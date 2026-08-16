Ansamblul Folcloric „Ceatăra” din Carei a sărbătorit 25 de ani de activitate printr-un concert aniversar de excepție, în Parcul Dendrologic.

Un sfert de veac de cântec, joc, port popular și dragoste pentru tradiție a fost sărbătorit vineri, 15 august, la Carei. Parcul Dendrologic a găzduit Concertul Aniversar dedicat împlinirii a 25 de ani de activitate a Ansamblului Folcloric „Ceatăra”, un eveniment emoționant care a reunit artiști, iubitori ai folclorului și reprezentanți ai comunității locale.

De-a lungul celor 25 de ani, „Ceatăra” a devenit mult mai mult decât un ansamblu folcloric. A devenit un adevărat ambasador al tradițiilor din zona Careiului și a județului Satu Mare, contribuind constant la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional.

25 de ani în slujba cântecului și portului popular

Într-o perioadă în care tradițiile autentice au nevoie tot mai mult să fie protejate și transmise generațiilor următoare, activitatea Ansamblului „Ceatăra” reprezintă un exemplu de continuitate și pasiune.

Timp de un sfert de secol, membrii ansamblului au dus pe scenă cântecul, jocul și portul popular, transformând fiecare apariție într-o întâlnire cu identitatea și valorile comunității.

Prin spectacole și participări la evenimente culturale, „Ceatăra” și-a câștigat un loc important în viața culturală a municipiului Carei și a județului Satu Mare.

Oficialitățile au fost alături de aniversarea „Ceatăra”

La eveniment au fost prezente și oficialități locale. Primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovács, i-a felicitat pe membrii ansamblului pentru întreaga activitate și pentru contribuția importantă adusă vieții culturale a comunității.

La concertul aniversar a participat și viceprimarul municipiului Carei, Zoltán Fazakas.

Prezența reprezentanților administrației locale a subliniat importanța pe care cultura și tradițiile o au în identitatea municipiului Carei.

Diploma de Excelență pentru 25 de ani de activitate

Un moment special al aniversării a fost acordarea unei Diplome de Excelență Ansamblului Folcloric „Ceatăra”.

Distincția a fost oferită de Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în semn de apreciere pentru contribuția deosebită a ansamblului la conservarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional.

Diploma reprezintă o recunoaștere a muncii depuse de-a lungul celor 25 de ani de toți cei care au făcut parte din această frumoasă poveste culturală.

O adevărată sărbătoare a folclorului

Publicul prezent în Parcul Dendrologic s-a bucurat de un program artistic bogat, în care și-au dat întâlnire numeroși interpreți și formații.

Pe scenă au urcat soliștii Florin Borobel, Georgiana Gordea, Denisa Vasile, Ana Glib, Andreea Abrudean, Laura Antal, Andrei Benea, Alda Negrea, Alexandra Deac și Vlad Deac.

Programul a fost completat de evoluțiile Ansamblului „Crenguța”, Ansamblului Folcloric Maghiar „Rekettye”, Răzvan Roșu și „Glasul Moților”, precum și de taragotiștii Ionuț Dobra și Călin Borșe.

Artiști din mai multe zone, reuniți la Carei

La spectacol au fost prezenți și membrii Ansamblului Folcloric „Măgura” Cernești, alături de Rafila Bărbos, Camelia Roman, Valerica Dancioși și Alesia Manciu.

Astfel, aniversarea „Ceatăra” s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a diversității și frumuseții folclorului, reunind pe aceeași scenă artiști și ansambluri care păstrează vii tradițiile diferitelor comunități.

Invitați speciali și o seară de neuitat

Concertul aniversar a avut și invitați speciali, îndrăgiți de publicul iubitor de folclor: Ana Holdiș Pop, Radu Ciordaș și Oana Bozga.

Prezența acestora a completat un spectacol dedicat celor 25 de ani în care „Ceatăra” a pus tradiția în centrul activității sale și a demonstrat că folclorul poate rămâne viu atunci când este transmis cu pasiune.

„Ceatăra” merge mai departe

Aniversarea celor 25 de ani nu reprezintă doar o privire nostalgică spre trecut, ci și un moment de încredere în viitor.

În spatele fiecărui cântec, al fiecărui dans și al fiecărui costum popular se află munca, pasiunea și dăruirea unor oameni care au ales să păstreze ceea ce au primit de la generațiile anterioare și să transmită mai departe.

La mulți ani, Ansamblului Folcloric „Ceatăra”!

La cât mai multe spectacole, generații de artiști și ani în care cântecul, jocul și portul popular să continue să spună povestea comunității din Carei și a întregului județ Satu Mare!