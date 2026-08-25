Șoferul care ar fi provocat carambolul a fugit de la fața locului Locale •

Două accidente rutiere soldate cu persoane rănite au fost înregistrate în județul Satu Mare în cursul zilei de 24 august. Cel mai grav incident s-a produs pe DN 19, între Satu Mare și Botiz, unde o ambulanță privată în care se afla o pacientă a fost implicată într-un carambol. Șoferul care ar fi provocat accidentul și-ar fi abandonat mașina și ar fi plecat de la fața locului, fiind ulterior identificat de polițiști. Testarea acestuia a indicat 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Carambol pe DN 19. Patru autovehicule implicate

Accidentul s-a produs în jurul orei 14:24, pe Drumul Național 19, între municipiul Satu Mare și localitatea Botiz. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor, un autoturism nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autovehicul destinat transportului sanitar neasistat – o ambulanță privată – care circula în fața sa și era condus de un bărbat de 44 de ani, din județul Maramureș.

În urma impactului, ambulanța a fost proiectată într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Gherța Mare. La rândul său, mașina acestuia a fost proiectată într-un alt autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 25 de ani, din Târșolț. În ambulanță se afla o femeie de 48 de ani, din județul Maramureș, care a fost rănită în urma accidentului și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.



Și-ar fi abandonat mașina și ar fi plecat de la locul accidentului

Situația a devenit și mai gravă după ce conducătorul autoturismului care ar fi declanșat coliziunea a părăsit locul accidentului, abandonând mașina. Polițiștii au demarat verificările și au reușit să îl identifice. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, din Botiz, care a fost depistat între locul producerii accidentului și municipiul Satu Mare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat în cazul acestuia o concentrație de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Cercetările continuă pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.



Motociclist rănit într-un alt accident, la Carei

Tot în 24 august, în jurul orei 10:13, un alt accident s-a produs pe strada Calea Armatei Române din municipiul Carei.

Din verificările polițiștilor reiese că un bărbat de 82 de ani, din Carei, aflat la volanul unui autoturism, la punerea în mișcare de pe loc, nu ar fi acordat prioritate unei motociclete conduse de un bărbat de 61 de ani, din municipiul Satu Mare. În urma coliziunii, motociclistul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-au produs accidentele. În cazul bărbatului reținut în urma accidentului de pe DN 19 se aplică prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal.

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