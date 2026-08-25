Cursuri pentru obținerea și reînnoirea Licenței UEFA C, organizate la Satu Mare Sport •

Antrenorii și cei care doresc să facă primii pași în cariera de antrenor de fotbal au la dispoziție o nouă oportunitate de formare. Școala Federală de Antrenori din România, în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare, organizează în acest an cursuri pentru obținerea Licenței UEFA C, dar și pentru reînnoirea licenței.



Licența UEFA C se poate obține în perioada septembrie–decembrie

Cursul destinat obținerii Licenței UEFA C se va desfășura în perioada septembrie–decembrie 2026, iar termenul-limită pentru înscriere este 10 septembrie 2026.

Pentru a fi admis, candidatul trebuie să dețină diplomă de bacalaureat, să cunoască limba oficială a cursului, atât oral, cât și în scris, și să transmită toate documentele solicitate de Școala Federală de Antrenori prin AJF Satu Mare.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

fotocopie după cartea de identitate;

cazier judiciar, în original;

fotocopie legalizată a diplomei de bacalaureat;

cerere de înscriere la cursul pentru Licența UEFA C;

dovadă medicală care să ateste că solicitantul este clinic sănătos și apt pentru efort fizic;

aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic;

dovada achitării integrale a cursului, în valoare de 1.500 de lei;

dovada plății taxei de depunere a dosarului, în valoare de 100 de lei;

două fotografii color recente, tip ¾;

dosar.

Taxa de depunere a dosarului se achită după verificarea și aprobarea acestuia de către AJF Satu Mare și nu este rambursabilă.



Maximum 25 de cursanți

Cursul pentru formarea antrenorilor cu Licența UEFA C va avea între 15 și 25 de participanți. Prezența la cursuri este obligatorie.

În cazul cetățenilor străini sau al cetățenilor români care au absolvit studiile în alte țări, documentele trebuie traduse în limba română, legalizate și echivalate conform prevederilor legale. Cetățenii străini vor susține, de asemenea, un test de limba română, atât scris, cât și oral.



Se fac înscrieri și pentru reînnoirea Licenței UEFA C

AJF Satu Mare anunță și organizarea cursurilor pentru reînnoirea Licenței UEFA C. Termenul-limită pentru înscriere este 10 septembrie 2026, ora 12:00.

Cursul de reînnoire va avea o durată totală de 15 ore, împărțite în trei întâlniri a câte cinci ore. Fiecare curs va cuprinde trei ore de teorie și două ore de practică.

Cursurile pentru reînnoirea licenței se vor desfășura în perioada octombrie–noiembrie 2026, iar locația va fi comunicată ulterior.

Costul cursului de reînnoire este de 300 de lei, iar prezența este obligatorie.

Cei interesați pot obține informații suplimentare de la Sabău Svegler Mihai, la numărul de telefon 0752 173 196.

Pentru cei care vor să urmeze o carieră în antrenorat, cursurile reprezintă un pas important în procesul de formare și obținere a calificărilor necesare în fotbal.





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