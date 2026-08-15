CSM Olimpia Satu Mare a suferit sâmbătă a doua înfrângere din actualul sezon de Liga 2. Formația sătmăreană a cedat cu 2–0 pe terenul celor de la Cetatea 1932 Suceava, într-un meci contând pentru etapa a treia a campionatului.

Este al treile meci pierdut la rând într-o singură săptămână, 0-2 acasă cu Reșița, 0-5 la Baia Mare, miercuri în Cupa României și 0-2 acum la Suceava…Iar îngrijorător e că ai noștri, indifferent de formula folosită, n-au reușit să înscrie pe parcursul a peste 270 de minute jucate în șapte zile…

Despre meci

Gazdele au început mai bine partida și au pus presiune încă din primele minute, iar CSM Olimpia a fost nevoită să se retragă în propria jumătate. Presiunea sucevenilor s-a concretizat rapid, în minutul 6. Ferhaoui l-a lansat pe contraatac pe Alexandru Aftanache, acesta a scăpat spre poartă, iar după ce a pierdut un tempo, Gabriel Răducan a preluat mingea și a înscris de la aproximativ 11 metri, cu un șut care l-a lăsat fără replică pe Vlad Muțiu.

Golul primit devreme i-a afectat pe sătmăreni, care au avut dificultăți în a muta jocul în jumătatea adversă. Muțiu a intervenit salvator în minutul 10, când a respins o centrare periculoasă a lui Aftanache, pentru ca apoi Fülöp Lóránd să trimită în transversală dintr-o poziție foarte bună.

După primul sfert de oră, ritmul gazdelor a scăzut, iar CSM Olimpia a reușit să echilibreze jocul. Sătmărenii au avut perioade în care au controlat mai bine posesia și au încercat să construiască în ofensivă, însă fără să pună în mod real în pericol poarta apărată de Alin Ciobanu. La pauză, Cetatea a intrat în avantaj, 1–0.

Nici începutul reprizei secunde nu a adus schimbări majore în desfășurarea partidei. În minutul 54, Cătălin Golofca a șutat puternic din colțul careului, puțin peste poarta lui Muțiu, iar cinci minute mai târziu gazdele și-au mărit avantajul.

În minutul 59, Cetatea a recuperat mingea la centrul terenului și a plecat rapid spre poarta sătmăreană. Alexandru Aftanache a încheiat acțiunea cu un lob spectaculos de la aproximativ 14 metri, peste Muțiu, ducând scorul la 2–0.

CSM Olimpia putea reduce imediat diferența. În minutul 62, Vida Kristopher a primit mingea în partea dreaptă și a șutat puternic de la aproximativ șase metri, însă balonul a lovit bara din stânga porții lui Ciobanu.

Sătmărenii au încercat să revină în joc pe final, iar schimbările efectuate de Alexandru Pelici au adus mai multă prospețime în ofensivă. Liviu Drăghiceanu și Cornel Ardei au avut tentative care au trecut puțin pe lângă poartă, în timp ce un șut al lui Vida a fost reținut de portarul gazdelor. În minutul 76, după un corner executat de Drăghiceanu, Ardei a reluat cu capul din șase metri, însă mingea a trecut puțin peste transversală.

Cetatea a avut și ea o bună oportunitate în minutul 68, când Gabriel David a șutat puternic de la aproximativ 25 de metri, balonul trecând razant cu vinclul porții lui Muțiu.

Scorul nu s-a mai modificat până la final, iar CSM Olimpia pleacă de la Suceava fără punct.

Pelici: „Ne-am bătut singuri”

Antrenorul CSM Olimpiei, Alexandru Pelici, consideră că echipa sa a venit cu ambiții mari la Suceava, însă greșelile individuale au făcut diferența.

„Am venit la Suceava cu gânduri mari, am făcut tot posibilul să fim odihniți. Din păcate, nu putem avea pretenții când facem cadouri adversarului. O victorie meritată pentru Suceava, dar ne-am bătut singuri. Trebuie să eliminăm repede greșelile și să întărim cât mai repede lotul.

Totuși, un lucru bun în această partidă a fost debutul la seniori al juniorului Mateo Berinde. În rest, capul sus, să muncim și mai mult și să vină și rezultatele”, a declarat Alexandru Pelici după meci.

În urma acestui rezultat, CSM Olimpia rămâne cu un singur punct, obținut în prima etapă, în deplasarea de la Dumbrăvița, și coboară pe locul 19 în clasamentul Ligii 2.

Sătmărenii vor avea ocazia să se revanșeze în fața propriilor suporteri în etapa următoare. CSM Olimpia va juca sâmbăta viitoare pe teren propriu împotriva formației FC Bihor Oradea. Echipa bihoreană a obținut în etapa a treia al doilea punct al sezonului, după remiza cu ASA Târgu Mureș.

Liga 2 Casa Pariurilor – Etapa 3

Cetatea 1932 Suceava – CSM Olimpia Satu Mare 2–0 (1–0)

Marcatori: Gabriel Răducan ’6, Alexandru Aftanache ’59

Cetatea Suceava: Ciobanu – Cimbru, Vinișar, Perju – Golofca (Cerlincă ’80), Ferhaoui (Farcaș ’72), David, L. Fülöp (Bujor ’72), Bai (Ilie ’78) – Răducan (Kayondo ’72), Aftanache.

Rezerve: Micu, Burdeț, Tucaliuc, Sumanariu.

Antrenor: Petre Grigoraș.

CSM Olimpia Satu Mare: Vlad Muțiu – Cornel Ardei, Raul Suciu (’66 Eduard Dănilă), Paul Copaci (C), Cosmin Zamfir, Eduard Ardeiu (’66 Liviu Drăghiceanu), Bara Levente, Vida Kristopher, Gheorghe Carpa (’46 Mateo Berinde), Denis Golda (’86 Matei Marin), Sergiu Jurj (’66 Mickaël Panos).

Antrenori: Alexandru Pelici, Alexandru Boto „Piri”.