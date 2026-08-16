Festivalul Folclorului Codrenesc „Oțeloaia” a reunit, și în acest an, artiști, ansambluri și iubitori ai tradițiilor populare, într-o sărbătoare devenită reper cultural pentru județul Satu Mare

Țara Codrului a fost din nou în sărbătoare. Pădurea Oțeloaia din comuna Homoroade a răsunat de cântec, joc și voie bună, duminică, cu prilejul celei de-a LXIX-a ediții a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, unul dintre cele mai longevive și îndrăgite evenimente dedicate tradițiilor populare din județul Satu Mare.

La invitația primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a participat la eveniment alături de colegii săi, subliniind importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural al Țării Codrului.

69 de ediții în care tradiția nu s-a pierdut

De aproape șapte decenii, Festivalul „Oțeloaia” reușește să aducă împreună generații diferite, unite de dragostea pentru folclor și pentru valorile autentice ale satului codrenesc.

În mijlocul naturii, la Pădurea Oțeloaia, cântecele, dansurile și portul popular au creat și în acest an o atmosferă de mare sărbătoare.

69 de ediții înseamnă o tradiție dusă mai departe din generație în generație, iar unul dintre cele mai importante semnale pentru viitor este implicarea tot mai mare a tinerilor.

„Mă bucur să văd atât de mulți tineri implicați, fie pe scenă, fie în public”, a transmis Mircea Govor, evidențiind rolul acestora în păstrarea identității culturale a zonei.

Artiști din Satu Mare, dar și invitați de peste graniță

Scena Festivalului „Oțeloaia” a adus în fața publicului interpreți și ansambluri folclorice îndrăgite, alături de tineri artiști care duc mai departe cântecul și jocul popular.

Ediția din acest an a avut și o importantă dimensiune internațională, prin participarea Ansamblului vocal-folcloric „Perla” din Cernăuți, Ucraina, precum și a Grupului Folcloric de dansuri șvăbești „Ährenkranz” din Petrești.

Prezența acestora a îmbogățit programul festivalului și a demonstrat, încă o dată, că tradițiile pot deveni punți de legătură între comunități și culturi.

Mircea Govor: „Țara Codrului are tradiții de care putem fi mândri”

Deputatul PSD de Satu Mare a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care contribuie la păstrarea acestui eveniment și a tradițiilor codrenești.

„Țara Codrului are tradiții de care putem fi mândri, iar Oțeloaia este unul dintre locurile în care acestea se văd, se aud și se trăiesc, an de an”, a transmis Mircea Govor.

Acesta i-a felicitat pe artiști, ansambluri, meșteri populari și pe toți cei implicați în organizarea festivalului și în promovarea valorilor autentice ale zonei.

Felicitări pentru administrația din Homoroade

Un mesaj special de apreciere a fost adresat primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, pentru implicarea în organizarea evenimentului și pentru eforturile depuse pentru ca această tradiție să continue.

„Îl felicit pe primarul Simion Ardelean pentru organizare, pentru implicare și pentru grija cu care, an de an, această frumoasă tradiție a comunei Homoroade este păstrată și continuată”, a transmis deputatul sătmărean.

Totodată, Mircea Govor a adresat felicitări Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliului Județean Satu Mare, Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, Primăriei și Consiliului Local Homoroade, Pensiunii „Popasul Codrenilor”, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea ediției din acest an.