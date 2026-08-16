Prima zi a Zilelor Orașului Ardud 2026 a adus pe scenă artiști consacrați, talente locale și mii de oameni veniți să petreacă împreună o seară memorabilă

Cetatea Ardud a devenit, sâmbătă, 15 august, punctul central al distracției din județul Satu Mare, odată cu desfășurarea primei zile a Zilelor Orașului Ardud 2026. Evenimentul a reunit muzică, dans, talent și voie bună, într-un decor spectaculos, iar programul artistic a culminat cu recitalurile susținute de EMAA, ANTONIA și VUNK.





Seara a început într-o atmosferă festivă, iar deschiderea oficială a evenimentului a fost făcută de primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, care le-a transmis un mesaj de bun venit tuturor celor prezenți. Prezentarea întregului eveniment a fost realizată de colega noastră de la Nord Vest TV, Aurica Flonta, care a contribuit la dinamismul și atmosfera de sărbătoare a serii.

O deschidere oficială într-un decor medieval

Începând cu ora 17:30, Cetatea Ardud a prins viață, iar participanții au fost întâmpinați într-o atmosferă de mare sărbătoare.

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, a dat startul oficial manifestărilor, marcând debutul unei ediții care a transformat Cetatea într-un adevărat punct de întâlnire pentru locuitorii orașului, dar și pentru numeroși invitați veniți din localitățile învecinate.





Prezentarea evenimentului a fost asigurată de Aurica Flonta, colega noastră de la Nord Vest TV, care a ghidat publicul pe parcursul unei seri pline de momente artistice.

Tinerii talentați au deschis seria spectacolelor

Programul artistic a debutat cu momente dedicate tinerilor talentați și artiștilor locali.

Pe scenă au urcat, în ordine, Avram Denisa Valentina, la ora 17:40, Attalah Maria, la ora 18:00, și Rozsa Rareș, la ora 18:20. De la ora 18:40, atmosfera a fost întreținută de formația Madness Avenue, urmată, la ora 19:00, de recitalul lui Adrian Lupescu.





Un moment aparte a fost oferit de Cercul de Balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, care a urcat pe scenă la ora 19:30 și a adus în fața publicului eleganța și expresivitatea dansului.

Seara a continuat la ora 20:00 cu Orfeum Hungarikum, pregătind terenul pentru seria concertelor care avea să transforme Cetatea Ardud într-o adevărată arenă muzicală.





EMAA a dat tonul marilor concerte ale serii

De la ora 21:00, scena a intrat într-o nouă etapă, odată cu recitalul susținut de EMAA.

Artista a oferit publicului un spectacol care a ridicat și mai mult nivelul de energie al serii, iar atmosfera din Cetate a devenit tot mai intensă pe măsură ce se apropia momentul întâlnirii cu cele două mari vedete care urmau.





ANTONIA a transformat Cetatea într-o mare petrecere

La ora 22:00, a venit rândul ANTONIEI să urce pe scena de la Ardud.

Prezența artistei a reprezentat unul dintre cele mai așteptate momente ale serii, iar publicul a răspuns pe măsură. Muzica, luminile și decorul spectaculos al Cetății au creat cadrul unei petreceri în aer liber care a ținut spectatorii conectați la show.





VUNK a încheiat în forță prima zi

Ultimul mare moment al serii a fost programat la ora 23:00, când pe scenă a urcat VUNK.

Trupa a încheiat prima zi a Zilelor Orașului Ardud într-o atmosferă electrizantă, transformând concertul într-un final pe măsura unui program artistic construit pentru toate generațiile.





Astfel, prima zi a evenimentului a reușit să îmbine momentele artistice locale cu recitalurile unor nume importante ale muzicii românești.









Duminică: tradiție, folclor și mari nume ale muzicii populare

Cea de-a doua zi a evenimentului începe la ora 15:15 și va avea și o puternică dimensiune comunitară.

Vor fi premiate cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie, cele mai frumoase gospodării și curți, iar copiilor și tinerilor le va fi acordat Premiul de Excelență „Dr. Augustin Mircea”.

Programul artistic va continua cu numeroși interpreți și ansambluri, printre care Balog Sofia și Balog Sorana, Răzvan Roșu și Glasul Moților, Ansamblul „Csillagvirág” Ardud, Ansamblul de Dansuri Maghiare din Napkor – Ungaria, Sonnenblumen Ardud, Sara Ciorba, Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului”, Cornel Pop, Malvina Madar Iederan și Alexandra Chira.





Vlăduța Lupău, marea atracție a serii de duminică

Duminică seara, scena de la Cetatea Ardud va avea parte de un final pe măsură.

De la ora 21:00, publicul îl va putea urmări pe Alexandru Zărăndean, iar de la ora 22:00, vine momentul mult așteptat:

VLĂDUȚA LUPĂU

Îndrăgita interpretă de muzică populară va susține recitalul care promite să adune un public numeros la Cetatea Ardud.

Iar pentru ca sărbătoarea să se încheie spectaculos, la ora 23:00, cerul de deasupra Ardudului va fi luminat de focurile de artificii.



