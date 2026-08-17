



Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte de actualitate din județ. Liderul social-democrat a vorbit despre evenimentele la care a participat în ultimele zile, dar cea mai mare parte a intervenției sale a fost dedicată unor critici și acuzații la adresa reprezentanților PNL Satu Mare, în special a deputatului Adrian Cozma și a conducerii Inspectoratului Școlar Județean. Govor a revenit și asupra situației de la Cămărzana, unde sesizările sale au determinat verificări din partea mai multor instituții.

De la Bixad și Oțeloaia, la Zilele Orașului Tășnad

În debutul conferinței, Mircea Govor a făcut o trecere în revistă a evenimentelor la care a participat în minivacanța de Sfânta Maria.

Deputatul a amintit prezența sa la Bixad, la hramul mănăstirii, alături de colegi și reprezentanți ai partidului, după care a participat, la invitația primarului Simion Ardelean, la Festivalul Folclorului Codrenesc de la Oțeloaia, eveniment despre care a afirmat că are o semnificație aparte pentru el.

Ulterior, liderul PSD Satu Mare a fost prezent la Zilele Orașului Tășnad, unde a participat inclusiv la premierea unor sportivi locali.

Govor critică sesizările formulate de parlamentari PNL în județ

Tonul conferinței s-a schimbat odată cu abordarea situației politice din județ. Mircea Govor a criticat demersurile unor parlamentari liberali care au solicitat informații sau verificări privind administrații locale din Satu Mare.

Acesta a susținut că un parlamentar PNL din Brăila a transmis sesizări către primăriile din Racșa, Gherța Mică și Negrești-Oaș și a criticat solicitările adresate Prefecturii Satu Mare privind chestiuni care datează inclusiv din anul 2023.

Govor și-a îndreptat apoi criticile către deputatul PNL Adrian Cozma, folosind un discurs extrem de dur la adresa acestuia și a conducerii liberale.

În acest context, liderul PSD Satu Mare a amintit și o caracterizare făcută la postul Antena 3, unde, potrivit lui Govor, Cozma ar fi fost numit „sclavetele lui Bolojan”.

Atac la conducerea Inspectoratului Școlar

Un alt subiect important al conferinței a vizat Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și activitatea inspectorului școlar general Roxana Chivulescu.

Mircea Govor a criticat participarea acesteia la activități politice și a susținut că principala preocupare a conducerii Inspectoratului Școlar ar trebui să rămână problemele elevilor și ale sistemului de învățământ.

Deputatul a făcut referire și la existența unui litigiu privind presupusa denigrare a imaginii inspectorului școlar general, lansând totodată critici privind reprezentarea juridică în acest caz.

„Doamna Chivulescu se simte atacată pentru că nu își face treaba cum trebuie. Nu are timp de elevi, pentru că merge la toate ședințele de partid”, a susținut Mircea Govor.

Afirmațiile reprezintă poziția exprimată de liderul PSD Satu Mare în cadrul conferinței de presă.

Govor revine asupra programului „Masă sănătoasă”

Deputatul a readus în discuție și modul în care ar fi fost utilizați banii din programul „Masă sănătoasă”, susținând că a discutat inclusiv cu profesori de la Săuca implicați.

Potrivit lui Govor, cadrele didactice ar fi beneficiat de mese fără să cunoască toate circumstanțele în care acestea erau asigurate. Liderul PSD a precizat însă că, în opinia sa, profesorii nu trebuie considerați responsabili pentru eventualele nereguli.

„Profesorii, am vorbit cu ei, toți au mâncat pe gratis, dar ei n-au știut în ce se bagă. Aceștia au făcut din banii copiilor chefuri și așa i-au cumpărat pe profesori. Lor le pare rău, dar profesorii nu sunt responsabili”, a declarat Govor.

Acesta a susținut că responsabilitatea ar reveni conducerii administrative și conducerii unității de învățământ vizate.

Govor a afirmat, de asemenea, că Prefectura Satu Mare ar fi solicitat Inspectoratului Școlar verificări privind modul în care au fost cheltuiți banii din program, însă instituția nu ar fi transmis până în prezent un răspuns.

