMELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII: I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ/ I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

NUMELE BENEFICIARULUI: Oraș Ardud, Satu Mare

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ (6 unități)

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.458.746,61 lei cu TVA

DATA ÎNCEPERII ȘI FINALIZĂRII PROIECTULUI: 2022-2026

CODUL PROIECTULUI: C10-I2-187

Date de contact: UAT oraș Ardud, str Nouă, nr. 1, Ardud, primaria@orașardud.ro, tel: 0261.676.130