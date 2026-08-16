Slatina lui Dulcea e lider cu punctaj maxim. Dumbrăvița lui Fabian egalează la ultima fază Sport •

Liga a 2-a, etapa a 3-a



Preluată în această vară de fostul golgheter al Olimpiei, ADRIAN Dulcea, CSM Slatina are un început perfect de sezon și conduce cu punctaj maxim în clasament după trei etape. Slatina, antrenată de Adrian Dulcea a câștigat la Râmnicu Vâlcea și așteaptă acum de pe prima poziție duelurile cu Sepsi, de miercuri din Cupa României și apoi cu Metalul Buzău de sâmbătă din campionat. Dumbrăvița lui Florin Fabian a salvat un punct din duelul cu popești Leordeni. Bănățenii au egalat la ultima fază și au acum două puncte…Fundașul sătmărean, Alex Negrea a fost titular la Dumbrăvița. Sanogo și Diomande, foști jucători la CSM Olimpia au fost titulari la Afumați în partida cu Chindia la fel și Samake la ASA Târgu Mureș în remiza de la Oradea.



Rezultate:

Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare 2-0

Răducan 6, Aftanache 59

Dinamo – Metalul Buzău 0-1

/ Robu 45+1

Dumbrăvița – Popești-Leordeni 1-1

Mucuță 90+5/ Căpraru 34

CSM Reșița – Ștefănești 2-0

Matic 20, Bărbuț 74

Bihor – FC ASA Târgu Mureș 1-1

I. Filip 30 / Siafa 83

Gloria Bistrița – Concordia 1-2

Otega 3 / Asibey 41 – autogol, Gualda 90+1

Metaloglobus – Șelimbăr 3-1

Ndon 2, Purece 54, Constantinescu 90+1 / Cristea 88

Eliminat: Mihart (Șelimbăr) 41

Poli Timișoara – Slobozia 1-0

I. Rotariu 88

Eliminat: Santos (Slobozia) 82

Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina 0-1

/ Y. Sorescu 54

Afumați – Chindia Târgoviște 0-2

Bacău – Steaua București – 3-0



CLASAMENT

DUPĂ ETAPA A 3-A

1.CSM Slatina 9 8:2

2.Concordia 9 7:2

3.CSM Reșița 9 6:1

4.Metalul Buzău 7 4:1

5.Poli Timișoara 7 3:1

6.FC Bacău 6 8:3

7.Gloria Bistrița 6 6:3

8.Chindia Târg. 6 5:2

9.Cetatea Suceava 6 5:3

10.Popești Leordeni 5 5:4

11.Metaloglobus 4 4:4

12.Rm. Vâlcea 4 3:3

13.CS Afumați 3 3:6

14.Ștefănești 3 1:5

15.Dumbrăvița 2 2:3

16.FC Bihor 2 2:4

17.CSC Șelimbăr 1 3:6

18.ASA Tg. Mureș 1 2:5

19.CSM Olimpia 1 1:5

20.Unirea Slobozia 1 1:5

21.Steaua București 0 2:7

22.CS Din. București 0 2:8



Etapa următoare 22.08.2026:

CSM Slatina – Metalul Buzău

Chindia – Dinamo Bucureşti

CSC Şelimbăr – CS Afumaţi

Unirea Slobozia – Metaloglobus

Concordia – Știința Poli Timișoara

ASA Târgu Mureş – Gloria Bistrița

Hermannstadt – FC Bihor Oradea

Ștefăneștii de Jos – Cetatea Suceava

Popești Leordeni – ACSM Reşiţa

Steaua București – CSC Dumbrăviţa

SCM Râmnicu Vâlcea – FC Bacău





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