„Doamnă inspector, cum vă permiteți să nu răspundeți oficialităților?”, a întrebat retoric deputatul.

Cămărzana, din nou în centrul disputei. Govor: „Subiectul este complicat”

Un capitol distinct al conferinței a fost dedicat situației din Cămărzana, asupra căreia Mircea Govor a făcut anterior mai multe sesizări.

„La Cămărzana subiectul este complicat. Acești oameni, în frunte cu deputatul Cozma, au făcut doar prostii acolo. Avem aici răspunsul prefectului”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

Govor a prezentat răspunsul primit din partea Instituției Prefectului – Județul Satu Mare în urma sesizării sale.

Sesizarea formulată de deputatul Mircea Vasile Govor, președintele PSD Satu Mare, privind situația unor terenuri și a unei construcții din comuna Cămărzana a determinat verificări din partea mai multor instituții publice. Răspunsul transmis parlamentarului de Instituția Prefectului – Județul Satu Mare arată că au fost constatate mai multe nereguli, iar documentația aferentă sesizării a fost înaintată inclusiv Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru a fi analizată eventuala existență a unor elemente constitutive ale unei infracțiuni.

Deputatul Mircea Govor a sesizat Prefectura Satu Mare în data de 8 iulie 2026, solicitând verificarea situației juridice și administrative a mai multor imobile din Cămărzana, a schimbării categoriei de folosință a unor terenuri, precum și a legalității documentelor de urbanism și a autorizației de construire emise de Primăria Cămărzana.

În urma demersului, Prefectura a solicitat verificări din partea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare, Inspectoratului Județean în Construcții, Direcției pentru Agricultură Județene, Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice și Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Satu Mare.

Direcția Agricolă: schimbarea categoriei de folosință nu ar fi respectat procedura legală

Un prim aspect semnalat de deputatul sătmărean privește două terenuri pentru care Primăria Cămărzana a emis, la 31 martie 2026, acte prin care categoria de folosință a fost schimbată din arabil în neproductiv, respectiv din fâneață în neproductiv.

Potrivit răspunsului Prefecturii, Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare a analizat documentația transmisă de Primăria Cămărzana și a constatat că modificarea categoriei de folosință nu a fost realizată cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 387/2017 și ale Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Mai mult, Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Satu Mare a comunicat că nu a efectuat studii pedologice și agrochimice pentru terenurile respective în vederea schimbării categoriei de folosință.

Prefectura a cerut Direcției Agricole să ia măsurile legale care se impun și să comunice rezultatul acestora.

Verificări privind înscrierile din cărțile funciare

Mircea Govor a solicitat și verificarea situației juridice și administrative a mai multor imobile din Cămărzana, inclusiv a legalității notărilor și transmiterilor de posesie.

În acest sens, Prefectura a cerut OCPI Satu Mare să verifice aspectele semnalate și documentele care au stat la baza înscrierilor.

OCPI a transmis informații privind încheierile de carte funciară, operațiunile efectuate și temeiurile juridice ale notării posesiei, însă o parte dintre documentele solicitate nu au putut fi furnizate imediat din cauza indisponibilității temporare a aplicației integrate e-Terra.

Prefectura precizează în răspunsul adresat deputatului că va solicita un control la BCPI Negrești-Oaș, pentru verificarea modului în care au fost realizate înscrierile în cărțile funciare care fac obiectul sesizării.

Inspectoratul în Construcții a constatat mai multe nereguli

Cele mai importante constatări privesc documentația pentru construirea unei „anexe a exploatației agricole – tip A Frame S+P+M” în Cămărzana.

Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare a efectuat un control privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire de către Primăria Cămărzana.

În ceea ce privește certificatul de urbanism nr. 10 din 3 noiembrie 2025, inspectorii au constatat că nu a fost cerută dovada existenței unei exploatații agricole și avizul APIA/DSVSA.

Totodată, certificatul de urbanism ar fi fost emis în lipsa unui drept real asupra imobilului, posesia reprezentând o stare de fapt și nu un atribut al dreptului de proprietate sau al unui dezmembrământ al acestuia.

Verificările privind autorizația de construire nr. 26 din 20 mai 2026 au scos la iveală alte probleme.

