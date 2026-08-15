VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: STRĂJERII MEMORIEI

De: MIRCEA BALICA, Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA. corespondent de Vrancea, conservator, Șef Secție "Memoriale" la Muzeul Vrancei; absolvent al Facultății de istorie,,Spiru Haret,, București;

Puține zile din calendarul creștin poartă în ele atâta lumina și atâta durere deopotrivă, iar data de 6 august este una din acestea.





- 6 AUGUST -

PAȘI PRIN TRECUT, SPRE LUMINĂ





Pentru creștini, este ziua Schimbarii la Față a Domnului …

momentul care, pe Muntele Tabor, Hristos se descoperă în lumina Slavei Sale, aratând că biruința vine prin credință, iar speranța nu poate fi înfrântă; iar pentru români, 6 august, este și ziua în care, în anul 1917 începea cea mai cumplită încleștare din istoria noastră - Bătălia de la Mărășești.





Locul din Vrancea, care avea să fie udat cu sângele a mii de fii ai acestui neam, iar cuvintele

,,Pe aici nu se trece,, vor întra in conștiința națională.

Nu este deloc o întâmplare că aceste două momente se întâlnesc în aceeași zi: Tabor ne arată Lumina lui Dumnezeu, iar Mărășeștiul lumina pe care o lasă in urma oamenii capabili de jertfă. Una coboară din Cer, cealaltă se ridică din sufletul celor care au iubit mai mult patria, decât propria lor viață.





Aici vine în atenție cuvântul “naționalism”, care este adesea înțeles greșit

și merită să arătăm adevăratul lui sens. Naționalismul nu este ura fata de alte popoare, ci respectul pentru limba în care ne rugăm, pentru istoria pe care am moștenit-o pentru eroii care au făcut posibil prezentul … înseamnă responsabilitatea de a transmite mai departe ceea ce am primit.









În acea vara a anului 1917, militarii români nu au apărat doar un front militar,

au apărat ceea ce era mai important pentru ei, adică familii, case, biserici, cimitire și speranța unei Românii care să fie întreagă.

În tranșee, alături de ei au fost și preoți, care au spovedit, au împărtășit, au mângâiat și îngropat eroi. Credința, în acele momente, era puterea de a merge înainte atunci când totul părea pierdut.

Vizitarea Mausoleului de la Mărășești, se face in liniște, tăcerea vorbește mai puternic decât orice discurs; ea ne aduce aminte că libertatea nu este un dar primit fără un preț, ci o moștenire plătită cu vieți omenești.









Datoria noastră nu este să rostim discursuri despre eroi, ci să fim vrednici de jertfa lor …

să ne creștem copiii în respect pentru credință, pentru istorie și pentru valorile care au ținut acest popor unit, în cele mai grele încercări … să nu lăsăm uitarea să acopere locurile în care România și - a scris destinul, iar în fiecare 6 august, clopotele bisericilor și liniștea Mausoleului de la Mărășești rostesc același adevăr: un popor care își respectă credința și își cinstește eroii nu poate fi învins.

Aceasta este moștenirea celor de pe Tabor și a celor de la Mărășești … o moștenire de lumină, de credință și de jertfă; o moștenire pe care avem datoria să o păstrăm vie, nu doar în cărțile de istorie, ci mai ales în inimile noastre.





Credit foto: Mircea Balica

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