Șofer prins băut la volan, în Gherța Mică, avea 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat Locale •



Un bărbat în vârstă de 33 de ani este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului, în localitatea Gherța Mică.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, incidentul a avut loc în noaptea de 25 august, în jurul orei 02:30. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Oșvareu, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din Gherța Mică.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.



Recomandările polițiștilor pentru participanții la trafic

În acest context, polițiștii le reamintesc șoferilor să nu conducă pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și să respecte regimul legal de viteză și regulile privind efectuarea depășirilor.

Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni și să evite circulația cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum cele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare.

Polițiștii recomandă pietonilor să traverseze numai prin locurile semnalizate și după ce s-au asigurat temeinic, iar bicicliștilor să utilizeze pistele special amenajate sau, acolo unde acestea nu există, să circule pe partea carosabilă cu respectarea regulilor de circulație.

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