Potrivit documentului transmis de Prefectură, autorizația de construire a fost emisă în lipsa unui drept real asupra imobilului, în baza unui certificat de urbanism emis, la rândul său, cu nerespectarea prevederilor legale.

Inspectorii au mai constatat că imobilul pentru care a fost autorizată construcția nu beneficiază de acces legal la o cale publică și că autorizația a fost emisă în lipsa unei dovezi care să ateste existența unei exploatații agricole.

De asemenea, după emiterea certificatului de urbanism, Primăria Cămărzana ar fi trebuit să solicite beneficiarului, pentru dosarul necesar obținerii autorizației de construire, o expertiză tehnică privind calitatea lucrărilor de construcții efectuate fără autorizație.

Prefectura analizează posibilitatea unor măsuri în instanță

În urma constatărilor Inspectoratului în Construcții, Prefectura Satu Mare a solicitat transmiterea procesului-verbal de control și informații privind eventualele măsuri suplimentare sau sancțiuni contravenționale.

Instituția precizează că procesul-verbal urmează să îi fie înaintat după soluționarea unei eventuale plângeri prealabile sau, dacă aceasta nu va fi formulată, după expirarea termenului legal de 30 de zile.

Prefectura arată că, după ce procesul-verbal al Inspectoratului în Construcții va deveni definitiv, va analiza și va lua măsurile legale care se impun, inclusiv în ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

Potrivit legislației invocate în răspuns, autorizațiile de construire emise cu încălcarea prevederilor legale pot fi anulate de instanța de contencios administrativ în urma unei acțiuni introduse de prefect, ca urmare a activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții.

Sesizarea lui Mircea Govor, transmisă Parchetului

Demersul are și o componentă penală. La finalul răspunsului oficial, Instituția Prefectului precizează că sesizarea deputatului Mircea Govor, împreună cu documentele anexate, a fost transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Scopul este analizarea aspectelor semnalate și constatate în urma verificărilor, inclusiv a înscrisurilor anexate, „sub aspectul existenței și întrunirii elementelor constitutive ale vreunei infracțiuni”.

Transmiterea documentelor către Parchet nu înseamnă, în sine, constatarea existenței unei infracțiuni, această evaluare revenind organelor judiciare competente.

Răspunsul Instituției Prefectului este datat 13 august 2026 și este semnat de prefectul Tamás Ferenc Altfatter și secretarul general Cosmin Mihai Dorle. Verificările declanșate în urma sesizării deputatului Mircea Govor continuă, unele dintre instituțiile implicate urmând să comunice măsurile dispuse și rezultatele finale ale controalelor.





Disputa privind postul de administrator public al municipiului Carei

Mircea Govor a vorbit și despre situația politică din Carei, respingând informațiile potrivit cărora și-ar dori ca fostul lider liberal Ilie Nemeș să treacă la PSD.

„Toți au spus că la Carei eu îl vreau pe Nemeș la mine în partid. Eu nu îl vreau. Eu am vrut să iau organizația de la PNL, să vină la PSD cu totul, ca PNL să nu mai aibă oameni”, a declarat Govor.

Președintele PSD Satu Mare a precizat însă că social-democrații sunt interesați de postul de administrator public al municipiului Carei, despre care afirmă că face parte dintr-o înțelegere politică cu UDMR.

„Acum eu doresc postul de administrator public, pentru că acolo aveam noi înțelegere cu UDMR. Acum, dacă Nemeș nu mai este președinte la Carei, eu voi avea discuții, pentru că este un post politic”, a afirmat deputatul.

Govor: „Oamenii trebuie să știe cu cine au de-a face”

În finalul conferinței, liderul PSD Satu Mare a susținut că demersurile sale nu urmăresc obținerea unor avantaje personale, ci aducerea în atenția publicului a problemelor și sesizărilor care îi sunt prezentate de cetățeni.

„Eu nu cer comanda nimănui. Eu doar arăt că acești oameni, «patrihoții Sătmarului», fac nereguli. Eu doar aduc neregulile și ceea ce oamenii mi-au pus în față. Am răspuns la sesizările oamenilor, cum este la Cămărzana. Oamenii trebuie să știe cu cine au de-a face”, a declarat Mircea Govor.