Pădurea Oțeloaia din Homoroade a răsunat de cântec, joc și voie bună, într-o ediție aniversară a unuia dintre cele mai iubite festivaluri folclorice sătmărene

Țara Codrului a fost din nou în sărbătoare. Pădurea Oțeloaia din comuna Homoroade a devenit, duminică, 16 august, locul în care tradiția, cântecul și portul popular au fost readuse în prim-plan, cu prilejul celei de-a LXIX-a ediții a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”.

De aproape șapte decenii, festivalul a rămas unul dintre cele mai longevive și îndrăgite evenimente dedicate păstrării și promovării valorilor autentice ale satului codrenesc. Ediția din acest an a reunit artiști consacrați, tineri interpreți, ansambluri folclorice din județ, dar și invitați de peste graniță.

La invitația primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a participat la manifestare alături de colegii săi, transmițând un mesaj de apreciere pentru cei care au contribuit la păstrarea acestei tradiții.

69 de ediții în care tradiția a mers mai departe

Festivalul „Oțeloaia” a demonstrat, și în acest an, că tradițiile autentice nu au rămas doar în trecut, ci au continuat să fie transmise din generație în generație.

În mijlocul naturii, cântecele, dansurile și portul popular au creat o atmosferă de mare sărbătoare, iar prezența numeroasă a tinerilor a reprezentat unul dintre cele mai importante semnale pentru viitorul folclorului codrenesc.

Mircea Govor a remarcat implicarea acestora și s-a declarat bucuros să vadă generația tânără prezentă atât pe scenă, cât și în public.

„Mă bucur să văd atât de mulți tineri implicați, fie pe scenă, fie în public”, a transmis deputatul sătmărean, subliniind rolul acestora în păstrarea identității culturale a zonei.

Scena a reunit artiști îndrăgiți și ansambluri folclorice

Programul festivalului a început la ora 11:30, cu evoluția Ansamblului Folcloric „Cetatea Codrului” din Ardud, iar la ora 12:00 a avut loc deschiderea oficială.

Până la ora 17:00, scena de la Oțeloaia a fost animată de numeroși interpreți și ansambluri.

Printre artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat Nicolae și Nicușor Mureșan, Ana Holdiș Pop, Petrică Mureșan, Oana Bozga-Pintea, Ovidiu Purdea Someș, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas și Călin Borșe.

Publicul a avut ocazia să o asculte și pe Denisa Prunian, câștigătoarea Trofeului primei ediții a Concursului Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Tradiții din mai multe comunități, reunite la Oțeloaia

Festivalul a avut și o puternică dimensiune comunitară și culturală, prin participarea mai multor grupuri și ansambluri care au adus pe scenă specificul diferitelor zone.

Au evoluat Grupul Folcloric „Homoroade”, Ansamblul „Cununița și Cununița Năzdrăvană”, Dănțăușii din Cuța, Ansamblul Folcloric „Poiana Codrului” din Crucișor, precum și Grupul de dansuri șvăbești „Ährenkranz” din Petrești.

Prin cântec, dans și port popular, fiecare formație a contribuit la imaginea unei Țări a Codrului în care tradițiile și diversitatea culturală au continuat să fie păstrate cu grijă.

Invitați de peste graniță, într-o sărbătoare a culturii

Un moment aparte a fost oferit de Ansamblul vocal-folcloric „Perla” din Cernăuți, Ucraina, aparținând Școlii de Artă și Cultură Bucovineană.

Prezența invitaților din Ucraina a oferit festivalului o importantă dimensiune internațională și a demonstrat că folclorul a putut deveni o veritabilă punte între comunități și culturi.

Totodată, participarea Grupului Folcloric de dansuri șvăbești „Ährenkranz” din Petrești a completat diversitatea culturală a manifestării.

Mircea Govor: „Țara Codrului are tradiții de care putem fi mândri”

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care au contribuit la păstrarea festivalului și la promovarea tradițiilor codrenești.

„Țara Codrului are tradiții de care putem fi mândri, iar Oțeloaia este unul dintre locurile în care acestea se văd, se aud și se trăiesc, an de an”, a transmis Mircea Govor.

Acesta i-a felicitat pe artiști, ansambluri, meșteri populari și pe toți cei implicați în organizarea evenimentului și în promovarea valorilor autentice ale zonei.

Felicitări pentru administrația din Homoroade

Un mesaj special de apreciere a fost adresat primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, pentru implicarea în organizarea evenimentului și pentru eforturile depuse pentru ca tradiția să continue.

„Îl felicit pe primarul Simion Ardelean pentru organizare, pentru implicare și pentru grija cu care, an de an, această frumoasă tradiție a comunei Homoroade este păstrată și continuată”, a transmis deputatul sătmărean.

Totodată, Mircea Govor a adresat felicitări Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliului Județean Satu Mare, Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, Primăriei și Consiliului Local Homoroade și Pensiunii „Popasul Codrenilor”, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea ediției din acest an.

Oțeloaia a fost mai mult decât un festival

Dincolo de spectacolele de pe scenă, Oțeloaia a rămas o adevărată sărbătoare a Țării Codrului.

Evenimentul a cuprins dansuri șvăbești, expoziții ale meșterilor populari și un târg de produse tradiționale și meșteșugărești. Un punct de atracție l-au reprezentat și socăcițele din comuna Bogdand, care au pregătit renumitul „beleș de Bogdand”.

Astfel, publicul nu s-a bucurat doar de cântec și dans, ci a avut ocazia să descopere gusturi, meșteșuguri și obiceiuri care au făcut parte din patrimoniul viu al zonei.

69 de ediții și o tradiție care a rămas vie

Festivalul Folclorului Codrenesc „Oțeloaia” a demonstrat, încă o dată, că tradiția a putut rezista timpului atunci când a fost iubită, respectată și transmisă mai departe.

Cea de-a LXIX-a ediție a adus împreună generații diferite, artiști consacrați și tineri interpreți, comunități din județ și invitați de peste graniță.

În mijlocul Pădurii Oțeloaia, Țara Codrului și-a sărbătorit identitatea prin cântec, joc, port popular și tradiție, iar după 69 de ediții, Festivalul „Oțeloaia” a demonstrat că povestea sa era departe de a se fi încheiat.