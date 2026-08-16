Liga a 2-a, etapa a 3-a
Preluată în această vară de fostul golgheter al Olimpiei, ADRIAN Dulcea, CSM Slatina are un început perfect de sezon și conduce cu punctaj maxim în clasament după trei etape. Slatina, antrenată de Adrian Dulcea a câștigat la Râmnicu Vâlcea și așteaptă acum de pe prima poziție duelurile cu Sepsi, de miercuri din Cupa României și apoi cu Metalul Buzău de sâmbătă din campionat. Dumbrăvița lui Florin Fabian a salvat un punct din duelul cu popești Leordeni. Bănățenii au egalat la ultima fază și au acum două puncte…Fundașul sătmărean, Alex Negrea a fost titular la Dumbrăvița. Sanogo și Diomande, foști jucători la CSM Olimpia au fost titulari la Afumați în partida cu Chindia la fel și Samake la ASA Târgu Mureș în remiza de la Oradea.
Rezultate:
Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare 2-0
Răducan 6, Aftanache 59
Dinamo – Metalul Buzău 0-1
/ Robu 45+1
Dumbrăvița – Popești-Leordeni 1-1
Mucuță 90+5/ Căpraru 34
CSM Reșița – Ștefănești 2-0
Matic 20, Bărbuț 74
Bihor – FC ASA Târgu Mureș 1-1
I. Filip 30 / Siafa 83
Gloria Bistrița – Concordia 1-2
Otega 3 / Asibey 41 – autogol, Gualda 90+1
Metaloglobus – Șelimbăr 3-1
Ndon 2, Purece 54, Constantinescu 90+1 / Cristea 88
Eliminat: Mihart (Șelimbăr) 41
Poli Timișoara – Slobozia 1-0
I. Rotariu 88
Eliminat: Santos (Slobozia) 82
Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina 0-1
/ Y. Sorescu 54
Afumați – Chindia Târgoviște 0-2
Bacău – Steaua București – 3-0
CLASAMENT
DUPĂ ETAPA A 3-A
1.CSM Slatina 9 8:2
2.Concordia 9 7:2
3.CSM Reșița 9 6:1
4.Metalul Buzău 7 4:1
5.Poli Timișoara 7 3:1
6.FC Bacău 6 8:3
7.Gloria Bistrița 6 6:3
8.Chindia Târg. 6 5:2
9.Cetatea Suceava 6 5:3
10.Popești Leordeni 5 5:4
11.Metaloglobus 4 4:4
12.Rm. Vâlcea 4 3:3
13.CS Afumați 3 3:6
14.Ștefănești 3 1:5
15.Dumbrăvița 2 2:3
16.FC Bihor 2 2:4
17.CSC Șelimbăr 1 3:6
18.ASA Tg. Mureș 1 2:5
19.CSM Olimpia 1 1:5
20.Unirea Slobozia 1 1:5
21.Steaua București 0 2:7
22.CS Din. București 0 2:8
Etapa următoare 22.08.2026:
CSM Slatina – Metalul Buzău
Chindia – Dinamo Bucureşti
CSC Şelimbăr – CS Afumaţi
Unirea Slobozia – Metaloglobus
Concordia – Știința Poli Timișoara
ASA Târgu Mureş – Gloria Bistrița
Hermannstadt – FC Bihor Oradea
Ștefăneștii de Jos – Cetatea Suceava
Popești Leordeni – ACSM Reşiţa
Steaua București – CSC Dumbrăviţa
SCM Râmnicu Vâlcea – FC Bacău